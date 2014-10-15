印度總理莫迪訪日、第二次安倍內閣改組完畢、錦織圭獲得美國網球公開賽亞軍、御嶽山火山噴發……，2014年9月日本要聞回顧。

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安倍晉三首相在東京元赤坂的迎賓館與來訪的印度首相莫迪（Narendra Modi）舉行了會談​​，並在共同發表的一份聯合聲明中稱，將密切加強在經濟和安全保障領域的合作關係。雙方達成協議，在今後5年內，日本政府和民營公司將對印度進行約3.5兆日圓的投資，日本海上自衛隊和印度海軍定期實施海軍聯合演習，並共同商討將現行的副部長級外交、防務對話提升為外長和防長的「2+2」會談。

東京電力公司福島第一核電廠事故後，伴隨清除核污染物質產生了大量核污染土，圍繞這些放射性土壤和污染物的處理問題，福島縣知事佐藤雄平同意在該縣內建設最長保管期30年的臨時儲存設施，並向中央政府轉達了這一方針。該設施的規模約16km2，橫跨大熊町和雙葉町，計劃明年1月開始正式使用。

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安倍晉三首相實施了自民黨高層人事調整和內閣改組。自民黨內四大要職全部換人，前總裁谷垣禎一出任幹事長（秘書長）。內閣方面，官房長官菅義偉、副總理兼財務相麻生太郎、經濟再生相甘利明、外相岸田文雄等主要閣僚留任，以此謀求政權的連續性和穩定性。另外，自民黨原幹事長石破茂就任了新設置的地方創生大臣一職，女性閣僚為5人，與歷代最多記錄持平。

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在福岡市召開的中西太平洋漁業委員會（WCPFC）北方委員會會議上，日本、美國的有關國家達成一致，從2015年起，對未滿30kg的太平洋黑鮪幼魚，將實施捕獲量減半的措​​施。太平洋黑鮪是最常見的壽司原料，近年來人們對黑鮪資源枯竭的憂慮加深，通過捕撈限制，旨在今後10年內使成魚數量增加至43,000t，達到現在兩倍的水準。

8月26日，日本國內70年來首次發現了登革熱感染病例，並有擴大趨勢。政府公布，在東京的代代木公園內收集蚊子上確認了登革熱病毒，園區的80％被關閉。厚生勞動省認為，公園周圍的黑斑蚊叮咬了在國外感染了登革熱的患者後，成為攜帶登革熱病毒的「病媒蚊」，導致了感染的擴大。截至本月29日，國內登革熱病毒感染者達150人。

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日本國家足球代表隊的新任主教練阿吉雷（Javier Aguirre）上任後在札幌首次參加了國際友好交流賽，日本隊（世界排名第44名）以0比2負于烏拉圭隊（世界排名第6名）。9日在橫濱與委內瑞拉​​（世界排名第29名）的比賽中，以2比2戰平。阿吉雷率領的日本隊尚未獲得第一場勝利。

6－9

安倍晉三首相訪問南亞二國（孟加拉、斯里蘭卡）。6日在孟加拉首都達卡（Dhaka）舉行的首腦會談上，總理哈席娜（Sheikh Hasina）表示將退出2015年10月舉行的聯合國安理會常任理事國選舉，並支持日本競選。此舉使日本在非常任理事國選舉中當選無疑。7日在斯里蘭卡的最大城市可倫坡（Colombo）與斯里蘭卡總統Mahinda Rajapaksa舉行了會談，一致同意包括海上安全保障問題在內進一步加强两國的合作關係。

9 （當地時間8日）

世界四大網球公開賽本年度的最後一場賽事美國網球公開賽的男單決賽，在世界排名第8的錦織圭與排名第12的克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）之間展開。錦織圭在半決賽中擊敗了世界排名第一的塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic），成為日本第一個打進大滿貫單打決賽的選手。但在決賽中被直落三局告負，無緣自己的第一個大滿貫男單冠軍。

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朝日新聞社社長木村伊量，就有關對《吉田調查報告》的誤報問題，表示撤回有關報道並表達了歉意。《吉田調查報告》是在東京電力公司福島第一核電廠事故後，政府的事故調查驗證委員會對當時核電廠廠長吉田昌郎（已故）進行取證後整理出的記錄。《朝日新聞》在5月20日的報道中稱，「東日本大地震發生4天後的2011年3月15日，福島第一核電廠員工中的九成約650人違反吉田廠長的就地待命指示，撤退到福島第二核電廠。」但政府於9​​月11日公開的《吉田調查報告》中，沒有違令撤退的證詞記錄。此外，針對1982年根據吉田清治（已故）「強徵慰安婦」的證詞所做的報道，該報在今年8月5日已做的訂正，就此木村表示「對誤報未能及時修正」，向讀者致以歉意。

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理化學研究所和尖端醫療中心醫院（均位於神戶市）為一位患老年性黃斑變性的70多歲女性實施了一例手術，把由iPS細胞製備的視網膜細胞移植到她的眼裏。這是2006年京都大學的山中伸彌教授開發的iPS細胞在世界上首次應用於臨床治療，向再生醫療的廣泛應用邁出了重要的一步。

15－18

國際捕鯨委員會（IWC，International Whaling Commission）在斯洛維尼亞舉行了全體大會。大會通過了紐西蘭提出的要求日本推遲科研捕鯨的提案。根據此決議，日本在2015年度不能進行科研捕鯨，最早也要等到2016年度。但由於這一提案並無實際法律效力，日本代表團表示，「將在遵從國際法院判決的基礎上，為在2015年度重新開始科研捕鯨」推進各方面的手續工作。日本向大會要求允許其在沿海水域捕撈17頭小鬚鯨，但這一提議遭到否決。

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日本、中國、韓國、臺灣就日本鰻資源管理問題進行了協商，就養殖用魚苗投放量削減兩成達成一致。日本鰻的魚苗量呈現劇減，此協議的目的在於限制養殖數量以防止魚苗遭到濫捕。日本鰻在6月已被國際自然保護聯盟（IUCN）指定為瀕危物種，亟待制定資源管理規則。

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內閣官房長官菅義偉在記者會上披露，有關日本的被綁架受害者的重新調查問題，北韓方面回答稱，「整個調查工作以一年左右的時間為目標，現在還處於初級階段。目前無法對該階段以外的事情做出說明」。兩國已同意在「夏末或秋初」拿出第一步調查結果，但估計這個計劃已被推遲。

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日本維新會和連結黨合併成立了新黨「維新黨」，眾議院議員42人、參議院議員11人共計53人加入該黨，成為僅次於民主黨的第二大在野黨。由維新會的橋下徹主席（大阪市長）和連結黨的江田憲司主席（眾議院議員）擔任共同主席。

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9月11日發生了神戶市長田區1年級小學生生田美玲失蹤事件。23日，警察在美玲家附近的雜樹叢中發現了部分分裝在數個塑膠袋內的屍骸。經DNA鑑定，確認是美玲的遺體。24日，兵庫縣警方以遺棄屍體嫌疑逮捕了住在該女童家附近的一名47歲的無業男子。

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位於長野縣和岐阜縣交界處的御嶽山（海拔3,067m）自2007年後時隔7年再次噴發。由於正值週末，火山噴發時有許多登山者在山頂附近，長野縣警方稱，截至到10月1日，已確認有47人遇難，成為二戰後最嚴重的一次火山災害。專家分析稱，熔岩沒有到達火山口，此次的火山噴發是地下水在高溫下引發的「蒸汽爆炸」型。

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臨時國會開幕，安倍晉三首相發表了施政演說，表示「將繼續努力克服通貨緊縮，把經濟問題放在政權運營的最優先地位」，同時他還強調，要大力採取措施，振興地方經濟。在外交上，建立與中國之間的「穩定友好關係」，希望儘早實現日中首腦會談。本次國會將持續至11月30日，為期63天。