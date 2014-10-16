El segundo volcán más alto de Japón entra en erupción provocando decenas de víctimas. El primer ministro de La India Narendra Modi visita Japón. Nishikori Kei llega a la final del US Open de tenis. Estas han sido las noticias más destacadas en septiembre de 2014 en Japón.

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El primer ministro Abe Shinzō y el primer ministro de La India Narendra Modi hacen pública una declaración conjunta en Tokio por la que anuncian que estrecharán lazos en materia económica y de seguridad. Abe promete una inversión de 3,5 billones de yenes en proyectos públicos y privados en La India. Ambos países coinciden en realizar ejercicios navales conjuntos y en deliberar sobre la celebración en adelante de charlas de seguridad “dos a dos” en las que participen los ministros del Exterior y Defensa.

El primer ministro Abe y su homólogo Modi se reúnen en el Palacio de Akasaka, en Tokio. © Jiji.

El gobernador de la prefectura de Fukushima Satō Yūhei acepta oficialmente un plan del Gobierno central para construir unas instalaciones en la prefectura en las que se almacenarán tierras radiactivas y otros materiales contaminados después del accidente en la central de Fukushima Daiichi por un máximo de 30 años. El Gobierno planea construir estas instalaciones en un terreno de 16 kilómetros cuadrados en las localidades de Ōkuma y Futaba, y empezar a transportar tierras a partir de enero de 2015.

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El primer ministro Abe reestructura su Gabinete. El secretario general del gabinete Suga Yoshihide, el viceprimer ministro y ministro de Finanzas Asō Tarō, el ministro al cargo de la revitalización económica Amari Akira y el ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio se mantienen como personalidades clave. Abe nombra a Ishiba Shigeru como ministro al cargo de la revitalización de las economías locales e incluye a cinco mujeres como miembros el Gabinete, igualando un récord anterior. Hay también cambios en las cuatro posiciones ejecutivas en el Partido Liberal Democrático, incluyendo a Tanigaki Sadakazu como secretario general del partido.

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Japón, los Estados Unidos, y otros miembros de la Comisión Pesquera del Pacífico Oeste y Central acuerdan una reducción del 50 % en la captura de atunes inmaduros (de menos de 30 kilos) en el Pacífico a partir de 2015. Este pescado es ampliamente utilizado en el sushi, y en los últimos años ha crecido la preocupación por la escasez de reservas. Con la imposición de límites esta comisión espera que se duplique la población adulta de atunes en la próxima década, unas 43.000 toneladas.

El Gobierno anuncia que los mosquitos recogidos en el parque de Yoyogi, en Tokio, son portadores del virus del dengue, y procede a cerrar el 80 % del parque. Este anuncio viene precedido de la confirmación, el 26 de agosto, del primer caso de dengue transmitido en Japón en casi 70 años. El ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar cree que los mosquitos tigre del parque han extendido el virus después de morder a alguien que llegó infectado con el dengue desde el extranjero. El 29 de septiembre había ya 150 casos de dengue en Japón.

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El nuevo entrenador de la selección japonesa de fútbol, Javier Aguirre, se pone al frente de los Samurai Blue por primera vez para participar en la Copa Kirin, en el Domo de Sapporo. Japón (en el puesto 44.º del ranking mundial de la FIFA) pierde 2-0 contra Uruguay (6.º). El 9 de septiembre Japón empata 2-2 con Venezuela (29.º) en el Estadio Nissan, en Yokohama.

6-9

El primer ministro Abe Shinzō visita Bangladesh y Sri Lanka. El 6 de septiembre, en la capital de Bangladesh, Dhaka, el primer ministro Sheikh Hasina retira la candidatura de su país para las elecciones al Consejo de Seguridad de la ONU de octubre de 2015 en favor de Japón, confirmando la elección de Japón como miembro no permanente. El 7 de septiembre Abe Shinzō se reúne con el presidente de Sri Lanka Mahinda Rajapaksa en Colombo. Ambos países refuerzan sus lazos en seguridad marítima y otras materias.

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Nishikori Kei, décimo del mundo, pierde en tres sets seguidos (6-3, 6-3, 6-3) ante el catorceavo del mundo, el croata Marin Cilic en el US Open de Tenis. Nishikori logró vencer a los primeros del ránking y al número uno, el serbio Novak Djokovic, en la semifinal, convirtiéndose en el primer finalista japonés de un Grand Slam en la categoría individual masculina.

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El presidente de Asahi Shimbun Co., Kimura Tadakazu, se disculpa públicamente y se retracta de un artículo sobre Yoshida Masao, ex encargado de la central de Fukushima Daiichi, publicado el 20 de mayo, después de que el Gobierno hiciese público el testimonio de Yoshida en el interrogatorio posterior al accidente de 2011 en la central nuclear. El periódico aseguró que unos 650 empleados desobedecieron las instrucciones de Yoshida y huyeron de la central el 15 de marzo, pero eso contradice el testimonio hecho público. Kimura también pidió disculpas por retractarse tarde el pasado mes por una serie de artículos de 1982 sobre el recrutamiento forzoso de “mujeres de confort” en Corea del Sur, que se basaban en testimonios de un falso testigo.

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Una paciente de entre setenta y setenta y nueve años se convierte en la primera persona del mundo en ser tratada con células madre pluripotentes inducidas en una colaboración entre el Centro de Biología del Desarrollo del Instituto RIKEN y el Hospital del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica, ambos en Kobe. En esta operación las células de la retina producidas a partir de células iPS fueron transplantadas en el ojo de la mujer que sufría una degeneración macular relacionada con la edad, en lo que supone un gran paso para extender esta aplicación práctica en la medicina regenerativa.

Takashi Masayo (izquierda) líder del proyecto del RIKEN, y Kurimoto Yasuo (derecha) del Hospital del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica, en una rueda de prensa después de la primera operación del mundo en la que se han utilizado células iPS. © Jiji.

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Japón, China, Corea del Sur y Taiwán acuerdan reducir en un 20 % los permisos de adquisición de anguilas para el cultivo en granjas como parte de los esfuerzos para mantener las reservas de anguila japonesa mediante la prevención de la sobrepesca de anguilas inmaduras. En junio la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a la anguila japonesa en su Lista Roja de Especies Amenazadas.

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La Comisión Ballenera Internacional vota para aceptar una resolución de Nueva Zelanda para endurecer las normas generales sobre la caza de cetáceos con fines investigadores y ampliar la moratoria sobre la actividad de Japón en este campo en particular. No obstante la delegación japonesa aseguró que no aceptará esta resolución no vinculante, que podría significar un paro en la actividad ballenera hasta al menos el año 2016. La propuesta de Japón para permitir la captura de 17 ballenas enanas en sus aguas costeras fue rechazada.

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El secretario general del gabinete Suga Yoshihide asegura en una rueda de prensa que Corea del Norte está en las primeras fases de su investigación sobre el secuestro de ciudadanos japoneses, que debería finalizar en el plazo de un año. Suga afirma que ambos países acordaron que los primeros resultados serían hechos públicos al finalizar el verano o a comienzos de otoño, pero que se han producido retrasos.

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Nippon Ishin no Kai (El Partido de la Restauración de Japón) y Yui no Tō (El Partido de la Unidad) se fusionan para formar el Ishin no Tō (El Partido de la Innovación de Japón). Este nuevo partido tiene un total de 53 miembros en la Dieta, con 42 en la cámara baja y 11 en la alta, y es el segundo partido más numeroso en la oposición detrás del Partido Democrático de Japón. Está copresidido por el alcalde de Osaka Hashimoto Tōru, anterior líder del Ishin no Kai, y Eda Kenji, ex líder del Yui no Tō.

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Agentes de la policía de Kobe descubren el cuerpo descuartizado de Ikuta Mirei, una escolar del primer grado de primaria que desapareció en la ciudad el 11 de septiembre. Los análisis de ADN de los restos, encontrados en varias bolsas de plástico, confirman que se trata de la niña desaparecida. El 24 de septiembre Kimino Yasuhiro, un hombre de la localidad de 47 años, es arrestado como sospechoso de haber tirado el cuerpo de la víctima.

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El monte Ontake, un volcán en la frontera de las prefecturas de Gifu y Nagano, entra en erupción por primera vez desde 2007. Un grupo de escaladores estaban cerca de la cima a 3.067 metros de altura, el segundo volcán más alto de Japón, en el momento de la erupción. Se han confirmado más de medio centenar de fallecidos, convirtiendo esta en la erupción más letal desde la posguerra. Los vulcanólogos dicen que la erupción inicial fue “freática”, en la que el agua subterránea se convirtió en vapor, lo que hizo salir ceniza y rocas pero no lava.

Fotografía del monte Ontake en erupción tomada desde un helicóptero de rescate el 27 de septiembre a las 16:00 horas aproximadamente. Cortesía de la oficina de Desarrollo Regional de Chūbu, ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo (vía Jiji).

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El primer ministro Abe Shinzō ofrece su discurso político al comienzo de la sesión extraordinaria de la Dieta de este año. “Continuaremos teniendo como objetivo superar la deflación y poner como máxima prioridad la economía”, declara, anunciando al mismo tiempo iniciativas para rejuvenecer las economías locales. En cuanto a cuestiones de ámbito internacional, afirma que espera construir una “amistad duradera” con China y mantener una cumbre bilateral lo más pronto posible. La sesión de la Dieta se extenderá durante 63 días, hasta el 30 de noviembre.