Визит в Японию преьмер-министра Индии Нарендры Моди, начало работы второго состава правительственного кабинета премьер-министра Абэ Синдзо, второе место теннисиста Нисикори Кэя на Открытом чемпионате США, извержение на горе Онтакэ и другие события сентября 2014 года в Японии.

1

В токийском Доме для государственных гостей состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо и прибывшего в Японию с официальным визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди, по окончании которой лидеры выступили с совместным заявлением, объявив об укреплении сотрудничества в сфере экономики, обеспечения безопасности и других областях. Стороны договорились, что в течение ближайших пяти лет Япония инвестирует около 3.5 трлн йен в общественные и частные проекты в Индии, а также о проведении регулярных совместных военных учений Морских сил самообороны Японии и Военно-морских сил Индии. Помимо прочего, стороны также согласились рассмотреть вопрос повышения уровня диалога внешнеполитических и оборонных ведомств до переговоров министров в дополнение к нынешним контактам на уровне руководителей департаментов.

Рукопожатие премьер-министра Абэ Синдзо (слева) и премьер-министра Индии Нарендры Моди перед началом официальных переговоров 1 сентября 2014 года в Доме для государственных гостей, Мото-Акасака, Токио (предоставлено Jiji Press)

Губернатор префектуры Фукусима Сато Юхэй сообщил правительству страны об официальным согласии префектуры на строительство на её территории объекта для временного хранения сроком не более 30 лет почвы и других материалов с радиационным загрязнением, образовавшихся в результате ядерной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», оператором которой является компания TEPCO. Правительство предложило построить этот объект на 16 квадратных километрах территории городов Окума и Футаба, поставив целью начать доставку заражённой почвы в январе 2015 года.

3

Премьер-министр Абэ Синдзо произвёл перестановки в составе кабинета министров, а также руководства правящей Либерально-демократической партии. В ЛДПЯ сменились обладатели всех четырёх высших руководящих постов, при этом Танигаки Садакадзу занял должность генерального секретаря. Между тем, в составе кабинета министров сохранили свои посты шесть ключевых фигур, в том числе генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, заместитель преьмер-министра и министр финансов Асо Таро, министр по оживлению экономики Амари Акира, а также министр иностранных дел Кисида Фумио, что свидетельствует о намерении обеспечить преемственность и стабильность работы правительства. Вновь созданную должность государственного министра по оживлению регионов занял Исиба Сигэру. В состав кабинета вошли 5 женщин, повторив этот рекордно высокий показатель в истории японского правительства.

4

На открывшемся в городе Фукуока заседании Комитета по тунцовым рыбам Комиссии по рыболовству центральной и западной части Тихого океана (WCPFC) делегаты Японии, США и других стран-участниц договорились начиная с 2015 года сократить на 50% объёмы лова незрелых (не достигших 30 кг) особей тихоокеанского голубого тунца. Суси из этого вида тунца пользуются большой популярностью, что вызывает в последние годы тревогу в связи с оскудением ресурсов. Вводя ограничение лова, Комиссия ставит целью почти удвоить взрослую популяцию этого вида за 10 ближайших лет до 43 тыс. тонн.

Возросло число случаев инфицирования лихорадкой денге в Японии. 26 августа был подтверждён первый приблизительно за 70 последних лет случай заражения этим заболеванием на территории страны. Токийские власти сообщили, что вирус лихорадки денге был выявлен у комаров в парке Ёёги. Это вынудило закрыть для посещения около 80% территории парка. В Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии считают, что комары вида кусака бело-пёстрый могли подхватить вирус в окрестностях парка вместе с кровью человека, инфицированного лихорадкой денге за рубежом, а затем стать разносчиками вируса. По состоянию на 29 сентября число заболевших лихорадкой денге в Японии достигло 150 человек.

5

На стадионе Sapporo Dome в Саппоро состоялся международный товарищеский матч, на который национальную сборную Японии впервые вывел новый главный тренер Хавьер Агирре. Японская команда (44-я в мировом рейтинге) проиграла сборной Уругвая (6-е место в рейтинге) со счётом 0:2. Затем 9 сентября на стадионе Nissan в Йокогаме японская сборная сыграла вничью 2:2 с командой Венесуэлы (29-е место в рейтинге). Таким образом, японским спортсменам не удалось начать с победы работу под руководством нового тренера.

6-9

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо нанёс официальные визиты в Бангладеш и Шри-Ланку. В ходе состоявшихся 6 сентября в Дакке переговоров на высшем уровне премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отказалась от выдвижения своей страны на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН в октябре 2015 года, объявив о намерении поддержать кандидатуру Японии. Это решение обеспечивает Японии избрание в качестве непостоянного члена СБ ООН. 7 сентября в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо состоялись переговоры Абэ с президентом Махиндой Раджапакса. Стороны договорились о дальнейшем укреплении двусторонних связей, в том числе в области обеспечения безопасности на море.

9 сентября (8 сентября по местному времени)

В Нью-Йорке состоялась финальная игра одиночных мужских соревнований Открытого чемпионата США по теннису, завершающего четыре турнира Большого шлема этого года. Занимающий 8-ю строчку в мировом рейтинге японский теннисист Нисикори Кэй встретился в финальном матче с 12-й ракеткой мира Марином Чиличем из Хорватии. В полуфинале Нисикори одержал победу над первой ракеткой мира Новоком Джоковичем из Сербии, став первым японским теннисистом, вышедшим в финал турнира Большого шлема. Однако в финальном поединке Нисикори не смог стать первым победителем, уступив Чиличу в трёх сетах подряд.

11

Президент компании-издателя газеты «Асахи симбун» Кимура Тадакадзу принёс извинения за допущенные ошибки, отозвав опубликованный газетой материал после того, как были официально обнародованы показания, которые дал государственной комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO бывший директор этой атомной электростанции Ёсихида Масао. 20 мая «Асахи симбун» сообщила о том, что 15 марта 2011 года, четыре дня спустя после Большого стихийного бедствия восточной Японии, 650 человек, что составляет 90% от численности персонала АЭС «Фукусима-1», якобы сбежали с электростанции в нарушение распоряжения директора Ёсихиды. Однако опубликованные 11 сентября ответы Ёсихиды на вопросы представителей госкомиссии по расследованию аварии не подтвердили утверждения газеты о бегстве персонала вопреки распоряжению директора. Кроме того, Кимура принёс извинения в связи с запоздалым отзывом 5 августа текущего года опубликованной в 1982 году статьи, основанной на оказавшихся недостоверными свидетельствах ныне покойного Ёсиды Сэйдзи, согласно которым так называемых «женщин для утешения» в годы Второй мировой войны принуждали к работе в солдатских борделях. «Мы слишком поздно опровергли недостоверные данные, содержавшиеся в статье», — признал Кимура.

12

В городе Кобэ исследователи НИИ естественных наук RIKEN и врачи больницы Института биомедицинских исследований и инноваций выполнили операцию по пересадке страдающей от возрастной макулярной дегенерации 70-летней пациентке трансплантата тканей сетчатки глаза, выращенных с применением iPS-клеток. Впервые в мире получили практическое применение в медицине iPS-клетки, открытые в 2006 году профессором Яманака Синъя из Университета Киото. С этим первым практическим шагом в регенеративной медицине связывают большие ожидания.

Руководитель исследовательского проекта НИИ RIKEN Такахаси Масаё (слева) и врач Института биомедицинских исследований и инноваций Куримото Ясуо на пресс-конференции в городе Кобэ по окончании первой в мире операции по пересадке тканей, полученных с применением iPS-клеток, 12 сентября 2014 г. (фото предоставлено Jiji Press).

15-18

В Словении открылось ежегодное заседание Межународной китобойной комиссии. В ходе его работы был одобрен предложенный Новой Зеландией проект резолюции, предусматривающей дополнительные ограничения путем введения новых процедур, обязательных для получения разрешения на добычу китов с исследовательскими целями. Фактически это решение вынуждает Японию отсрочить уже запланированное проведение исследовательского лова китов. В случае соблюдения этой резолюции, Японии не удастся осуществить исследовательский лов в 2015 году, страна сможет вести добычу с исследовательскими целями самое раннее с 2016 года. Резолюция не имеет обязывающей силы, и японская делегация выразила намерение продолжить подготовку к «возобновлению (добычи китов с исследовательскими целями) в 2015 году с учетом решения Международного суда ООН». Комиссия также отклонила заявку Японии на добычу в своих прибрежных водах 17 малых полосатиков.

17

Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань договорились сократить на 20% объёмы лова молоди японского речного угря, используемой для разведения этой деликатесной рыбы. Численность молоди японского угря быстро сокращается, и решение, фактически ограничивающее культивирование этого вида, принято с целью предотвратить чрезмерный лов мальков. В июне Международный союз охраны природы внёс японского речного угря в свой список видов, которым угрожает исчезновение, что подтолкнуло к ускорению разработки норм регулирования этого природного ресурса.

19

Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ, касаясь вопроса проведения повторного расследования судеб похищенных в Северную Корею японских граждан, Пхеньян дал понять, что он «находится на начальной стадии процесса (расследования), который планируется полностью завершить примерно за один год, и в настоящий момент ничего, кроме этой информации, сообщить не может». По словам Суги Ёсихидэ, стороны договорились о том, что первые результаты расследования появятся «в конце лета или в начале осени», однако, судя по всему, их следует ожидать позднее.

21

Партия реставрации Японии (Ниппон исин но кай) и Партия единства (Юи но то) объединились, образовав новую Партию возрождения Японии (Исин но то). Новая партия, которая располагает 42 местами в палате представителей (нижней палате) и одиннадцатью в палате советников (верхней палате) японского парламента, стала второй по величине политической силой в оппозиции после Демократической партии. Сопредседателями новой партии стали мэр города Осака Хасимото Тору, бывший лидер Партии реставрации, и Эда Кэндзи, бывший лидер Партии единства.

24

В городе Кобэ, где 11 сентября пропала без вести ученица первого класса начальной школы, служащие Управления полиции префектуры Хёго арестовали проживающего неподалёку от дома девочки 47-летнего безработного мужчину по подозрению в попытке сокрытия трупа. 23 сентября полиция обнаружила в зарослях неподалёку фрагменты расчленённого детского тела в нескольких пластиковых пакетах. Результаты анализа ДНК подтвердили, что фрагменты принадлежат пропавшей без вести девочке.

27

Месторасположение горы Онтакэ

На горе Онтакэ (3 067 метров), расположенной на границе префектур Нагано и Гифу, семь лет спустя после извержения 2007 года снова произошло вулканическое извержение. Внезапное пробуждение Онтакэ в субботний осенний день застало врасплох на вершине и склонах многочисленных любителей горных восхождений. По состоянию на 1 октября полицейское управление префектуры Нагано подтвердило гибель 47 человек. Это самое большое число жертв от вулканического извержения за все послевоенные годы. По мнению специалистов, на Онтакэ произошёл «фреатический взрыв», при котором вулканическая лава не достигает жерла, а причиной служит давление пара, возникающего в результате перегрева подземных вод.

Вид извергающей вулканический дым горы Онтакэ с вертолёта Министерста государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, 27 сентября 2014 г., около 4 часов пополудни, фото Регионального управления развития Тюбу Министерства государственных земель (предоставлено через Jiji Press)

29

Созвана внеочередная сессия парламента, премьер-министр Абэ выступил с речью об основных направлениях политики своего правительства. «Мы продолжим реализацию политики, важнейшим приоритетом которой является экономика, ставя целью выход из дефляции», — вновь заявил Абэ, подчеркнув также намерение уделять большое внимание возрождению регионов в работе правительства. Говоря о международной политике, премьер-министр сообщил, что намерен «выстраивать стабильные дружественные отношения» с Китаем, дав понять, что желает как можно скорее провести японско-китайскую встречу на высшем уровне. Парламентская сессия продлится 63 дня до 30 ноября.