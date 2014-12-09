Первая за два с половиной года встреча лидеров Японии и Китая, перенос на более поздний срок повышения ставки потребительского налога и роспуск нижней палаты парламента, уход из жизни киноактёра Такакуры Кэна и другие события ноября 2014 года

1

Вступил в силу новый Закон о мерах по предотвращению смертей от переутомления на работе, согласно которому государству вменяется в долг вести работу, направленную на предотвращение смертей и самоубийств, вызванных чрезмерной работой. В качестве мер, призванных предотвратить подобные случаи, закон предусматривает работу государственных органов по четырём направлениям: проведение исследований и опросов, организация общественных кампаний, создание системы консультаций, а также оказание помощи общественным организациям соответствующего профиля. Ежегодно в Японии сводят счёты с жизнью около 30 тысяч человек, из них количество случаев, причиной которых служат «проблемы на работе», превышает 2 тысячи. Предполагают, что ещё примерно столько же случаев смерти от переутомления на работе не находят отражения в статистических данных.

3

Посол Японии в Китае Китэра Масато направил министру иностранных дел Китая Вану И официальное письмо, в котором выражается сожаление в связи с ведением китайскими рыболовными судами браконьерской добычи драгоценных кораллов вблизи островов Огасавара, а также содержится призыв принять меры для недопущения подобных действий в дальнейшем. Начиная с сентября резко увеличилось число китайских рыболовных судов в океанских водах вблизи островов Огасавара, а с октября — и в водах у островов Идзу. По состоянию на 30 октября в океанских водах вблизи островов Огасавара насчитывалось около 50 таких судов, а неподалёку от островов Идзу было подтверждено нахождение приблизительно 160 судов.

4

Банк Японии принял решение о мерах дополнительного смягчения своей монетарной политики. Под влиянием этой новости продолжился процесс роста котировок акций японских компаний и удешевление японской национальной валюты. 4 ноября, на следующий рабочий день после этого решения, которое было принято в последний день октября, курс японской йены по отношению к доллару опустился до уровня 114 йен, самого низкого с декабря 2007 года, а ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 впервые приблизительно за 7 последних лет вырос до уровня, превышающего 17 000 йен.

5

Верховный суд Японии поддержал решение о том, что торги по продаже земельного участка в токийском районе Тиёда и расположенного на нём здания штаб-квартиры Ассоциации проживающих в Японии северных корейцев были проведены надлежащим образом, отвергнув поданную Ассоциацией жалобу и подтвердив тем самым продажу этой недвижимости девелоперской компании Марунака Холдингс из города Такамацу префектуры Кагава. 18 ноября эта фирма оплатила стоимость покупки в размере 2 млрд 210 млн йен, и 21 ноября право собственности на недвижимость перешло к компании Марунака. Штаб-квартира Ассоциации проживающих в Японии северных корейцев фактически выполняла функции представительства Северной Кореи в Японии, поскольку между странами не поддерживаются официальные дипломатические отношения. Поэтому северокорейская сторона выразила серьёзную обеспокоенность в связи с продажей здания.

7

Правительства Японии и Китая опубликовали совместный документ под названием «О проведении диалога в целях улучшения японско-китайских отношений». Фактически, он являлся предпосылкой для проведения двусторонней встречи на высшем уровне. Документ состоит из четырёх пунктов, среди которых вопрос интерпретации событий общей истории, вопрос о предотвращении обострения ситуации вокруг островов Сэнкаку и т. д. В отношении интерпретации исторических вопросов в документе отмечается, что «обе стороны будут придерживаться прямого взгляда на историю». Касательно событий вокруг островов Сэнкаку «стороны признают, что придерживаются разных точек зрения».

Губернатор префектуры Кагосима Ито Юитиро дал согласие на возобновление работы атомной электростанции «Сэндай» в городе Сацума Сэндай, оператором которой является электроэнергетическая компания Кюсю Дэнрёку (Kyushu Electric Power Company). Впервые после аварии на АЭС «Фукусима-1» (оператор — Tokyo Electric Power Company) губернатор префектуры, а также глава муниципалитета, где расположена электростанция, дали согласие на возобновление эксплуатации АЭС, признанной соответствующей новым стандартам безопасности. Возобновление эксплуатации ожидается после начала 2015 года.

8 (9 ноября по японскому времени)

Фото: Режиссёр анимационных фильмов Миядзаки Хаяо со статуэткой «Оскар», 8 ноября, Лос-Анджелес (предоставлено Jiji Press)

Режиссёр анимационных фильмов Миядзаки Хаяо вместе с ещё двумя лауреатами был удостоен Почётной премии Американской академии киноискусств за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он является вторым японцем, получившим эту награду, вслед за Куросавой Акирой, который стал её обладателем 24 года назад.

9

В Пекине состоялась встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры договорились вести подготовку к организации визита Владимира Путина в Японию в подходящие сроки в будущем году. Визит Путина был запланирован на осень текущего года, однако реализовать эти планы оказалось затруднительно в связи с обострением ситуации на Украине.