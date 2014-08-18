الحكومة اليابانية تعيد تفسير الدستور، تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إعصار نيوغوري يخلف ورائه ثلاث وفيات. تقدم لكم نظرة سريعة على أهم الأحداث والأخبار الرئيسية في اليابانية لشهر يوليو/تموز ٢٠١٤.

١ يوليو/تموز

الحكومة اليابانية تقرر إعادة تفسير الدستور للسماح بممارسة حق لدفاع الذاتي الجماعي، وهذا يعني أن اليابان يمكن أن تشارك في عمل عسكري في حالة وجود خطر واضح يهدد الأمة حتى وإن لم تتعرض لهجوم عسكري بشكل مباشر. وقد ظل تفسير المادة ٩ من الدستور الياباني يمنع اليابان من استخدام حق الدفاع الذاتي الجماعي على مدار سنوات طويلة من الحكومات المتعاقبة، حتى جاءت الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي لتقوم بإقرار إعادة تفسير الدستور على أساس المتغيرات في البيئة الأمنية لليابان.

افتتاح الموسم الرسمي لتسلق جبل فوجي الشهير بعد عام واحد من تسجيله على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. وقد تم إقرار رسم الدخول الاختياري بـ ١٠٠٠ ين ليتم تحصيله بشكل أوسع هذا العام، حيث سيتم استخدام تلك الأموال من أجل رفع كفاءة إجراءات السلامة وكذلك الحفاظ على البيئة المحلية.

٢ يوليو/تموز

دورية ”نيتشر“ العلمية تعلن عن سحب ورقتين بحثيتين بخصوص خلايا ستاب الجذعية STAP للفريق البحثي الخاص بمعهد ريكين لعلوم الأحياء التنموية بقيادة أبوكاتا هاروكو. فقد جذبت أخبار البحث وسائل الإعلام العالمية بعدما قال الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي إنه توصل إلى أسلوب جديد لبناء خلايا جذعية بطريقة أكثر سهولة وسرعة، ولكن أثيرت تساؤلات بعد ذلك حول وجود تجاوزات في الأبحاث. وقد اعترف المعهد بوجود عملية تزوير في الصور المستخدمة في البحث في أبريل/ نيسان الماضي بعد شكوك أثيرت بشأن صحة البحث بما في ذلك الصور التي تم استخدامها.

مدينة كيوتو تفوز بالمركز الأول في الاستطلاع السنوي الذي تقوم به مجلة أمريكية تغطي موضوعات السفر والترفيه بخصوص ”ترتيب أفضل ١٠ مدن تود زيارتها في العالم“. وقد تقدمت بذلك كيوتو التي تعد العاصمة القديمة لليابان ٤ مراكز بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في استطلاع عام ٢٠١٣.

٤ يوليو/تموز

إدارة آبي تقرر تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد محادثات تمت في ١ يوليو/تموز والتي بموجبها وافقت بيونج يانج على إعادة فتح التحقيقات في وضعية المواطنين اليابانيين المختطفين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. سوف تقوم اليابان بتخفيف العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي، والتي تحظر دخول المواطنين من كوريا الشمالية، الرقابة على عمليات تحويل الأموال، ورفض استقبال الموانئ للسفن الكورية الشمالية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة،

٦-١٢ يوليو/تموز

رئيس الوزراء آبي يزور نيوزيلندا، أستراليا، بابوا غينيا الجديدة. وفي لقائه مع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، وقع الزعيمان اتفاق الشراكة الاقتصادي، واتفاقا على نقل المعدات الدفاعية والتكنولوجيا. أصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطاباً في البرلمان الأسترالي.

رئيس الوزراء الأسترالي أبوت مع رئيس الوزراء آبي (تصوير: مكتب العلاقات العامة، مجلس الوزراء. جيجي برس）

٨ يوليو/تموز

جيجي برس

إعصار نيوغوري يضرب محافظة أوكيناوا، تليها كاجوشيما وواكاياما في ١٠ يوليو/تموز، ثم محافظة تشيبا في ١١ يوليو/تموز، مما تسبب في وفاة ٣ وإصابة ٦٧ شخصا، كما تسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرا على أعلى مستوى من أجل إعصار نيوغوري، واصفة إياه بأنه ”واحد من أكبر الأعاصير على الإطلاق في يوليو/تموز“.

١١ يوليو/تموز

وزير الدفاع الياباني أونوديرا إتسونوري يجري محادثات مع نظيره الأمريكي تشاك هاجل في واشنطن للمرة الأولى بعد إعادة تفسير الحكومة اليابانية للدستور لتمكين اليابان من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. هاجل يرحب ويدعم التغيير.

١٣ يوليو/تموز

انتخاب عضو الحزب الديمقراطي السابق السيد ميكازوكي تايزو محافظاً لمحافظة شيغا، وقد فاز بفارق ضئيل على السيد كوياري تاكاشي الذي كان مدعوما من قبل الحزب الليبرالي الحاكم وحزب كوميتو الجديد. حيث ركزت الحملة الانتخابية للسيد ميكازوكي على المعارضة الشديدة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، وتعد تلك النتيجة بمثابة انتقاد للسياسة النووية للحكومة الحالية.

١٤ يوليو/تموز

إلقاء القبض على الفنانة إيغاراشي ميغومي بموجب قوانين الفحش نشرها بيانات لإنتاج مطبوعات ثلاثية الأبعاد للأعضاء التناسلية الخاصة بها عبر الإنترنت كجزء من مشروع إبداعي. إيغاراشي، التي تستخدم أيضا اسم Rokudenashiko أو ”فتاة جيدة مقابل لا شيء“ تنفي أن تلك المواد فاحشة، وتم إطلاق سراحها في ١٨ يوليو/تموز.

١٧ يوليو/تموز

اسقاط طائرة الخطوط الماليزية الرحلة ١٧ فوق أوكرانيا من قبل الانفصاليين المواليين لروسيا، مما أدى إلى وفاة جميع من كان على الرحلة وعددهم ٢٩٨ شخص. اليابان تنضم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا وسيتم إعادة النظر في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة اليابان في خريف هذا العام ٢٠١٤.

إلقاء القبض على مهندس النظم ماتسوزاكي ماساأومي للاشتباه بسرقته بيانات شخصية من مزود خدمات التعليم Benesse Holdings لما يزيد على ٧.٦ مليون عميل، لبيعها لتجار المعلومات الشخصية. وقد ارتفع عدد العملاء الذين تأثروا بتلك الحادثة بحلول ٢٣ يوليو/تموز إلى أكثر من ٢٣ مليون عميل.

٢٤ يوليو/تموز

جيجي برس

اتحاد كرة القدم الياباني يعلن عن تعيين مدرب المنتخب المكسيكي السابق خافيير أغيري مديراً فنيا جديداً للمنتخب الياباني ليحل محل سابقه ألبرتو زاكيروني، الذي قاد الفريق بشكل مخيب للآمال في النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل. لقد قاد أغيري المنتخب المكسيكي خلال منافسات كأس العالم ٢٠٠٢ و٢٠١٠، وتمكن في المرتين من العبور إلى دور الـ١٦، كما تمكن من الوصول إلى ربع النهائي كلاعب مع المنتخب المكسيكي في مونديال ١٩٨٦ الذي أقيم بالمكسيك. ستكون أول مباراة رسمية له مع المنتخب الياباني تحت قيادته المباراة الودية الدولية ضد منتخب أوروغواي في سبتمبر/أيلول٢٠١٤.

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توصي اليابان لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال تحمل المسؤولية والاعتراف رسميا والاعتذار علنا عن قضية ”نساء المتعة“، ضمان حماية حق المواطنين في المعرفة خلال تطبيق قانون أسرار الدولة، تضييق الخناق على خطاب الكراهية، والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام. ويشمل التقرير الكامل توصية في حوالي ٢٠ نقطة، ولكنها ليست توصيات ملزمة على كل حال.

٢٥ يوليو/تموز

محافظ طوكيو ماسوزوي يويتشي يجتمع مع رئيسة كورية الجنوبية باك جون هاي في سيول. وقد قام بنقل رسالة من رئيس الوزراء الياباني آبي تقول في فحواها أن اليابان ترغب في تحسين العلاقات الثنائية، ولكن باك قالت إن الخطوة الأولى إلى الصداقة تكمن في ”الفهم الصحيح للتاريخ“. ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع بين باك وسياسي ياباني منذ الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين باك و آبي، والرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارس/أذار.

جيجي برس

رئيس الوزراء آبي يقوم بجولة خارجية تشمل خمس دول هي المكسيك، ترينيداد وتوباغو، كولومبيا، تشيلي، اختتمها يوم ٤ أغسطس/آب بزيارة البرازيل. وقد التقى مسبقاً في ٢٨ يوليو/تموز مع قادة مجموعة الكاريبي لأول مرة في بورت أوف سبين عاصمة ترينيداد وتوباغو، من أجل حشد الدعم الدبلوماسي لمحاولة اليابان أن تصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في عام ٢٠١٥.

٢٩ يوليو/تموز

الاحتفال بأول يوم ”دويو نو أوشي نو هي“ الذي يؤكل فيه الأنقليس أو سمك الثعبان تقليديا في اليابان منذ أن أضاف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الأنقليس الياباني إلى القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض. وقد أشارت مصادر صناعية في ٢٨ يوليو/تموز أن المخزون الصيني من الأنقليس الأوروبي تم استيراده قبل الحظر الأوروبي على الصادرات من المصادر الطبيعية عام ٢٠١٠، سوف ينتهي بحلول أوائل العام المقبل، مما يهدد إمدادات الأنقليس في عام ٢٠١٥.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)