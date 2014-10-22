ثوران ثاني أعلى البراكين نشاطاً في اليابان، مما تسبب في وفاة العشرات، رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يزور اليابان، نيشيكوري كي يصل إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. هذه هي أهم القصص الأخبار الرئيسية لشهر لسبتمبر/أيلول ٢٠١٤.

١ سبتمبر/أيلول

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يصدران بياناً مشتركاً في طوكيو معلناً تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية. كما تعهد آبي باستثمار ٣.٥ تريليون ين في المشروعات العامة والخاصة في الهند، واتفقت الدولتان على إجراء مناورات بحرية مشتركة ومواصلة المشاورات الأمنية بصيغة ”اثنين زائد اثنين“ بين وزراء الخارجية والدفاع لكلا البلدين.

رئيس الوزراء آبي ورئيس الوزراء مودي أثناء لقائهما بقصر أكاساكا، طوكيو. جيجي برس.

محافظ محافظة فوكوشيما ساتو يوهي يقبل رسمياً خطة الحكومة المركزية لبناء منشأة في المحافظة لتخزين التربة المشعة وغيرها من المواد الملوثة بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية لمدة أقصاها ٣٠ عاما. حيث تخطط الحكومة لبناء منشأة على مساحة ١٦ كيلومتر مربع في مدن أوكوما وفوتابا وتهدف لبدء نقل التربة في يناير/كانون الثاني عام ٢٠١٥.

٣ سبتمبر/أيلول

رئيس الوزراء آبي يقوم بإجراء تعديلات وزارية على حكومته. وقد قرر آبي الإبقاء على ٤ وزراء في مناصبهم الحالية بحكومته وهم: وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آسو تارو، وزير الدولة لإنعاش الاقتصاد أماري أكيرا، وزير الخارجية كيشيدا فوميو. وقام آبي بتعيين إيشيبا شيغيرو وزيراً مسؤولاً عن إنعاش الاقتصادات المحلية، وقام بتعيين خمس نساء وزيرات في التشكيلة الجديدة للحكومة ليعادل بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل عام ٢٠٠١ خلال رئاسة كويزومي للحكومة. كما كان هناك تغييرات في جميع المناصب القيادية الأربعة للحزب الليبرالي، بما في ذلك ساداكازو تانيغاكي وزير العدل السابق والذي تم تعيينه أميناً عاماً للحزب.

٤ سبتمبر/أيلول

اليابان والولايات المتحدة، وأعضاء آخرون في مفوضية مصائد الأسماك لغرب ووسط المحيط الهادئ (WCPFC) توافق على خفض الكميات المصيدة الغير ناضجة (أقل من ٣٠ كيلوغرام) من التونة ذات الزعانف الزرقاء بالمحيط الهادئ إلى النصف ابتداء من ٢٠١٥. تستخدم أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء عادة في صناعة السوشي، لكن هناك مخاوف بشأن استنفاد الموارد الطبيعية في السنوات الأخيرة. وتهدف WCPFC من خلال عمليات فرض القيود إلى مضاعفة عدد الأسماك البالغة في العقد المقبل إلى ٤٣ ألف طن.

الحكومة تعلن أنها اكتشفت فيروس حمى الضنك في بعوض تم اصطياده من حديقة يويوغي بطوكيو، وتقوم على آثر ذلك بإغلاق ٨٠٪ من الحديقة. ويأتي ذلك بعد تأكيد أول حالات إصابات بحمى الضنك في ٢٦ أغسطس/آب والذي يعد أول ظهور للمرض منذ ما يقرب من ٧٠ عاماً. وتعتقد وزارة الصحة أن البعوض الموجود في الحديقة قام بنشر الفيروس بعد أن عض أشخاصا قد أصيبوا بالعدوى بينما كانوا في الخارج. اعتباراً من ٢٩ سبتمبر/أيلول تم تسجيل ما مجموعه ١٥٠ حالة إصابة في اليابان.

٥ سبتمبر/أيلول

المدير الفني الجديد للمنتخب الياباني لكرة القدم خافيير أغيري يقود المنتخب الوطني للمرة الأولى في مباراة كأس كيرين في ملعب قبة سابورو (The Sapporo Dome). وقد خسرت اليابان التي تحتل حاليا المرتبة ٤٤ في التصنيف العالمي لكرة القدم بنتيجة ٢ـ٠ أمام أوروغواي المصنفة ٦ على العالم. وفي ٩ سبتمبر/أيلول تعادل المنتخب الياباني مع نظيره الفنزويلي المصنف ٢٩ على العالم بنتيجة ٢ـ٢ في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد نيسان، يوكوهاما.

٦ـ٩ سبتمبر/أيلول

رئيس الوزراء آبي يزور بنغلاديش وسري لانكا. وفي ٦ سبتمبر/أيلول في العاصمة البنغالية دكا، أعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة سحب ترشيح بنغلاديش لانتخاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انعقادها في أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠١٥ لصالح اليابان، مما يضمن انتخاب اليابان كعضو غير دائم بمجلس الأمن. وفي ٧ سبتمبر/أيلول التقى آبي الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسا في العاصمة كولومبو. وقد اتفق البلدان على تعزيز الأمن البحري والروابط الأخرى .

٨ سبتمبر/أيلول

لاعب التنس الياباني نيشيكوري كي المصنف العاشر على العالم يخسر بثلاث مجموعات متتالية (٣-٣،٦-٣،٦-٦) أمام اللاعب الكرواتي مارين شيليتش المصنف الرابع عشر في منافسات فردي الرجال لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. وكان اللاعب نيشيكوري قد هزم المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، ليصبح أول ياباني يصعد لنهائي احدة البطولات الأربع الكبرى في فردي الرجال.

١١ سبتمبر/أيلول

رئيس شركة أساهي شيمبون كيمورا يعتذر ويتراجع عن المقال الذي تم نشره في ٢٠ مايو/أيار والمتعلق بالسيد يوشيدا ماساو، المدير السابق لمحطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية، بعد أن قامت الحكومة بكشف اللثام عن وثيقة حكومية لشهادة السيد يوشيدا في التحقيقات التي أعقبت حادث ٢٠١١ بمحطة الطاقة النووية. وكانت الصحيفة قد ادعت أن نحو ٦٥٠ موظفاً قاموا بعصيان تعليمات يوشيدا وهربوا من المحطة في ١٥ مارس/آذار، ولكن ذلك يتناقض مع شهادة يوشيدا التي تم الإفراج عنها. كما اعتذر كيمورا أيضاً عن التأخير في سحب مقالات تم نشرها عام ١٩٨٢ والتي تطرقت لموضوع التجنيد القسري لما يعرف بـ ”نساء المتعة“ في كوريا الجنوبية أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي استندت إلى شهادات كاذبة وغير موثوقة.

١٢ سبتمبر/أيلول

مريضة في السبعينيات من عمرها تصبح أول إنسان في العالم يتم علاجه بالخلايا الجذعية المستحثة IPS بالتعاون بين معهد ريكين لعلم الأحياء التنموي ومستشفى معهد بحوث الطب الحيوي والابتكار، وكلاهما بمدينة كوبيه. في هذه العملية، وقد تم زرع خلايا شبكية العين المنتجة من الخلايا الجذعية المستحثة في عين امرأة تعاني من التنكس البقعي في خطوة كبيرة نحو التطبيق العملي على نطاق واسع في الطب التجديدي.

تاكاهاشي ماسايو، رئيسة مشروع بمعهد ريكين (يسار)، وكوريموتو ياسو من مستشفى معهد بحوث الطب الحيوي والابتكار (يمين) في مؤتمر صحفي بعد العملية الأولى في العالم باستخدام الخلايا الجذعية. جيجي برس

١٧ سبتمبر/أيلول

موافقة كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، وتايوان على خفض الواردات المسموح بها من سمك الأنقليس التي يتم استزراعها بنسبة ٢٠٪ كجزء من جهود للحفاظ على مخزونات سمك الأنقليس الياباني عن طريق منع الصيد الجائر للأسماك الأنقليس الصغيرة. في شهر يونيو/حزيران، وأضاف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سمك الأنقليس الياباني إلى القائمة الحمراء للأنواع المهددة.

١٨ سبتمبر/أيلول

اللجنة الدولية لصيد الحيتان تصوت لقبول اقتراح من نيوزيلندا لتشديد القواعد العامة على صيد الحيتان بغرض البحوث وتمديد وقف صيد حيتان الأبحاث الياباني على وجه الخصوص. ومع ذلك، يشير الوفد الياباني أنه لن يمتثل لذلك القرار الغير ملزم، وهو ما كان يعني عدم الانخراط في صيد الحيتان حتى عام ٢٠١٦ على أقرب تقدير. تم رفض اقتراح اليابان للسماح باصطياد ١٧ من حيتان المنك في مياهها الساحلية.

١٩ سبتمبر/أيلول

وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يعلن في مؤتمر صحفي أن كوريا الشمالية في المراحل الأولية للتحقيقات الخاصة بالمواطنين اليابانيين المختطفين، والتي سيتم الانتهاء منها في نحو عام. ويقول إن البلدين قد اتفقا على الكشف عن النتائج الأولى في نهاية الصيف تقريبا أو بداية الخريف، ولكنها تأخرت.

٢١ سبتمبر/أيلول

حزب استعادة اليابان (Japan Restoration Party) وحزب الوحدة (Unity Party) يندمجان لتشكيل حزب نهضة اليابان (Japan Innovation Party). الحزب الجديد لديه ما مجموعه ٥٣ عضو من أعضاء البرلمان الياباني (الدايت) بغرفتيه، ٤٢ في مجلس النواب و١١ في مجلس المستشارين، وهو يعد بذلك ثاني أكبر أحزاب المعارضة بعد الحزب الديمقراطي الياباني. ويمثل الحزب محافظ أوساكا هاشيموتو تورو، الزعيم السابق لحزب استعادة اليابان، وإيدا كينجي الزعيم السابق لحزب الوحدة.

٢٣ سبتمبر/أيلول

ضباط الشرطة بمدينة كوبيه تعثر على جثة الطفلة ”إكوتا ميري“ التلميذة بالصف الأول الإبتدائي مقطعة الأوصال، وكانت الفتاة الصغيرة قد اختفت في ١١ سبتمبر/أيلول. وقد أكدت اختبارات الحمض النووي للأجزاء الجسم، والتي وجدت مقطعة في عدة أكياس بلاستيكية، أنها الفتاة المفقودة. وفي ٢٤ سبتمبر/أيلول تم اعتقال كيمينو ياسوهيرو، البالغ من العمر ٤٧ عاما، للاشتباه في قيامه بالتخلص من الجثة.

٢٧ سبتمبر/أيلول

ثوران بركان جبل أونتاكي الواقع على الحدود بين محافظتي جيفو وناغانو، للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧. وكان هناك عدد من هواة التسلق قرب القمة البركانية على ارتفاع ٣٠٦٧ متر لثاني أعلى بركان في اليابان وقت ثورانه المفاجئ. وقد وصل عدد من لقوا حتفهم جراء البركان إلى ٥٤ حالة وفاة مؤكدة حتى ٨ أكتوبر/تشرين الأول، مما يجعله أكثر البراكين من حيت عدد القتلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول خبراء البراكين إن هذا ثوران للبخار المتراكم فوق الصهارة البركانية أدى إلى قذف الأحجار والرماد.

صورة من مروحية إنقاذ لثوران بركان جبل أونتاكي، والتي تم التقاطها في حوالي الساعة ٤:٠٠ بعد ظهر يوم ٢٧ سبتمبر/أيلول. الصورة مقدمة من مكتب تشوبو للتنمية الإقليمية، وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، والسياحة (جيجي برس)

٢٩ سبتمبر/أيلول

رئيس الوزراء آبي يلقي خطاباً سياسياً في بداية جلسة البرلمان الاستثنائية لهذا العام. ويقول آبي ”سنواصل استهداف التغلب على الانكماش واعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد“، كما أكد أيضاً على مبادرات لتنشيط الاقتصادات المحلية. وفي الشؤون الدولية، قال إنه يهدف إلى بناء ”صداقة مستقرة“ مع الصين، ويرغب في عقد قمة ثنائية في أقرب فرصة ممكنة. وتستمر دورة الدايت ٦٣ يوماً حتى ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)