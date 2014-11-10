三位日本科学家获得诺贝尔物理奖、《产经新闻》首尔分社长被韩国检察部门指控犯有诽谤罪、经济产业大臣小渊优子等两名新任命的内阁女部长辞职……，2014年10月日本要闻回顾。

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东海道新干线迎来开业50周年， JR东京、名古屋、静冈、新大阪各站为此举行了纪念发车仪式。50年来，该线路运送旅客达56亿人，现在每天运行超过300趟，成为日本的交通大动脉。未曾发生过乘客死亡事故。

位于岐阜县和长野县交界处的御岳山火山喷发，造成47人死亡，成为战后最严重的火山灾难。此后在搜救过程中，确认死亡人数上升到56人，另外至少还有7人下落不明。由于积雪等原因，搜救活动遭遇次生灾害的危险性增大，两县的灾害对策总部于10月16日作出了结束年内搜救活动的决定。

日本修订了面向外国游客的消费税免税制度，免税范围扩大到食品、酒类、化妆品、药品等全部消费产品。外国游客在免税店出示护照，办理手续后，即可享受免税优惠。

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政府向自民党提出了女性活跃推进法案的概要。主要内容是要求公司方面把握录用女性的比例和领导层女性的比例，为促进女性的就业和升职制定并公布“行动计划”。根据企业的实际情况，有义务为提拔女性设定数值目标。

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2014年韩国仁川亚运会闭幕。游泳选手荻野公介获得四枚金牌，荣膺“最有价值运动员(MVP)”。

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日本皇室高圆宫宪仁亲王次女典子公主（26岁）和出云大社的“权宫司”(*1)千家国麿（41岁）在出云大社（岛根县出云市）举行了婚礼。结婚后，她将不再是皇室成员。

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今年的第18号台风“巴蓬”横扫静冈县及东京地区。截至到10月8日，暴风引发的巨浪、塌方等，已造成9人死亡，3人下落不明。

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2014年度的诺贝尔物理学奖，授予了发明出蓝色发光二极管（LED）的名城大学教授赤崎勇、名古屋大学教授天野浩和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授中村修二（美国籍）三位科学家。

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日美政府公布了新的日美防卫合作指针的中期报告。主要内容是取消了日美合作的地理限制，使日本自卫队无论和平时期还是“紧急状态”下，都能对美军提供支援。该报告没有具体涉及到集体自卫权问题。

韩国检方对《产经新闻》首尔分社长提出不拘留起诉，罪名是诽谤韩国总统朴槿惠。日本内阁官房长官对此强烈批评道：“从报道的自由及日韩关系的角度看，都是极其遗憾的。”朝野一致对此举表示不满和反对，势必影响到日韩关系的改善。

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日本最大的人材招聘服务公司Recruit集团在东京证券交易所一部公开上市。第一天的交易从每股3100日元上升到收盘价每股3330日元。时价超过1.8万亿日元的大规模公开上市，是继1998年NTT DOCOMO电信公司（约7.46万亿日元）以来的第一次。Recruit创业半个多世纪以来，一直坚持不上市，但为了筹集资金以加强在国外的并购（M&A），作出了此次的上市决定。

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国土交通省批准了JR东海铁路公司以2027年投入使用为目标在东京品川至名古屋之间建设磁悬浮中央新干线的工程计划。该公司在完成对沿线居民的说明工作和工程招标后，于2015年初正式动工建设。这项工程规模庞大，总工程费将达5.5万亿日元，线路开通后，从品川到名古屋最快只需约40分钟。

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小渊优子经济产业大臣、松岛Midori法务大臣相继引咎辞职。小渊在被暴其本人的政治资金管理组织及后援会存在不当的资金处理问题后，向安倍首相提出了辞呈。松岛在自己的选区内分发扇子，而这有可能违反了禁止向选民发放有金钱价值物品的政治资金法。在野党民主党的议员以涉嫌违法公选法向东京地方监察厅提出检举。经济产业大臣和法务大臣的后任，分别是自民党政调代理会长宮沢洋一和原少子化主管大臣上川阳子。

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财务省公布了2014年财年上半年（4月-9月）的贸易统计速报，称日本贸易赤字为5.4271万亿日元，超过了去年同期的4.9963万亿日元，创财年上半年度历史最高纪录。

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文化厅宣布，经过联合国教科文组织（UNESCO）的审查，日本推荐的“和纸 日本手漉和纸技术”有望列入世界非物质文化遗产名录。申遗对象包括细川纸（埼玉县）、本美浓纸（岐阜县）和石州半纸（岛根县）。这些“和纸”均采用桑科植物纤维为原料，以手工抄纸方式制作，继承了传统制法。

细川纸的手工抄纸制作情形 文化厅提供（时事通讯社）

电信巨头软银的首席执行官孙正义访问印度，与印度通信与信息技术部部长举行了会谈。他除了宣布为印度网售公司等投资8亿美元外，还表示有意在今后10年向印度进行约100亿美元的投资。

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日本政府代表团在平壤结束了与朝鲜进行的为期2天的磋商，朝方没有出示有关日本绑架受害者的情况。就协商内容，30日安倍晋三首相告诉记者团说，“朝方表示了将不拘泥于过去的调查结果，从新的角度深入调查的方针”。

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日本政府和东京电力公司重新审视了福岛第一核电站的核反应堆废堆工作时间表，宣布由于瓦砾清除等准备工作未能按预期计划完成，因此将延迟一号机组核燃料棒的取出日程。乏燃料池中的燃料将推迟2年于2019年、堆芯熔毁燃料棒将推迟5年于2025年开始去除作业。

在日本职业棒球联盟总冠军系列赛上，太平洋联盟的软银鹰队以4比1战胜中央联盟的阪神虎队，时隔三年第六次夺得冠军。

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日本银行宣布进一步放松金融政策，决定将60～70万亿日元规模的资金供给量，扩大到约80万亿日元。受此令人颇感意外的决定的影响，当天东京证券股价暴涨，收市终值涨了700多日元，达到16413.76日元，时隔近7年，创下高位纪录。