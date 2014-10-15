Le mont Ontake, deuxième volcan le plus haut du Japon, entre en éruption et fait 55 morts (au 10 octobre), le premier ministre indien Narendra Modi effectue une visite officielle au Japon et Nishikori Kei arrive jusqu’en finale de l’US Open de tennis. Voici les principaux évènements du mois de septembre 2014.

Lundi 1er

Le premier ministre Abe Shinzô et son homologue indien Narendra Modi annoncent dans une déclaration commune un resserrement des liens bilatéraux sur le plan de l’économie et la sécurité. M. Abe promet d’investir 3 500 milliards de yens dans des projets publics et privés en Inde et les deux pays se mettent d’accord pour effectuer en commun des exercices navals et porter au niveau ministériel les discussions sur la sécurité et la diplomatie.

Le premier ministre Abe et le premier ministre Modi au palais d’Akasaka à Tokyo. Jiji Press

Le gouverneur de la préfecture de Fukushima, Satô Yûhei, accepte le projet gouvernemental de construction dans la préfecture d’un site de stockage des sols et autres matériaux contaminés après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, pour une période maximale de trente ans. Le gouvernement prévoit de construire l’entrepôt sur un site de 16 km2 dans les communes d’Okuma et Futaba. Le transport de la terre contaminée devrait débuter en janvier 2015.

Mercredi 3

Le premier ministre Abe remanie son gouvernement et la direction du Parti libéral démocrate. Suga Yoshihide au poste de secrétaire général et porte-parole du Cabinet, Asô Tarô aux Finances et vice-premier ministre, Amari Akira à la Revitalisation économique et Kishida Fumio aux Affaires étrangères restent aux postes clés. Douze nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement, composé de 18 membres, dont cinq femmes. Ishiba Shigeru, potentiel rival de M. Abe dans la future course à la direction du parti, est remplacé par Tanigaki Sadakazu au poste de secrétaire général du PLD et nommé ministre en charge du développement régional.

Jeudi 4

Le Japon, les États-Unis et d’autres membres de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) conviennent de réduire de moitié les prises de thon rouge du Pacifique non adultes de moins de 30 kilos, à partir de 2015. Ce poisson est très apprécié pour les sushi et le risque d’épuisement des stocks est de plus en plus inquiétant. En imposant des limites, la WCPFC désire doubler la population adulte de ce poisson dans la prochaine décennie, pour la porter à 43 000 tonnes.

Le gouvernement confirme que des moustiques collectés dans le parc de Yoyogi étaient porteurs du virus de la dengue et ferme environ 80% du parc après la découverte de cas d’infection à ce virus au Japon pour la première fois depuis 1945. D’après le ministère de la Santé, des moustiques-tigres auraient répandu le virus dans le parc après avoir piqué une personne infectée à l’étranger. A la date du 3 octobre, 153 cas étaient répertoriés au Japon.

Vendredi 5

Le nouvel entraîneur de l’équipe du Japon de football, Javier Aguirre, fait ses débuts lors d’un match de la coupe Kirin au Sapporo Dome. Le Japon (au 44e rang du classement mondial FIFA) perd 0-2 contre l’Uruguay (6e). Le 9 septembre, le Japon fait match nul 2-2 contre le Venezuela (29e) au stade Nissan de Yokohama.

Samedi 6 – jeudi 9

Le premier ministre Abe se rend au Bangladesh et au Sri Lanka. Le 6 septembre, à Dacca, la capitale bangladaise, le premier ministre Sheikh Hasina retire la candidature du Bangladesh à l’élection du conseil de sécurité des Nations unies d’octobre 2015 et apporte son soutien au Japon, assurant ainsi à celui-ci une place de membre non permanent. Le 7 septembre, M. Abe rencontre à Colombo le président sri-lankais Mahinda Rajapaksa et les deux pays renforcent leurs liens, notamment sur le plan de la sécurité navale.

Dimanche 8

Nishikori Kei s’incline en 3 sets (6-3, 6-3, 6-3) face au Croate Marin Cilic en finale de l’US Open de tennis. Nishikori avait battu la tête de série numéro un, le serbe Novak Djokovic, au cours des demi-finales, devenant ainsi le premier finaliste japonais d’un tournoi du grand chelem en simple.

Jeudi 11

Le président du journal Asahi Shimbun, Kimura Tadakazu, présente ses excuses et se rétracte au sujet d’un article publié le 20 mai concernant Yoshida Masao, l’ancien directeur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, après la publication par le gouvernement des auditions de M. Yoshida concernant l’accident de 2011. D’après le journal, 650 employés avaient désobéi à ses instructions et s’étaient enfuis le 15 mars, une déclaration prise en défaut par la publication du témoignage. M. Kimura présente également ses excuses au sujet de la rectification tardive d’un article de 1982 sur l’enrôlement forcé de « femmes de réconfort » en Corée du Sud, fondé sur un témoignage erroné.