Tres investigadores japoneses ganan el premio Nobel de Física, un periodista del Sankei Shimbun es acusado de difamación y dos ministras recien designadas como miembros del Gabinete dimiten. Estas fueron algunas de las noticias más importantes durante el mes de octubre en Japón.

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Se celebran ceremonias en las estaciones de Tokio, Nagoya, Shizuoka y Shin-Osaka para conmemorar el 50 aniversario del primer viaje en “tren bala” en el Shinkansen del Tōkaidō entre Tokio y Shin-Osaka. En cinco décadas la ruta ha sido utilizada por 5.600 millones de pasajeros sin haberse producido ningún accidente mortal. Hoy hay alrededor de 300 trenes a diario.

La ceremonia celebrada en la estación de la JR de Tokio. © Jiji.

La erupción del monte Ontake se convierte en el peor desastre volcánico desde la posguerra después de que se confirmen 47 víctimas mortales. El total asciende poco después a 56, con al menos 7 montañeros aún en paradero desconocido. El 16 de octubre las prefecturas de Nagano y Gifu detienen las actividades de búsqueda hasta el próximo año, debido al creciente peligro de que se produzcan más víctimas a causa de la nieve.

Japón amplía el abanico de productos de los que los turistas extranjeros estarán exentos de pagar el impuesto al consumo a alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y medicinas. Para beneficiarse de esta medida los turistas deberán mostrar sus pasaportes en establecimientos libres de impuestos y completar los procedimientos requeridos.

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El Gobierno anuncia un proyecto de ley para promover la participación activa de la mujer en la sociedad. La ley propuesta requerirá a los propietarios de negocios determinar qué proporción de sus empleados y directivos son mujeres y producir y hacer públicos planes de acción para designar a más mujeres en puestos de dirección. El Gobierno podría solicitar a algunas empresas que se marquen objetivos cuantificables.

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Al finalizar los Juegos Asiáticos de Incheon 2014, en Corea del Sur, el nadador Hagino Kōsuke es nombrado el mejor atleta de los juegos tras ganar cuatro medallas de oro.

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La princesa Noriko, hija del príncipe Takamado, el primo del Emperador Akihito, contrae matrimonio con Senge Kunimaro en el santuario Izumo Taisha en la prefectura de Shimane. Tras este enlace deja de pertenecer a la familia imperial.

La princesa Noriko y Senge Kunimaro entrando en el santuario Izumo Taisha. © Jiji.

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El tifón Phanfone llega a la prefectura de Shizuoka y atraviesa el área de Tokio. El 8 de octubre se cuentan nueve fallecidos y tres desaparecidos a causa de las grandes olas y deslizamientos de tierra provocados por la intensa tormenta.

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La Real Academia Sueca de las Ciencias otorga el premio Nobel de Física 2014 al profesor Akasaki Isamu de la Universidad de Meijō, al profesor Amano Hiroshi de la Universidad de Nagoya y al profesor Nakamura Shūji de la Universidad de California, Santa Barbara, por la invención de los diodos de luz azul energéticamente eficientes.

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Japón y los Estados Unidos presentan su informe provisional sobre la revisión de las líneas de cooperación en materia de defensa. Estas nuevas directrices ampliarán el apoyo que las Fuerzas de Autodefensa de Japón pueden ofrecer al ejército de los Estados Unidos, eliminando referencias a “el área alrededor de Japón” en circunstancias como una crisis en la península de Corea para no imponer límites geográficos. No hay ninguna referencia concreta a la autodefensa colectiva.

La fiscalía de Corea del Sur imputa a Katō Tatsuya, exjefe de la redacción del Sankei Shimbun en Seúl, por difamar a la presidenta Park Geun-hye en un artículo que el periodista escribió en agosto respecto a las actividades de Park después del desastre del ferry Sewol en abril. El secretario del Gabinete Suga Yoshihide critica firmemente esta decisión como “un hecho deplorable tanto para la libertad de prensa como para las relaciones entre Japón y Corea del Sur”.

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La agencia de colocación Recruit Holdings hace su debut en la bolsa de Tokio, aumentando de los 3.100 yenes iniciales a 3.330 yenes al final de la sesión. Con una capitalización en el mercado de más de 1,8 billones de yenes, es la mayor compañía en salir a bolsa desde que lo hiciese NTT Docomo en 1998 con 7,5 billones de yenes. Recruit se ha mantenido en manos privadas por más de 50 años después de su fundación en 1960, saliendo a bolsa finalmente con el fin de aumentar su capital para avanzar hacia fusiones y adquisiciones en el extranjero.

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El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo aprueba la construcción del tren de levitación magnética Chūō Shinkansen entre Tokio y Nagoya, con el objetivo de que comience a funcionar en 2027. El inicio de las obras para este enorme proyecto está programado para comienzos de 2015, unos trabajos que costarán alrededor de 5,5 billones de yenes. Cuando estén completadas, esta línea permitirá viajar entre Tokio y Nagoya en un mínimo de 40 minutos.

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La ministra de Economía, Comercio e Industria, Obuchi Yūko, y la ministra de Justicia, Matsushima Midori, abandonan el gabinete. Obuchi presenta su renuncia al primer ministro Abe Shinzō después de que se hiciesen públicos detalles sobre el uso fraudulento de fondos por parte de sus grupos de apoyo político y personas que contribuyeron con su campaña. Matsushima se ve forzada a dimitir después de que se descubriera que había distribuido abanicos con propaganda electoral, violando así la Ley Electoral de Oficinas Públicas. Obuchi es sustituida por Miyazawa Yōichi y Matsushima por Kamikawa Yōko.

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El ministro de Finanzas anuncia un déficit comercial de 5,4 billones de yenes durante la primera mitad del año fiscal 2014. Este es un nuevo récord durante una primera mitad de año fiscal, llegando a superar los 5 billones de yenes registrados en el mismo periodo del año fiscal 2013.

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La Agencia de Asuntos Culturales anuncia que el washi (el papel japonés tradicional hecho a mano) podría ser registrado en la lista de Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO después de ser incluído por un panel de evaluación preliminar. Los tres tipos de papel incluidos son el sekishūbanshi de la prefectura de Shimane, el hosokawashi de la prefectura de Saitama, y el honminoshi, de la prefectura de Gifu. Todos ellos están hechos de kōzo, una especie de morera.

hosokawashi de la prefectura de Saitama. Las fotografías son cortesía de la Agencia de Asuntos Culturales. © Jiji. La preparación tradicional delde la prefectura de Saitama. Las fotografías son cortesía de la Agencia de Asuntos Culturales. © Jiji.

Son Masayoshi, presidente del gigante de las telecomunicaciones Softbank, se reúne con el ministro de Comunicaciones de La India Ravi Shankar Prasad en Nueva Delhi. Son anuncia inversiones de hasta 800 millones de dólares en compañías de Internet en La India y su deseo de invertir alrededor de 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

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Finalizan dos días de charlas en Pyongyang entre una delegación del Gobierno japonés y representantes de Corea del Norte sin información sobre el destino de los japoneses secuestrados. El 30 de octubre el primer ministro Abe afirma ante periodistas japoneses que “Corea del Norte ha indicado que irá más allá que en anteriores investigaciones, ampliando su acción para explorar desde nuevos ángulos”.

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El Gobierno y TEPCO anuncian un retraso en la limpieza de barras de combustible del reactor número 1 en la central nuclear de Fukushima Daiichi debido a la demora en el desescombro y otros trabajos de preparación. La extracción de las barras de combustible de la piscina de combustible utilizado dentro del reactor 1 comenzará en 2019, dos años después de lo planeado, y la de las barras fundidas en el cofre que contiene el reactor en 2025, en lugar de 2020.

Los Halcones de Fukuoka SoftBank de la Liga del Pacífico derrota a los Tigres de Hanshin de la Liga Central por 4-1 en la serie de Japón, su sexto título tres años después de su último triunfo.

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El Banco de Japón sorprende a los mercados anunciando que relajará aún más la política monetaria, impulsando su política del mercado de dinero de 60-70 billones de yenes a 80 billones por año. Como resultado la bolsa de Tokio sube un 5 % hasta los 16.413,76 yenes, el máximo en siete años, y el yen cae un 1,3 % ante el dólar hasta alcanzar los 110,59 yenes por cada dólar.