日本政府召开临时内阁会议,通过了修改宪法解释、解禁集体自卫权的决议案；解除对朝鲜的部分经济制裁；台风“浣熊”袭击日本列岛……。请看2014年6月日本要闻回顾。

7月上旬——集体自卫权解禁、部分解除对朝鲜的单独制裁等

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日本政府召开临时内阁会议,通过了修改宪法解释，解禁集体自卫权的内阁决议案。这意味着今后日本在即使没有直接受到攻击的情况下，也可以参与军事行动。日本历届内阁政府长期以来根据宪法第九条的解释，一直禁止自卫之外的集体自卫权的行使。但安倍政府以安保环境变化为由，决定解禁集体自卫权，让日本在自卫目的之外也有了行使武力的可能。

登山季节来临，富士山向游人开放。去年被列入联合国教科文组织世界遗产名录的富士山，今年开始正式导入登山费制度，将收入用于富士山登山道的安全、保安对策费用。登山费为1000日元，自愿支付，也可通过互联网事先付费。

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英国科学杂志《自然》宣布，撤回了两篇由理化学研究所小保方晴子等研究人员撰写的STAP细胞论文。论文于今年1月30日在该刊刊载后，曾被誉为是“颠覆生物学常识”的重大发现，引发了巨大反响。然而，理化学研究所此后证实，该论文包括其中的图像使用问题在内，存在造假等不当行为，因而做出了撤稿决定。

美国出版的全球首屈一指的旅游杂志《Travel + Leisure》（悦旅）公布了“2014年世界人气观光都市排名”，京都市首次荣登榜首。由于2013年“和食”被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录等因素，在五个审查项目的“文化艺术”和餐厅项目上被认为得分较高。

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内阁会议决定解除日本单独对朝鲜实施的部分制裁措施。日本政府的判断认为，根据1日日朝新一轮局长级磋商，朝鲜为全面调查所有被绑架日本人而成立的“特别调查委员会”，能够做出具有时效性的调查。取消的经济制裁措施内容包括对朝鲜人入境等人员往来的限制、取消在日朝鲜人向朝鲜汇款的申报义务、允许朝鲜船只进入日本港口等三项。但允许朝鲜船只进入日本港口仅限人道目的，目前依旧维持客货轮“万景峰号”禁止进港、包机禁飞的制裁措施。

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安倍首相访问新西兰、澳大利亚、巴布亚新几内亚，与各国首脑举行了会谈。8日在会见澳大利亚总理阿博特时，两国领导人签署了经济伙伴关系协定（EPA）和国防设备和技术转让协议，一致同意进一步加强两国在安全保障和经济领域的关系。安倍晋三还成为了第一个在澳大利亚议会发表演讲的日本首相。