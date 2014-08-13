日本政府召開臨時內閣會議,通過了修改憲法解釋、解禁集體自衛權的決議案；解除對北韓的部分經濟制裁；颱風「浣熊」襲擊日本列島……。請看2014年6月日本要聞回顧。

7月上旬——集體自衛權解禁、部分解除對北韓的單獨制裁等

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日本政府召開臨時內閣會議，通過了修改憲法解釋，解禁集體自衛權的內閣決議案。這意味著今後日本在即使沒有直接受到攻擊的情況下，也可以參與軍事行動。日本歷屆內閣政府長期以來根據憲法第9條的解釋，一直禁止自衛之外的集體自衛權的行使。但安倍政府以安全保障環境變化為由，決定解禁集體自衛權，讓日本在自衛目的之外也有了行使武力的可能。

登山季節來臨，富士山向遊人開放。去年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的富士山，今年開始正式導入登山費制度，將收入用於富士山登山道的安全、保安對策費用。登山費為1,000日圓，自願支付，也可通過網際網路事先付費。

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英國科學雜誌《自然》宣布，撤回了兩篇由理化學研究所小保方晴子等研究人員撰寫的STAP細胞論文。論文於今年1月30日在該刊刊載後，曾被譽為是「顛覆生物學常識」的重大發現，引發了巨大反響。然而，理化學研究所此後證實，該論文包括其中的圖像使用問題在內，存在造假等不當行為，因而做出了撤稿決定。

美國出版的全球首屈一指的旅遊雜誌《Travel + Leisure》公布了「2014年世界人氣觀光都市排名」，京都市首次榮登榜首。由於2013年「和食」被列入UNESCO的非物質文化遺產名錄等因素，在五個審查項目的「文化藝術」和餐廳項目上被認為得分較高。

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內閣會議決定解除日本單獨對北韓實施的部分制裁措施。日本政府的判斷認為，根據1日日本北韓新一輪局長級磋商，北韓為全面調查所有被綁架日本人而成立的「特別調查委員會」，能夠做出具有時效性的調查。取消的經濟制裁措施內容包括對北韓人入境等人員往​​來的限制、取消在日北韓人向北韓匯款的申報義務、允許北韓船隻進入日本港口等三項。但允許北韓船隻進入日本港口僅限人道目的，目前依舊維持客貨輪「萬景峰號」禁止進港、包機禁飛的制裁措施。

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安倍首相訪問紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞，與各國首腦舉行了會談​​。8日在會見澳洲總理艾伯特（Tony Abbott）時，兩國領導人簽署了經濟夥伴關係協定（EPA）和國防設備和技術轉讓協議，一致同意進一步加强两國在安全保障和經濟領域的關係。安倍晉三還成為了第一個在澳洲議會發表演講的日本首相。