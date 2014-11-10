三位日本科學家獲得諾貝爾物理獎、《產經新聞》首爾分社長被韓國檢察部門指控犯有誹謗罪、經濟產業大臣小淵優子等兩名新任命的內閣女部長辭職……，2014年10月日本要聞回顧。

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東海道新幹線迎來開業50週年，JR東京、名古屋、靜岡、新大阪各站為此舉行了紀念發車儀式。50年來，該線路運送旅客達56億人，現在每天運行超過300趟，成為日本的交通大動脈。未曾發生過乘客死亡事故。

位於岐阜縣和長野縣交界處的御嶽山火山噴發，造成47人死亡，成為戰後最嚴重的火山災難。此後在搜救過程中，確認死亡人數上升到56人，另外至少還有7人下落不明。由於積雪等原因，搜救活動遭遇次生災害的危險性增大，兩縣的災害對策總部於10月16日作出了結束年內搜救活動的決定。

日本修訂了面向外國遊客的消費稅免稅制度，免稅範圍擴大到食品、酒類、化妝品、藥品等全部消費產品。外國遊客在免稅店出示護照，辦理手續後，即可享受免稅優惠。

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政府向自民黨提出了女性活躍推進法案的概要。主要內容是要求公司方面把握錄用女性的比例和領導層女性的比例，為促進女性的就業和升職制定並公布「行動計劃」。根據企業的實際情況，有義務為提拔女性設定數值目標。

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2014年韓國仁川亞運閉幕。游泳選手荻野公介獲得4枚金牌，榮膺「最有價值運動員（MVP）」。

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日本皇室高圓宮憲仁親王次女典子公主（26歲）和出雲大社的「權宮司」(*1)千家國麿（41歲）在出雲大社（島根縣出雲市）舉行了婚禮。結婚後，她將不再是皇室成員。

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今年的第18號颱風「巴逢」橫掃靜岡縣及東京地區。截至到10月8日，暴風引發的巨浪、塌方等，已造成9人死亡，3人下落不明。

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2014年度的諾貝爾物理學獎，授予了發明出藍色發光二極體（LED）的名城大學教授赤崎勇、名古屋大學教授天野浩和加州大學聖塔芭芭拉分校教授中村修二（美國籍）三位科學家。

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日美政府公布了新的日美防衛合作指針的中期報告。主要內容是取消了日美合作的地理限制，使日本自衛隊無論和平時期還是「緊急狀態」下，都能對美軍提供支援。該報告沒有具體涉及到集體自衛權問題。

韓國檢方對《產經新聞》首爾分社長提出不拘留起訴，罪名是誹謗韓國總統朴槿惠。日本內閣官房長官對此強烈批評道：「從報道的自由及日韓關係的角度看，都是極其遺憾的。」朝野一致對此舉表示不滿和反對，勢必影響到日韓關係的改善。

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日本最大的人材招聘服務公司Recruit集團在東京證券交易所一部公開上市。第一天的交易從每股3,100日圓上升到收盤價每股3,330日圓。時價超過1.8兆日圓的大規模公開上市，是繼1998年NTT DOCOMO電信公司（約7.46兆日圓）以來的第一次。Recruit創業半個多世紀以來，一直堅持不上市，但為了籌集資金以加強在國外的併購（M&A），作出了此次的上市決定。

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國土交通省批准了JR東海公司以2027年投入使用為目標在東京品川至名古屋之間建設磁浮中央新幹線的工程計劃。該公司在完成對沿線居民的說明工作和工程招標後，於2015年初正式動工建設。這項工程規模龐大，總工程費將達5.5兆日圓，線路開通後，從品川到名古屋最快只需約40分鐘。

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小淵優子經濟產業大臣、松島Midori法務大臣相繼引咎辭職。小淵在被暴其本人的政治資金管理組織及後援會存在不當的資金處理問題後，向安倍首相提出了辭呈。松島在自己的選區內分發扇子，而這有可能違反了禁止向選民發放有金錢價值物品的政治資金法。在野黨民主黨的議員以涉嫌違法公選法向東京地方監察廳提出檢舉。經濟產業大臣和法務大臣的後任，分別是自民黨政調代理會長宮沢洋一和原少子化主管大臣上川陽子。

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財務省公布了2014年財年上半年（4月－9月）的貿易統計速報，稱日本貿易赤字為5.4271兆日圓，超過了去年同期的4.9963兆日圓，創財年上半年度歷史最高紀錄。

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文化廳宣布，經過聯合國教科文組織（UNESCO）的審查，日本推薦的「和紙 日本手漉和紙技術」有望列入世界非物質文化遺產名錄。申遺對象包括細川紙（埼玉縣）、本美濃紙（岐阜縣）和石州半紙（島根縣）。這些「和紙」均採用桑科植物纖維為原料，以手工抄紙方式製作，繼承了傳統製法。

電信巨頭軟銀的CEO孫正義訪問印度，與印度通信與資訊技術部部長舉行了會談​​。他除了宣布為印度網路銷售公司等投資8億美元外，還表示有意在今後10年向印度進行約100億美元的投資。

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日本政府代表團在平壤結束了與北韓進行的為期2天的磋商，北韓方面沒有出示有關日本綁架受害者的情況。就協商內容，30日安倍晉三首相告訴記者團說，「北韓方面表示了將不拘泥於過去的調查結果，從新的角度深入調查的方針」。

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日本政府和東京電力公司重新審視了福島第一核電廠的核反應爐廢爐工作時間表，宣布由於瓦礫清除等準備工作未能按預期計劃完成，因此將延遲一號機組核燃料棒的取出日程。用過燃料池中的燃料將推遲2年於2019年、爐心熔毀燃料棒將推遲5年於2025年開始去除作業。

在日本職棒總冠軍賽（日本大賽）上，太平洋聯盟的軟銀鷹隊以4比1戰勝中央聯盟的阪神虎隊，時隔3年第6次奪得總冠軍。

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日本銀行宣布進一步放鬆金融政策，決定將60－70兆日圓規模的資金供給量，擴大到約80兆日圓。受此令人頗感意外的決定之影響，當天東京證券股價暴漲，與前天相比收盤漲了700多日圓，達到16,413.76日圓，時隔近7年，創下高位紀錄。