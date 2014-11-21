ثلاثة باحثين من مواليد اليابان يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء، صحفي ياباني توجه له تهمة التشهير في سيؤول، استقالة وزيرتين معينتين حديثاً في التعديل الوزاري السابق لحكومة آبي. لمحة عامة عن أهم القصص الإخبارية الرئيسية لأكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٤.

١ أكتوبر/ تشرين الأول

انعقاد الاحتفالات في محطات في طوكيو، ناغويا، شيزوكا، وأوساكا للاحتفال بالذكرى الخمسين لأول رحلة لـ ”قطار الرصاصة“ توكايدو شينكانسن بين طوكيو وأوساكا. وقد استخدم هذا المسار خلال خمسة عقود ٥.٦ مليار راكب بدون حدوث ولو حادث واحد يؤدي للوفاة. وهناك حالياً أكثر من ٣٠٠ خدمة اليومية.

الحفل الذي أقيم في محطة JR طوكيو. جيجي برس.

ثورة جبل أونتاكي تصبح أسوأ كارثة بركانية في اليابان منذ فترة ما بعد الحرب حيث تم التأكد من وفاة ٤٧ شخصا. ثم ارتفع هذا العدد بعد ذلك ليصل إلى ٥٦ حالة وفاة واعتبار ٧ من المتسلقين على الأقل في عداد المفقودين. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أوقفت كل من محافظتي ناغانو وجيفو عمليات البحث حتى العام المقبل، وذلك بسبب الخطر المتزايد من وقوع المزيد من الضحايا بعد تساقط الثلوج.

اليابان توسع مجموعة من البنود التي تسمح للسياح الأجانب بالإعفاء من دفع ضريبة الاستهلاك لتشمل المنتجات الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، والأدوية. وللاستفادة من تلك الميزات يجب على السياح إظهار جوازات سفرهم في المتاجر المعفاة من الضرائب واستكمال أي إجراءات ضرورية.

٢ أكتوبر/ تشرين الأول

الحكومة تعلن عن مشروع قانون لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع. التشريع المقترح يطلب من أصحاب الأعمال التجارية التأكد من نسبة موظفيها ومديريها من الإناث، وإنتاج وتقديم خطط عمل عامة لتعيين المزيد من النساء في المناصب العليا. بعض الشركات سوف تكون مطالبة أيضاً بوضع أهداف رقمية.

٤ أكتوبر/ تشرين الأول

السباح الياباني هاجينو كوسوكي يطلق عليه اللاعب الأكثر قيمة في البطولة بعد فوزه بأربع ميداليات ذهبية مع نهاية دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إنتشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من ١٩ سبتمبر/ أيلول وحتى ٤ أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة ٤٥ دولة آسيوية.

٥ أكتوبر/ تشرين الأول

عقد قران الأميرة نوريكو ابنة الأمير الراحل تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتوعلى كاهن الشينتو سينغيه كونيمارو بمعبد إزومو تايشا بمحافظة شيمانيه. ونتيجة لذلك، لم تعد الأميرة نوريكو جزءاً من العائلة الإمبراطورية وفقاً لقواعد البلاط الإمبراطوري.

الأميرة نوريكو وسينغيه كونيمارو يدخلان معبد إزومو تايشا. جيجي برس.

٦ أكتوبر/ تشرين الأول

الإعصار فونغفونغ يصل لأراضي محافظة شيزوكا ويجتاح منطقة طوكيو. الأمواج العالية والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة القوية تخلف ورائها ٩ قتلى و٣ مفقودين منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

٧ أكتوبر/ تشرين الأول

الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن عن منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠١٤ لكل من البروفسور القدير أكساكي إيسامو والبروفسور أمانو هيروشي من جامعة ناغويا وأخيرا البروفسور ناكامورا شوجي من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، لاختراعهم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء الأزرق.

٨ أكتوبر/ تشرين الأول

اليابان والولايات المتحدة تقدمان تقريرهما المؤقت بخصوص تنقيح المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين البلدين. والمبادئ التوجيهية الجديدة ستعمل على توسيع وزيادة الدعم الذي تقدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية للجيش الأمريكي، وإزالة الإشارات إلى ”المناطق المحيطة باليابان“ دون التقيد بالحدود الجغرافية مثل وقوع حالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية. ليس هناك أي إشارة محددة إلى الدفاع الذاتي الجماعي.

النيابة العامة في كوريا الجنوبية تتهم مدير مكتب سيؤول السابق لصحيفة سانكي شيمبون اليابانية كاتو تاتسويا بتهمة التشهير بالرئيسة بارك جيون هيه في مقال قام بكتابته في أغسطس/ آب يتعلق بأنشطة باك في أعقاب كارثة العبارة سيوول التي غرقت في أبريل/ نيسان الماضي. وقد انتقد وزير شئون مجلس الوزراء الياباني سوغا بشدة هذه الخطوة واصفاً اياها بأنها ”مؤسفة للغاية لكل من حرية الصحافة والعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية“.

١٦ أكتوبر/ تشرين الأول

شركة "ريكروت هولدينجز Recruit Holdings تطرح أسهمها لأول مرة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث ارتفع السعر المبدئي للسهم ٣.١٠٠ ين ليصل إلى ٣.٣٣٠ ين مع نهاية عملية التداول. وتبلغ القيمة السوقية لها أكثر من ١.٨ تريليون ين، وهي بذلك تصبح أكبر شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام منذ أن طرحت شركة NTT Docomo أسهمها التي بلغت قيمتها ٧.٥ تريليون ين في عام ١٩٩٨. وقد ظلت شركة ريكروت مؤسسة خاصة لأكثر من ٥٠ عاما، بعد أن أسست في عام ١٩٦٠ لكنها قررت أن تطرح أسهمها للجمهور من أجل زيادة رأس المال الضروري لعمليات الاندماج والاستحواذ في الخارج.

١٧ أكتوبر/ تشرين الأول

وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية والسياحة تصدق على تشييد ماجليف الخطي تشوأو شينكانسن بين طوكيو وناغويا، حيث تهدف إلى بدء تشغيل هذ الخط عام ٢٠٢٧. ومن المقرر أن يبدأ العمل في هذا المشروع الضخم أوائل عام ٢٠١٥ وسيتكلف حوالي ٥.٥ تريليون ين. عند الانتهاء من المشروع، سيختصر الخط الرحلة بين طوكيو وناغويا بحد أدنى إلى ٤٠ دقيقة.

٢٠ أكتوبر/ تشرين الأول

وزيرة الاقتصاد والتجارة والصناعة أوبوتشي يوكو ووزيرة العدل ماتسوشيما ميدوري تقدمان استقالتهما من الحكومة. تقدمت أوبوتشي باستقالتها إلى رئيس الوزراء الياباني آبي على خلفية اتهامات بسوء استخدام للأموال التي قدمت لها من قبل مجموعات الدعم السياسي المؤيدة لها والجهات المانحة لحملتها الانتخابية. كما اضطرت وزيرة العدل ماتسوشيما أيضاً للتنحي عن منصبها بعد اتهامات من قبل الحزب الديمقراطي المعارض بقيامها بتوزيع مراوح ورقية صغيرة عليها صورتها على الناخبين بدائرتها الانتخابية، منتهكة بذلك قانون الانتخابات للمناصب العامة. وقد تم استبدال أوبوتشي بـ ”ميازاوا يويتشي" وماتسوشيما بـ ”كاميكاوا يوكو“.

٢٢ أكتوبر/ تشرين الأول

وزارة المالية تعلن أن العجز التجاري للنصف الأول من السنة المالية ٢٠١٤ وصل إلى ٥.٤ تريليون ين. وهذا رقم قياسي جديد للنصف الأول من السنة المالية متجاوزا العجز لنفس الفترة في السنة المالية ٢٠١٣ الذي وصل إلى نحو ٥ تريليون ين.

٢٨ أكتوبر/ تشرين الأول

وكالة الشؤون الثقافية تعلن أنه من المرجح أن يتم تسجيل ”واشي“ (الورق الياباني التقليدي المصنوع يدوياً) قريباً على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو بعد قائمة مختصرة له من قبل لجنة المراجعة الأولية. الثلاثة أنواع من الورق المختصرة هي sekishūbanshi من محافظة شيمانيه،hosokawashi من محافظة سايتاما، وhonminoshi من محافظة جيفو. وجميعها مصنوع من KOZO أو ”ورق التوت“.

صناعة ورق hosokawashi من محافظة سايتاما يدويا. الصورة من وكالة للشؤون الثقافية. جيجي برس.

سون ماسايوشي، الرئيس التنفيذي لعملاق الاتصالات سوفت بنك، يجتمع مع وزير الاتصالات الهندي رافي شانكار براساد في نيودلهي. وقد أعلن سون عن استثمارات تبلغ ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في شركات الإنترنت الهندية والرغبة في استثمار حوالي ١٠ مليار دولار أمريكي في الهند على مدى السنوات الـ ١٠ أعوام المقبل.

٢٩ أكتوبر/ تشرين الأول

محادثات لمدة يومين في بيونغ يانغ بين وفد الحكومة اليابانية وممثلين من كوريا الشمالية تصل إلى نهايتها دون أي معلومات محددة حول مصير المواطنين اليابانيين المختطفين. وقد صرح رئيس الوزراء الياباني آبي للصحفيين في ٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول قائلاً ”لقد أوضحت كوريا الشمالية أنها ستتجاوز الدارسات لاستقصائية السابقة، وتوسيع تحقيقاتها من خلال استكشاف زوايا جديدة“.

٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول

الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تعلنان عن تأخير في إزالة قضبان الوقود النووي المنصهر من المفاعل رقم ١ المنكوب في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية بسبب عمليات إزالة الأنقاض وغيرها من الأعمال التحضيرية متأخرة عن الجدول الزمني. وبذلك ستبدأ إزالة قضبان الوقود المستنفد من المفاعل رقم ١ في عام ٢٠١٩، أي بعد عامين من الموعد الذي كان قد حدد سابقاً، وإزالة قضبان الوقود النووي المنصهر في عام ٢٠٢٥ بدلاً من ٢٠٢٠.

٣١ أكتوبر/ تشرين الأول

بنك اليابان المركزي يفاجئ الأسواق مع إعلانه بأنه سيزيد من تخفيف إجراءات السياسات النقدية، وتعزيز سياسته العامة المتعلقة بسوق المال حيث سيرفع البنك المركزي قيمة القاعدة النقدية من ٦٠ - ٧٠ تريليون إلى ٨٠ تريليون سنوياً. ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر نيكي أكثر من ٥٪ ليصل إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات بمجموع ١٦٤٥٥.٨٤ والين يتراجع ١.٣٪ مقابل الدولار ليصل إلى ١١٠.٥٩.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)