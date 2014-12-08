El primer ministro Abe Shinzō convoca elecciones generales, se produce la primera reunión en dos años entre los líderes de Japón y China, y fallece el aclamado actor Takakura Ken. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas en noviembre de 2014.

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Pasa a tener efecto una nueva ley que requiere la actuación del Gobierno para prevenir el suicidio y otras muertes provocadas por el exceso de trabajo. Con esta ley el Gobierno llevará a cabo investigaciones y campañas públicas de sensibilización, creará servicios de asesoramiento, y ofrecerá apoyo a organizaciones no gubernamentales. Cada año alrededor de 30.000 personas se suicidan en Japón. Se dice que más de 2.000 de estos casos están provocados por los “problemas en el trabajo”.

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El embajador japonés en China, Kitera Masato, envía un documento al ministro del Exterior de China, Wang Yi, expresando su preocupación por la captura de corales a manos de barcos pesqueros chinos y pidiéndole la colaboración de China para evitar que esto siga ocurriendo. El número de pesqueros ha aumentado rápidamente alrededor de las islas Ogasawara desde septiembre, y cerca de las islas Izu desde octubre. El 30 de octubre alrededor de 50 barcos fueron vistos en los alrededores de las Ogasawara y unos 160 en los de las islas Izu.

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Poco después de que el Banco de Japón anunciara el 31 de octubre una nueva flexibilización monetaria, el yen cae rápidamente hasta los 114 yenes por dólar, el mínimo desde diciembre de 2007. El índice Nikkei supera los 17.000 puntos por primera vez en siete años.

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La Corte Suprema mantiene su decisión de permitir la compra del edificio que servía como sede de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón por parte de la empresa Marunaka Holdings, una inmobiliaria de Takamatsu, en la prefectura de Kagawa, rechazando así la queja presentada por la asociación. El 18 de noviembre Marunaka Holdings paga los 2.210 millones de yenes a la Corte del Distrito de Tokio y el 21 de noviembre la posesión es transferida a la inmobiliaria. La sede ha servido como una embajada de Corea del Norte en Japón de facto, ya que no existen relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Corea del Norte se opuso firmemente a la venta.

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Los Gobiernos de Japón y China publican un documento conjunto “en referencia a las discusiones para mejorar las relaciones Japón-China”, como adelanto a la primera reunión entre el primer ministro Abe Shinzō y el presidente chino Xi Jinping en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Pekín desde el 10 de noviembre. En este documento de cuatro puntos, las partes acuerdan que seguirán “afrontando directamente la historia” mientras que reconocen que “tienen diferentes visiones” sobre las islas Senkaku.

El gobernador de la prefectura de Kagoshima Itō Yūichirō aprueba la reactivación de la central nuclear de Sendai de la Kyūshū Electric Power Company. Es la primera vez que se aprueba la reactivación de una central desde que se introdujeran nuevas regulaciones después del accidente de la central de Fukushima Daiichi en marzo de 2011. La reactivación está programada para el año 2015.

Miyazaki Hayao con su Oscar honorífico en Los Angeles. (© Jiji)

El director de anime Miyazaki Hayao recibe un Oscar honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su contribución al mundo del cine. Miyazaki es el segundo ganador japonés de un Oscar honorífico después de Kurosawa Akira, que lo recibió en 1990.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en Pekín. Los líderes acuerdan preparar una visita de Putin a Japón en algún momento adecuado de 2015 después de que las diferencias en torno al deterioro de la situación en Ucrania obligaran a posponer la visita planeada de Putin este otoño.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente Xi de China en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Ambos líderes no llegan a discutir asuntos relacionados con las islas Senkaku o el santuario de Yasukuni, acordando en cambio volver al punto de partida de la “relación de beneficio mutuo basada en intereses estratégicos comunes”. Es la primera reunión entre los líderes de Japón y China desde mayo de 2012.

Se celebra una reunión en Pekín entre los líderes de los 12 países que participan en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Los líderes realizan una declaración conjunta en la que afirman que “hemos ordenado a nuestros ministros y negociadores que hagan de la conclusión de este acuerdo una prioridad”. No se ofrece un tiempo específico para finalizar el acuerdo, pero es poco probable que se alcance en 2014.

El actor Takakura Ken, nacido Oda Gōichi, fallece a la edad de 83 años de un linfoma maligno en un hospital de Tokio. Takakura fue una de las mayores estrellas del cine japonés, apareciendo en 205 películas durante toda su carrera, incluyendo Shiawase no kiiroi hankachi (El pañuelo amarillo de la felicidad) y Poppoya (El maquinista). Su última película fue la producción de 2012 Anata e (Para ti). Su muerte fue anunciada el 18 de noviembre.

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En la cumbre del G20 en Brisbane, Australia, celebrada el 15 y 16 de noviembre, el primer ministro Abe Shinzō, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, y el primer ministro de Australia Tony Abbott se reúnen para la segunda cumbre entre los tres países y se comprometen en una declaración conjunta a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa. En una reunión separada nipo-estadounidense, Abe y Obama acuerdan también avanzar en la cooperación en seguridad y trabajar para alcanzar un primer acuerdo sobre el TPP.

El número cinco del mundo, Nishikori Kei, se convierte en el primer hombre asiático en participar en la ATP World Tour Finals en Londres, compitiendo con ocho primeros tenistas del ranking mundial. Pierde ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en las semifinales. En la fase de grupos Nishikori también es derrotado (6–1, 3–6, 6–0) por el número dos del mundo, Roger Federer, pero logra vencer ante Andy Murray y David Ferrer.

El exalcalde de Naha, Onaga Takeshi, es elegido como gobernador de la prefectura de Okinawa en una plataforma que se opone a la reubicación de la base aérea de los marines estadounidenses de Futenma en el área de Henoko, derrotando al hasta entonces gobernador en el cargo, Nakaima Hirokazu, apoyado por el Partido Liberal Democrático. A pesar de todo, el Gobierno tiene la intención de continuar con los planes de reubicación.

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La Oficina del Gabinete anuncia que el Producto Interior Bruto de Japón se contrajo un 1,6 % en su tasa anual en el trimestre de julio a septiembre. El descenso del 0,4 % en el crecimiento económico real marcó el segundo trimestre consecutivo de contracción económica. Este descenso parece estar causado por un consumo estancado a raíz del aumento del impuesto al consumo y la desaceleración de inversión de capital por parte de las empresas.

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El primer ministro Abe convoca elecciones anticipadas para el 14 de diciembre en busca de un nuevo mandato para llevar a cabo sus reformas económicas bajo el lema “necesito oír la voz del pueblo”. En la misma rueda de prensa, anuncia que retrasará el aumento del impuesto al consumo al 10 %, planeado para octubre de 2015, a abril de 2017 debido a factores que incluyen el descenso en el PIB conocido el 17 de noviembre. La campaña para las elecciones generales comenzó el 2 de diciembre.

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La Oficina Nacional de Turismo de Japón anuncia que 11 millones de visitantes extranjeros han llegado a Japón en los primeros diez meses del año, un aumento del 27,1 % respecto al año anterior, superando los 10,4 millones de todo 2013. La depreciación del yen, la flexibilización de los requisitos para obtener el visado para los visitantes del Sudeste Asiático, y el aumento de las rutas internacionales en el aeropuerto de Haneda en Tokio podrían haber contribuido al aumento de esta cifra. Es el segundo año consecutivo que se supera el récord, y el total de visitantes extranjeros que se espera alcanzar a final del año está alrededor de los 13 millones.

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El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos mantiene una audiencia sobre la retirada de los airbags fabricados por el proveedor japonés de autopartes Takata. Shimizu Hiroshi, el vicepresidente senior de Takata para el control de calidad global, está presente en esta audiencia y se disculpa por los defectos en los airbags, pero niega que se haya ocultado el problema deliberadamente. Los airbags que se retirarán suponen un riesgo ya que pueden rasgarse y lanzar fragmentos de metal dentro del automóvil cuando se inflan. Cuatro muertes relacionadas con los airbags se han registrado en los Estados Unidos y una en Malasia. Los airbags de Takata representan el 20 % del total del mercado mundial, y son utilizados por buena parte de los grandes fabricantes de automóviles, lo que supone que 13 millones de vehículos en todo el mundo están afectados por esta retirada, incluyendo 2,5 millones en Japón.

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Un terremoto de magnitud 6,7, con una intensidad 6+ en la escala japonesa, golpea el norte de la prefectura de Nagano a las 22:08. El 24 de noviembre se contaban 47 viviendas destruídas en los pueblos de Hakuba y Otari, y 44 personas heridas.

Los daños provocados por el terremoto vistos el 23 de noviembre en el pueblo de Hakuba, en la prefectura de Nagano. (© Jiji)

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El luchador de sumō mongol Hakuhō gana el Gran Torneo de Sumō de Kyūshū en el último día con un récord de 14 victorias y 1 derrota. Este es su trigésimo segundo título, igualando el record alcanzado por la leyenda del sumō Taihō en 1971.

Hakuhō con una copa de sake de celebración después del torneo en un hotel en la ciudad de Fukuoka. (© Jiji)

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La Corte Suprema declara que las elecciones a la cámara alta de julio de 2013 se celebraron en un “estado de inconstitucionalidad” debido a la disparidad en el valor del voto en diferentes circunscripciones electorales, con una diferencia máxima de 4,77 en el valor real de un solo voto en el distrito de mayor peso. La Corte no invalida los resultados de las elecciones como se había pedido en 16 demandas llevadas por abogados de distintos grupos, pero llama a la reforma drástica del sistema electoral.

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La UNESCO incluye el “washi, la elaboración del papel japonés tradicional hecho a mano” a su lista de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Los tres tipos de papel que se incluyen en la lista son el sekishūbanshi de la prefectura de Shimane, el hosokawashi de la prefectura de Saitama, y el honminoshi de la prefectura de Gifu, todos hechos de kōzo, o “morera del papel”. Hay ahora 22 elementos originarios de Japón inscritos en esta lista.

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El diario Yomiuri Shimbun se disculpa por el uso del término “esclavas sexuales” en su edición en inglés para describir a las mujeres que trabajaron en los prostíbulos de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El periódico afirma que es una expresión inapropiada y que conduce a error, y se disculpa también por afirmar que las “mujeres de solaz” fueron “forzadas a prostituirse... como si fuese un hecho objetivo la coerción por parte del Gobierno japonés o su ejército”.