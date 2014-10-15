印度总理莫迪访日、第二次安倍内阁改组完毕、锦织圭获得美国网球公开赛亚军、御岳山火山喷发……，2014年9月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相在东京元赤坂的迎宾馆与来访的印度首相莫迪举行了会谈，并在共同发表的一份联合声明中称，将密切加强在经济和安全保障领域的合作关系。双方达成协议，在今后五年内，日本政府和民营公司将对印度进行约3.5万亿日元的投资，日本海上自卫队和印度海军定期实施海军联合演习，并共同商讨将现行的副部长级外交、防务对话提升为外长和防长的“二加二”会谈。

东京电力公司福岛第一核电站事故后，伴随清除核污染物质产生了大量核污染土，围绕这些放射性土壤和污染物的处理问题，福岛县知事佐藤雄平同意在该县内建设最长保管期30年的临时储存设施，并向中央政府转达了这一方针。该设施的规模约16平方公里，横跨大熊町和双叶町，计划明年1月开始正式使用。

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安倍晋三首相实施了自民党高层人事调整和内阁改组。自民党内四大要职全部换人，前总裁谷垣祯一出任干事长。内阁方面，官房长官菅义伟、副总理兼财务相麻生太郎、经济再生相甘利明、外相岸田文雄等主要阁僚留任，以此谋求政权的连续性和稳定性。另外，自民党原干事长石破茂就任了新设置的地方创生大臣一职，女性阁僚为五人，与历代最多记录持平。

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在福冈市召开的中西太平洋渔业委员会（WCPFC）北方委员会会议上，日本、美国的有关国家达成一致，从2015年起，对未满30公斤的太平洋蓝鳍金枪鱼幼鱼，将实施捕获量减半的措施。太平洋蓝鳍金枪鱼是最常见的寿司原料，近年来人们对蓝鳍金枪鱼资源枯竭的忧虑加深，通过捕捞限制，旨在今后10年内使成鱼数量增加至43000吨，达到现在两倍的水平。

8月26日，日本国内70年来首次发现了登革热感染病例，并有扩大趋势。政府公布，在东京的代代木公园内收集蚊子上确认了登革热病毒，园区的80％被关闭。厚生劳动省认为，公园周围的黑斑蚊叮咬了在国外感染了登革热的患者后，成为携带登革热病毒的“病媒蚊”，导致了感染的扩大。截至本月29日，国内登革热病毒感染者达150人。

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日本国家足球队的新任主教练阿吉雷上任后在札幌首次参加了国际友好交流赛，日本队（世界排名第44名）以0比2负于乌拉圭队（世界排名第6名）。9日在横滨与委内瑞拉（世界排名第29名）的比赛中，以2比2战平。阿吉雷率领的日本队尚未获得第一场胜利。

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安倍晋三首相访问南亚二国(孟加拉国、斯里兰卡) 。6日在孟加拉国首都达卡举行的首脑会谈上，总理谢赫•哈西娜表示将退出2015年10月举行的联合国安理会常任理事国选举，并支持日本竞选。此举使日本在非常任理事国选举中当选无疑。7日在斯里兰卡的最大城市科伦坡与斯里兰卡总统马欣达•拉贾帕克萨举行了会谈，一致同意包括海上安保问题在内进一步加强两国的合作关系。

9 （当地时间8日）

世界四大网球公开赛本年度的最后一场赛事美国网球公开赛的男单决赛，在世界排名第八的锦织圭与排名第十二的克罗地亚选手马林•西里奇之间展开。锦织圭在半决赛中击败了世界排名第一的塞尔维亚名将德约科维奇,成为日本第一个打进大满贯单打决赛的选手。但在决赛中被直落三局告负，无缘自己的第一个大满贯男单冠军。

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朝日新闻社社长木村伊量，就有关对《吉田调查报告》的误报问题，表示撤回有关报道并表达了歉意。《吉田调查报告》是在东京电力公司福岛第一核电站事故后，政府的事故调查验证委员会对当时核电站站长吉田昌郎（已故）进行取证后整理出的记录。《朝日新闻》在5月20日的报道中称，“东日本大地震发生四天后的2011年3月15日，福岛第一核电站员工中的九成约650人违反吉田站长的就地待命指示，撤退到福岛第二核电站。”但政府于9月11日公开的《吉田调查报告》中，没有违令撤退的证词记录。此外，针对1982年根据吉田清治（已故）“强征慰安妇”的证词所做的报道，该报在今年8月5日已做的订正，就此木村表示“对误报未能及时修正”，向读者致以歉意。

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理化学研究所和尖端医疗中心医院（均位于神户市）为一位患老年性黄斑变性的七十多岁女性实施了一例手术，把由iPS细胞制备的视网膜细胞移植到她的眼里。这是2006年京都大学的山中伸弥教授开发的iPS细胞在世界上首次应用于临床治疗，向再生医疗的广泛应用迈出了重要的一步。

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国际捕鲸委员会在斯洛文尼亚举行了全体大会。大会通过了新西兰提出的要求日本推迟科研捕鲸的提案。根据此决议，日本在2015年度不能进行科研捕鲸，最早也要等到2016年度。但由于这一提案并无实际法律效力，日本代表团表示，“将在遵从国际法院判决的基础上，为在2015年度重新开始科研捕鲸”推进各方面的手续工作。日本向大会要求允许其在沿海水域捕捞17头小鳁鲸，但这一提议遭到否决。

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日本、中国、韩国、台湾就日本鳗資源管理问题进行了协商，就养殖用鱼苗投放量削减两成达成一致。日本鳗的鱼苗量呈现剧减，此协议的目的在于限制养殖数量以防止鱼苗遭到滥捕。日本鳗在6月已被国际自然保护联盟（IUCN）指定为濒危物种，亟待制定资源管理规则。

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内阁官房长官菅义伟在记者会上披露，有关日本的被绑架受害者的重新调查问题，朝鲜方面回答称，“整个调查工作以一年左右的时间为目标，现在还处于初级阶段。目前无法对该阶段以外的事情做出说明”。两国已同意在“夏末或秋初”拿出第一步调查结果，但估计这个计划已被推迟。

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日本维新会和连结党合并成立了新党“维新党”，众议院议员42人、参议院议员11人共计53人加入该党，成为仅次于民主党的第二大在野党。由维新会的桥下彻主席（大阪市长）和连结党的江田宪司主席（众议院议员）担任共同主席。

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9月11日发生了神户市长田区一年级小学生生田美玲失踪事件。23日，警察在美玲家附近的杂树丛中发现了部分分装在数个塑料袋内的尸骸。经DNA鉴定，确认是美玲的遗体。24日，兵库县警方以遗弃尸体嫌疑逮捕了住在该女童家附近的一名47岁的无业男子。

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位于长野县和岐阜县交界处的御岳山（海拔3067米）自2007年后时隔七年再次喷发。由于正值周末，火山喷发时有许多登山者在山顶附近，长野县警方称，截至到10月1日，已确认有47人遇难，成为二战后最严重的一次火山灾害。专家分析称，熔岩没有到达火山口，此次的火山喷发是地下水在高温下引发的“蒸汽爆炸”型。

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临时国会开幕，安倍晋三首相发表了施政演说，表示“将继续努力克服通缩，把经济问题放在政权运营的最优先地位”，同时他还强调，要大力采取措施，振兴地方经济。在外交上，建立与中国之间的“稳定友好关系”，希望尽早实现日中首脑会谈。本次国会将持续至11月30日，为期63天。