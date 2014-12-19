رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يحل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، عقد أول اجتماع بين القادة اليابانيين والصينيين منذ أكثر من عامين، وفاة النجم السينمائي الياباني تاكاكورا كين. هذه هي أهم القصص الإخبارية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

١ نوفمبر/ تشرين الثاني

قانون جديد يدخل حيز التنفيذ يطالب الحكومة المركزية باتخاذ خطوات لمنع ومكافحة حالات الانتحار والوفيات الأخرى الناجمة عن الإفراط في العمل. وبموجب هذا القانون، فإن الحكومة ستقوم بإجراء البحوث ونشر حملات التوعية العامة، وإنشاء خدمات إسداء المشورة، وأخيراً تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية. يقدم كل عام حوالي ٣٠ ألف شخص على الانتحار في اليابان، أكثر من ٢٠٠٠ حالة من ضمن هذه الحالات يقال إن سببها ”مشاكل في العمل“.

٣ نوفمبر/ تشرين الثاني

السفير اليابانى لدى الصين كيتيرا ماساتو يبعث برسالة إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي معربا عن أسفه بخصوص قيام عمليات صيد غير مشروعة للمرجان من قبل سفن صيد صينية ويطلب من الصين المساعدة والعمل على منع تكرارها. وقد زاد عدد السفن بسرعة في جميع أنحاء جزر أوغاساوارا منذ سبتمبر/ أيلول وحول جزر إيزو منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وفي ٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول، شوهدت حوالي ٥٠ سفينة في المناطق المحيطة بجزر أوغاساوارا وحوالي ١٦٠ سفينة في المناطق المحيطة بجزر إيزو.

٤ نوفمبر/ تشرين الثاني

هبوط سعر صرف الين الياباني بشكل سريع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى ١١٤ ين مقابل ١ دولار في أعقاب إعلان بنك اليابان المركزي عن حزمة جديدة من التيسير الكمي، وهو أدنى مستوى يصل إليه سعر صرف العملة اليابانية منذ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٧. ارتفاع مؤشر نيكي فوق ١٧ ألف نقطة لأول مرة منذ سبع سنوات.

٥ نوفمبر/ تشرين الثاني

المحكمة العليا تتمسك بالقرار الصادر والذي يسمح بنقل ملكية مقر رابطة الكوريين المقيمين في اليابان لشركة Marunaka holdings المطور العقاري ومقرها تاكاماتسو بمحافظة كاغاوا والتي فازت بمناقصة بيع المقر، ورفض الشكوى التي تقدمت بها الرابطة. وفي يوم ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني، دفعت Marunaka holdings ثمن الشراء بما يعادل ٢.٢١ بليون ين لمحكمة طوكيو الجزئية، وفي ٢١ نوفمبر/ تشرين الثاني تم نقل الملكية إليها. وكان المقر يقدم خدماته بمثابة سفارة كوريا الشمالية في اليابان من الناحية الفعلية، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. وقد عارضت كوريا الشمالية بشدة عملية البيع.

٧ نوفمبر/ تشرين الثاني

الحكومتان اليابانية والصينية تصدران بياناً مشتركاً ”بخصوص المناقشات نحو تحسين العلاقات بين اليابان والصين“، قبيل الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس شي جين بينغ في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في بكين في الفترة من ١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني. في بيان من أربع نقاط، اتفق الجانبان أنهما سوف يتبعان ”روح مواجهة التاريخ بشفافية“ مع الاعتراف بأن ”لديهم وجهات نظر مختلفة“ بشأن جزر سينكاكو.

محافظ محافظة كاغوشيما إيتو يويتشيرو يوافق على إعادة تشغيل محطة سينداي للطاقة النووية التابعة لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية. وهي أول موافقة من نوعها منذ أدخلت أنظمة ولوائح جديدة خاصة بعمليات الأمن والسلامة في أعقاب كارثة مارس/ آذار ٢٠١١ التي وقعت في محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايئتشي. ومن المقرر أن يتم إعادة تشغيل المحطة في عام ٢٠١٥.

ميازاكي هاياو يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية في لوس أنجلوس. الصورة من جيجي برس

مخرج وصانع الأنيمي العالمي ميازاكي هاياو يحصل على جائزة الأوسكار الفخرية من أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة لإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما العالمية طوال السنوات الماضية. ميازاكي هو الفائز الياباني الثاني بالأوسكار الفخرية بعد كوروساوا أكيرا الذي حصل عليها في عام ١٩٩٠.

٩ نوفمبر/ تشرين الثاني

رئيس الوزراء آبي يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين. وقد اتفق الزعيمان على اتخاذ الاستعدادات لزيارة بوتين إلى اليابان في وقت مناسب في عام ٢٠١٥ بعد خلافات بشأن الوضع المتدهور في أوكرانيا أدت إلى تأجيل زيارة بوتين التي كانت مقررة في خريف هذا العام.

١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني

رئيس الوزراء آبي يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين. لم يتطرق الزعيمان للقضايا المتصلة بجزر سينكاكو أو ضريح ياسوكوني، واتفقا على العودة إلى نقطة البداية من ”علاقة متبادلة المنفعة قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة“. ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين الزعيمين الياباني والصيني منذ مايو ٢٠١٢ .

وعقد اجتماع بين قادة ١٢ دولة تشارك في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP في بكين. وقد تم الإعلان في بيان مشترك للقادة أنه ”بعد أن تبلورت ملامح اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، فقد أعطينا تعليمات للوزراء والمفاوضين لجعل عملية إبرام هذه الاتفاقية على رأس الأولويات“. لا يوجد وقت محدد لاتمام الاتفاق النهائي، ولكن من غير المرجح أن يتم التوصل له خلال عام ٢٠١٤.

وفاة أسطورة السينما تاكاكورا كين عن عمر يناهز ٨٣ عاما في مستشفى بطوكيو بعد صراع طويل مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة. كان تاكاكورا من أعظم نجوم اليابان، وشارك في ٢٠٥ فيلم على مدى حياته المهنية، بما في ذلك ”شيأواسي نو كيروي هانكاتشي (منديل السعادة الأصفر)“ و ”بوبويا (رجل السكك الحديدية)“. كان أخر أفلامه ”أناتا إي (من أجلك أنت)“ عام ٢٠١٢.

١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني

عقد قمة ثلاثية تجمع كلا من رئيس الوزراء الياباني آبي، رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، ورئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت هذا العام في بريسبان بأستراليا في ١٥و١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني والتي القمة الثانية بين الدول الثلاث للإعلان عن تعزيز التعاون الأمني والدفاعي في بيان مشترك. وفي اجتماع منفصل بين الولايات المتحدة واليابان وافق آبي وأوباما أيضا على تعزيز وتقوية التعاون الأمني والعمل على التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهاديء TPP.

اللاعب رقم خمسة في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين نيشيكوري كي يصبح اللاعب الآسيوي الأول الذي يشارك في نهائيات الجول العالمية لرابطة لاعبي التنس المحترفين في لندن، والتي يتنافس عليها أول ثمانية لاعبين في التصنيف على مستوى العالم. وقد خسر (٦ـ١، ٣ـ٦، ٦ـ٠) من اللاعب الأول في التصنيف العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي. وفي دور المجموعات، خسر نيشيكوري من اللاعب الثاني في التصنيف السويسري روجيه فيدرر، ولكنه فاز على البريطاني اندي موراي والإسباني ديفيد فيرير.

انتخاب عمدة ناها السابق أوناغا تاكيشي محافظا جديدا لمحافظة أوكيناوا على خلفية معارضة لنقل قاعدة فوتينما الجوية الخاصة بمشاة البحرية الأمريكية لمنطقة هينوكو، وهزيمة المحافظ ناكايما هيروكازو، الذي كان مدعوماً من قبل الحزب الليبرالي الحاكم. ومع ذلك، تعتزم الحكومة المضي قدماً في خطط إعادة النقل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات على منصب المحافظ.

١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني

مكتب مجلس الوزراء يعلن أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكمش بنسبة سنوية تبلغ ١.٦٪ في الربع الثاني من يوليو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول. التراجع في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة ٠.٤٪ في الربع الثاني على التوالي من الانكماش الاقتصادي. ويعتقد أن هذا التراجع ناجما عن ركود الإنفاق الاستهلاكي الذي تشهده اليابان بعد زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ٨٪ في أبريل/ نيسان الماضي وتباطؤ استثمارات رأس المال من قبل الشركات.

١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني

رئيس الوزراء آبي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في ١٤ ديسمبر/ كاون الأول من أجل الحصول على ولاية جديدة للإصلاحات الاقتصادية له مع عبارة ”أنا بحاجة إلى سماع صوت الشعب“. وفي المؤتمر الصحفي نفسه، وقد أعلن عن تأجيل رفع الضريبة الاستهلاكية إلى ١٠٪، والذي كان مقرراً في شهر أكتوبر عام ٢٠١٥ حتى أبريل/نيسان ٢٠١٧ بسبب عدة عوامل منها الإعلان عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني. الحملات الانتخابية الرسمية تبدأ يوم ٢ ديسمبر/كانون الأول.

١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني

الهيئة القومية اليابانية للسياحة تعلن أن ١١ مليون سائح أجنبي قذ زاروا اليابان في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة سنوية ٢٧.١٪، ليتخطى مجموع عدد السياح الأجانب الذين زاروا اليابان خلال عام ٢٠١٣ والذي وصل إلى ١٠.٤ مليون سائح. وتعزو أسباب الزيادة إلى انخفاض سعر صرف الين، وتخفيف القيود والشروط على التأشيرات بالنسبة للزوار القادمين من دول جنوب شرق آسيا، وأيضاً الزيادة في عدد الرحلات الدولية في مطار هانيدا الدولي بطوكيو والتي ساهمت بدورها في تعزيز تلك الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين. ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الأجانب لليابان إلى نحو ١٣ مليون زائر مسجلا رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي.

٢٠ نوفمبر/ تشرين الثاني

لجنة التجارة، العلوم، والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي تقوم بعقد جلسة استماع بخصوص استدعاء الوسائد الهوائية المصنعة من قبل شركة تاكاتا اليابانية. وقد حضر جلسة الاستماع شيميزو هيروشي، نائب رئيس شركة تاكاتا والمسؤول عن مراقبة الجودة العالمية وقام بالاعتذار عن عيوب الصناعة الموجودة بالوسائد الهوائية، لكنه أنكر في الوقت ذاته معرفة الشركة بتلك العيوب. حيث يوجد مخاطر من أن الوسائد الهوائية المقرر استدعائها يمكن أن تتمزق و تقوم بالقاء شظايا معدنية عبر السيارة أثناء عملية الفتح. وقد تم الإبلاغ عن ٤ حالات وفاة مرتبطة بالوسائد الهوائية لشركة تاكاتا في الولايات المتحدة وواحدة في ماليزيا. والجدير بالذكر أن وسائد تاكاتا الهوائية تمثل ٢٠٪ من السوق العالمية لوسائد الهواء، كما أنها تستخدم من قبل العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، وقد تأثرت ١٣ مليون سيارة على مستوى العالم بعمليات الاستدعاء، بما في ذلك ٢.٥ مليون سيارة في اليابان.

٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني

زلزال بقوة ٦.٧ على مقياس ريختر بدرجة اهتزاز بلغت ٦ تقريباً على المقياس الياباني، يضرب شمال محافظة ناغانو في حوالي الساعة العاشرة مساء. واعتباراً من ٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني كان هناك ٤٧ منزلاً قد دمرت جراء هذا الزلزال القوي في قرى هاكوبا و أوتاري وجرح ٤٤ شخصا دون تسجيل حالات وفيات. وقد تسبب الزلزال بانقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف لحركة السكك الحديدية.

الأضرار التي خلفها الزلزال في ٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني في قرية هاكوبا، ناغانو. الصورة من جيجي برس

٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني

مصارع السومو المنغولي هاكوهو يفوز ببطولة كيوشو الكبرى للسومو في اليوم الأخير بتسجيله ١٤ فوز مقابل هزيمة واحدة. ويعد الفوز بهذه البطولة هو اللقب ٣٢ له ليتعادل بذلك مع الرقم المسجل من قبل الأسطورة تايهو في عام ١٩٧١.

هاكوهو أثناء احتفاله باللقب ٣٢ حاملا كأسا ضخمة من الساكي الياباني بفندق في مدينة فوكوكا. الصورة من جيجي برس

٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني

المحكمة العليا تصدر بـ”عدم دستورية“ انتخابات مجلس المستشارين التي عقدت في يوليو/ حزيران ٢٠١٣ بسبب تفاوت وزن الأصوات الفردية في الدوائر الانتخابية المختلفة، وهو ما اعتبره البعض أمراً يقوض حقوق الناخبين في المساواة وفقاً لما يكفله الدستور الياباني. لكن في نفس الوقت لم تبطل المحكمة نتائج الانتخابات ودعت إلى إصلاح جذري للنظام الانتخابي، على الرغم من رفع ١٦ دعوى قضائية من بعض المجموعات المدنية من المحامين الذين قدموا طعونا في عدة محاكم في اليابان بخصوص هذا الأمر للمطالبة ببطلان الانتخابات.

٢٧ نوفمبر/ تشرين الثاني

منظمة اليونسكو تدرج التقنيات التقليدية لحرفة صناعة الورق الياباني التقليدي ”واشي“ ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي. ورشحت اليابان ثلاثة أنواع من مهارات صناعة الورق لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي وهي ”سيكيشوـ بانشي“ من محافظة شيمانيه و”هون ـ مينوشي“ من محافظة غيفو و”هوسوكاواـ شي“ من محافظة سايتاما. وبهذا يصبح لليابان ٢٢ من العناصر المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني

صحيفة يوميوري شيمبون تعتذر للاستخدام مصطلح ”رقيق الجنس“ في عددها الصادر باللغة الإنجليزية لوصف نساء آسيويات عملن في بيوت دعارة كان يديرها الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. وتقول الصحيفة إنه تعبير غير مناسب ومضلل، واعتذرت أيضاً عن تعريف ”نساء المتعة“ بأنهن كن ”يجبرن على ممارسة الدعارة. . . كما لو كان الإكراه من قبل الحكومة اليابانية أو الجيش حقيقة موضوعية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤)