Cinquantième anniversaire du Shinkansen, le superexpress de la ligne Tôkaido ; élargissement du système de détaxe pour les touristes étrangers ; Prix Nobel de physique décerné à trois chercheurs japonais et démission simultanée de deux ministres femmes : voilà l’essentiel de l’actualité nippone au mois d’octobre 2014.

Mercredi 1er

Des cérémonies sont organisées dans les gares de Tokyo, Nagoya, Shizuoka et Osaka pour célébrer les cinquante ans du Shinkansen de la ligne Tôkaido, reliant Tokyo à Osaka. Durant ce demi-siècle de service, le pionnier de la grande vitesse ferroviaire a transporté pas moins de 5,6 milliards de passagers et n’a connu aucun accident mortel. Avec ses 300 rames au départ tous les jours, c’est aujourd’hui l’axe principal de l’archipel.

Cérémonie dans la gare de JR Tokyo. (Photo : Jiji Press)

Avec un bilan provisoire de 47 morts, l’éruption du Mont Ontake devient le désastre volcanique le plus meurtrier d’après-guerre. Ce bilan s’alourdira par la suite pour passer à 56 décès confirmés et 7 disparus au minimum. Les recherches menées par les sauveteurs des préfectures de Nagano et de Gifu doivent être interrompues, au moins jusqu’à la fin de l’année, en raison de la neige qui rend le terrain dangereux.

La gamme des articles exemptés de la taxe sur la consommation pour les touristes étrangers visitant le Japon s’élargit et inclut désormais les produits alimentaires, les alcools, les cosmétiques et les médicaments. Le montant minimum est également rabaissé et passe des 10 000 yens actuels à 5 000 yens. Les voyageurs doivent présenter leur passeport et effectuer la procédure requise pour bénéficier de cette détaxe.

Jeudi 2

Annonce par le gouvernement d’un projet de loi visant à promouvoir la participation des femmes dans le monde du travail. Avec cette nouvelle législation, les patrons seront obligés de faire connaître le pourcentage total de femmes dans leur entreprise et celui des femmes occupant des postes de responsabilité. Ils devront également mettre en œuvre et rendre public des programmes permettant de nommer davantage de femmes à des positions de cadres.

Samedi 4

Les Jeux Asiatiques 2014 baissent le rideau et Hagino Kôsuke, champion de natation, est élu meilleur athlète de cette compétition, avec quatre médailles d’or à son actif.

Dimanche 5

Le mariage de la princesse Noriko, fille du défunt prince Norihito de Takamado, cousin de l’empereur Akihito, avec Senge Kunimaro est célébré au sanctuaire shinto d’Izumo Taisha, situé dans la préfecture de Shimane. La princesse perd ainsi son appartenance à maison régnante en vertu de la Loi de la maison impériale du Japon.

La princesse Noriko et Senge Kunimaro faisant leur entrée dans le grand sanctuaire d’Izumo. (Photo : Jiji Press)

Lundi 6

Le typhon Phanphone ou numéro 18 balaie le centre du Japon et fait neuf morts et trois disparus en raison des vagues et des glissements de terrain qu’il provoque.

Mardi 7

Les professeurs Akasaki Isamu et Amano Hiroshi de l’Université de Nagoya ainsi que le professeur Nakamura Shûji de l’Université de Californie à Santa Barbara se voient décerner le prix Nobel de physique par l’Académie royale de Suède pour l’invention de la diode électroluminescente bleue.

Mercredi 8

Le Japon et les Etats-Unis présentent un rapport intérimaire concernant la révision des directives sur la coopération en matière de défense. Les lignes directrices révisées élargiront le champ d’action des Forces d’autodéfense japonaises et suppriment la mention restrictive de « régions voisines du Japon » prévue en cas de crise dans la péninsule coréenne, permettant ainsi des interventions sans limite géographique. Rien n’a toutefois été encore précisé en ce qui concerne le droit de légitime défense collective.

Le parquet sud-coréen dépose une plainte contre Katô Tetsuya, ancien directeur du bureau de Séoul du quotidien japonais Sankei Shimbun, pour diffamation de la présidente Park Geun-hye dans un article écrit en août au sujet des actions de la présidente pendant le naufrage en avril du ferry Sewol. Le secrétaire général du Cabinet du Japon exprime son vif mécontentement et déclare qu’il s’agit là « d’un acte regrettable pour la liberté de la presse et les relations entre le Japon et la Corée du Sud ».