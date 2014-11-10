Трое учёных из Японии удостаиваются Нобелевской премии по физике, прокуратура Южной Кореи предъявляет официальное обвинение в диффамации главе сеульского бюро газеты «Санкэй симбун», отставка двух женщин-министров японского правительства и другие события октября 2014 года в Японии.

1

По случаю 50-летия открытия первой линии суперэкспрессов «синкансэн» Токайдо на станциях Токио, Нагоя, Сидзуока и Осака состоялись церемонии «первого поезда». К настоящему времени эта линия перевезла 5 млрд 600 млн пассажиров. Ежедневно на этой главной транспортной артерии страны суперэкспрессы выполняют более 300 рейсов. За всю историю работы линий «синкансэн» не произошло ни одной аварии, повлекшей гибель человека.

Фото: церемония по случаю юбилея открытия движения суперэкспрессов «синкансэн» на станции Токио (предоставлено Jiji Press)

В результате вулканического извержения на горе Онтакэ (на границе префектур Нагано и Гифу) погибли 47 человек, что стало самым большим числом жертв от извержения вулкана в Японии за всю послевоенную историю. Впоследствии в ходе поисковых операций число подтверждённых жертв извержения возросло до 56. Кроме того, по меньшей мере 7 человек числятся пропавшими без вести. Однако 16 октября управления по борьбе со стихийными бедствиями обеих префектур были вынуждены принять решение о прекращении поисковых операций в текущем году, поскольку образование снежного покрова и другие обстоятельства создали обстановку высокой опасности вторичного ущерба среди участников поисков.

Пересмотрен режим освобождения от уплаты потребительского налога иностранных гостей Японии. Беспошлинный режим расширен на весь перечень потребительских товаров, включая такие категории как продукты питания и спиртные напитки, косметика, лекарства и т. д. Воспользоваться освобождением от уплаты потребительского налога зарубежные гости Японии могут в магазинах, где действует режим беспошлинной торговли, по предъявлении паспорта с визой или другого документа, свидетельствующего о краткосрочном характере пребывания в стране.

2

Правительство Японии огласило содержание законопроекта, призванного обеспечивать более активное участие женщин в жизни общества. Законопроектом предусматривается, что предприниматели будут вести учёт доли женщин в составе наёмного и руководящего персонала, а также составлять и публиковать планы действий по продвижению женщин по служебной лестнице. В зависимости от фактической ситуации, от компаний могут потребовать устанавливать количественные целевые показатели продвижения женщин.

4

В южнокорейском городе Инчхон завершились Азиатские игры 2014 года. По результатам состязаний наиболее ценным членом своей сборной признан японский пловец Хагино Косукэ, завоевавший четыре золотых медали.

5

В синтоистском святилище Идзумо-тайся (город Идзумо, преф. Симанэ) состоялась церемония бракосочетания 26-летней принцессы Норико, дочери покойного принца Такамадо (кузена императора Акихито), и служителя этого святилища 41-летнего Сэнгэ Кунимаро. В результате этого брака Норико утратила статус члена императорского дома.

Фото: принцесса Норико и Сэнгэ Кунимаро входят в святилище Идзумо-тайся (предоставлено Jiji Press)

6

На территории регионов Токай и Канто обрушился 18-й тайфун текущего года (За рубежом этот тайфун получил название наименование «Фанфон» («зверь» по-лаосски)). Из-за сильного ветра, штормовых волн и оползней к 8 октября число погибших достигло 9 человек. Ещё трое числятся пропавшими без вести.

7

Нобелевская премия в области физики 2014 года присуждена троим учёным за разработку эффективных синих светодиодов. Лауреатами стали профессор Университета Мэйдзё Акасаки Исаму, профессор Университета Нагоя Амано Хироси (граждане Японии), а также Накамура Сюдзи, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (гражданин США, родился в Японии).

8

Правительства Японии и США составили промежуточный доклад о пересмотре основных направлений сотрудничества в области обороны. Из предусмотренного политикой оборонного сотрудничества положения о предоставлении Силами самообороны Японии поддержки вооружённым силам США при возникновении кризисных ситуаций на Корейском полуострове и в других регионах была удалена формулировка «обстоятельства в непосредственной близости от Японии». Тем самым фактически ликвидированы действовавшие до сих пор географические ограничения при оказании Силами самообороны поддержки вооруженным силам США, что позволяет в случае необходимости оказывать поддержку в любое время и в любом месте. Право на коллективную самооборону конкретно не упоминалось.

Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему руководителю бюро японской газеты «Санкэй симбун» в Сеуле официальное обвинение в диффамации президента Пак Кын Хе без помещения под арест. Японское правительство (в лице генерального секретаря кабинета министров Суги Ёсихидэ) выступило с резкой критикой этих действий, отметив, что данный шаг «вызывает крайнее сожаление с точки зрения свободы СМИ, а также отношений Японии и Южной Кореи». Поскольку действия южнокорейской прокуратуры вызвали критику со стороны как правящих, так и оппозиционных партий Японии, сложившаяся ситуация, очевидно, станет тормозом в работе по улучшению двусторонних отношений между странами.

16

Одна из ведущих компаний Японии по предоставлению услуг поиска персонала Recruit Holdings вывела свои акции на торги в первой секции Токийской фондовой биржи. В первый день начальная цена 3 100 йен за акцию к моменту окончания торгов выросла до 3 330 йен. Общая капитализация компании составила 1 трлн 800 млрд йен, что сделало выход Recruit Holdings на фондовый рынок в Токио самым большим событием после начала обращения в 1998 году акций NTT Docomo (капитализация около 7 трлн 460 млрд йен). Более полувека со времени своего основания компания Recruit Holdings оставалась непубличной, однако руководство решилось выйти на фондовый рынок с целью привлечения капитала для активизации слияний и поглощений на зарубежных рынках.

17

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии одобрило проект выполнения работ по строительству линии Тюо синкансэн, предназначенной для движения оснащённых линейными двигателями суперэкспрессов на магнитной подушке между Токио (район Синагава) и Нагоей. Компания JR Токай планирует начало движения на 2027 год. К выполнению основных строительных работ компания планирует приступить уже в 2015 году после проведения консультаций для жителей территорий вдоль будущей линии, а также тендеров среди строительных подрядчиков. Общая стоимость строительных работ при реализации этого мега-проекта составляет приблизительно 5 трлн 500 млрд йен. При благополучной реализации планов минимальное время в пути от Синагавы до Нагои составит примерно 40 минут.

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Одна за другой из состава японского кабинета министров были вынуждены уйти в отставку две женщины: министр экономики, торговли и промышленности Обути Юко и министр юстиции Мацусима Мидори. Обути подала премьер-министру Абэ Синдзо заявление об отставке после того, как стали известны факты ненадлежащего обращения со средствами политических фондов групп поддержки Обути при проведении публичных мероприятий для её сторонников. Мацусима была вынуждена уйти в отставку после того, как депутаты от оппозиционной Демократической партии обратились в Токийский окружной суд в связи с подозрением о нарушении Мацусимой Закона о честных и справедливых выборах путём раздачи в своём избирательном округе вееров, что идёт вразрез с запретом подкупа избирателей. Обути сменил на посту министра Миядзава Ёити, а Мацусиму — Камикава Ёко.

22

Министерство финансов Японии опубликовало статистическую сводку о результатах внешнеторговой деятельности Японии за первое полугодие 2014 финансового года (с апреля по сентябрь), которые рассчитываются на основании таможенных данных. Дефицит внешнеторгового баланса (разница между совокупной величиной экспорта и импорта) составил 5 трлн 427 млрд 100 млн йен. Внешнеторговый дефицит увеличился на 4 трлн 996 млрд 300 млн йен относительно аналогичного периода предшествовавшего финансового года, обновив абсолютный рекорд первого финансового полугодия за всю историю ведения соответствующей статистики.

28

Управление по делам культуры сообщило, что по результатам предварительного рассмотрения его заявки традиционная технология ручного изготовления японской бумаги васи по всей вероятности уже в ближайшее время будет зарегистрирована в качестве объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (Организации Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры). Объектами рассмотрения служат три техники изготовления васи: бумага сэкисюбан-си из префектуры Симанэ, хосокава-си из префектуры Сайтама и хонмино-си из префектуры Гифу. Все три вида бумаги изготавливаются из бумажного дерева или шелковицы бумажной (растения семейства тутовых) традиционным способом вручную.

Фото: изготовление бумаги хосокава-си (преф. Сайтама) ручным процеживанием (предоставлено Jiji Press Управлением по делам культуры Японии)

Президент компании-гиганта телекоммуникационного рынка Softbank Сон Масаёси в ходе поездки в Индию провёл встречу с министром коммуникаций и информационных технологий Рави Шанкаром Прасадом. Президент компании Softbank объявил о планах инвестировать в индийскую компанию-крупного оператора онлайн-торговли и другие предприятия отрасли 800 млн долларов (приблизительно 88 млрд йен), а также выразил желание в течение ближайших 10 лет осуществить в Индии инвестиции на общую сумму около 10 млрд долларов (приблизительно 1 трлн 100 млрд йен).

29

В Пхеньяне завершились двухдневные переговоры делегации японского правительства с официальными представителями Северной Кореи. Никакой информации о судьбах похищенных граждан Японии в ходе переговоров предоставлено не было. 30 октября премьер-министр Абэ Синдзо, комментируя результаты переговоров представителям японских СМИ, сообщил, что «северокорейская сторона выразила намерение провести тщательное расследование, рассматривая вопрос с новых позиций и не ограничиваясь результатами, полученными в ходе прошлых расследований».

30

Правительство Японии и компания TEPCO, которая является оператором повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1», объявили о пересмотре графика полного вывода АЭС из эксплуатации в связи с переносом на более поздний срок планируемого начала работ по извлечению ядерного топлива из энергоблока №1. Причиной послужило отставание от первоначального графика работ по расчистке от обломков и других подготовительных операций. Извлечение отработавших топливных сборок из бассейна выдержки начнется в 2019 году, на два года позже, чем планировалось ранее. Извлечение расплавившегося ядерного топлива из реактора теперь планируют начать на пять лет позже, в 2025 году.

На ежегодном чемпионате профессиональных бейсбольных команд Японии представляющая Тихоокеанскую лигу команда Softbank Hawks нанесла поражение команде Hanshin Tigers из Центральной лиги, одержав победу на чемпионате со счётом 4:1. Softbank Hawks стали чемпионами впервые за 3 последних года и в шестой раз за историю этих соревнований.

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Банк Японии принял решение о дополнительном количественном смягчении своей монетарной политики, заявив об увеличении объёма вливаний ликвидности в финансовый рынок с нынешних 60-70 трлн йен до приблизительно 80 трлн йен. Это решение оказалось неожиданным для инвесторов и вызвало рост котировок на фондовом рынке. К моменту окончания торгов на Токийской фондовой бирже её ключевой индекс Nikkei 225 превысил показатель предыдущего дня более чем на 700 йен и достиг максимальной отметки приблизительно за 7 последних лет, составив 16 413,76 йены.