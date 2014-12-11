Abe Shinzô convoque des élections anticipées, la hausse de la taxe à la consommation est reportée, le premier ministre japonais rencontre le président chinois pour la première fois en deux ans et demi, l’acteur légendaire Takakura Ken décède. Voici un résumé des principaux évènements du mois de novembre 2014.

Samedi 1er

Une nouvelle loi ayant pour objectif de diminuer le nombre des suicides et décès causés par l’excès de travail entre en vigueur. Conformément à cette loi, le gouvernement va mener des enquêtes et des campagnes d’information, mettre en place des services de conseil et fournir de l’aide aux organisations non gouvernementales. Chaque année environ 30 000 personnes se suicident au Japon, à cause de problèmes au travail dans plus de 2 000 cas ; des chiffres qui en outre n’incluent pas les décès dus au surmenage.

Lundi 3

L’ambassadeur du Japon en Chine Kitera Masato a envoyé au ministre chinois des Affaires étrangères une missive dans laquelle il déplore le pillage du corail aux alentours des îles Ogasawara par des navires chinois et lui demande de prendre des mesures de prévention adéquates. Le nombre des bateaux s’est rapidement multiplié depuis septembre autour des îles Ogasawara, et vers les îles d’Izu à partir d’octobre. Le 30 octobre, on comptait 50 navires dans les eaux des îles Ogasawara et 160 dans la zone des îles d’Izu.

Mardi 4

L’annonce, le 31 octobre, par la Banque du Japon de mesures d’assouplissement supplémentaires provoque un nouvel affaiblissement du yen et une forte hausse de la Bourse de Tokyo qui atteint le cap des 17 000 yens, une première en sept ans.

Mercredi 5

La Cour suprême confirme la vente du siège à Tokyo de l’Association générale des Coréens résidant au Japon, à Marunaka holdings, une société immobilière basée à Takamatsu, en rejetant la demande de l’appel de l’Association. Le 18 novembre, Marunaka verse la somme de 2,21 milliards au tribunal de Tokyo et le titre de propriété lui est transféré le 21 novembre. Ce siège servait d’ambassade officieuse de la Corée du Nord au Japon, les deux pays n’entretenant pas de relations diplomatiques officielles. La Corée du Nord s’est montrée farouchement opposée à la vente.

Vendredi 7

Les gouvernements japonais et chinois publient conjointement un document intitulé « Sur les discussions pour l’amélioration des relations entre le Japon et la Chine » en préparation à la rencontre du premier ministre Abe Shinzô et du président Xi Jinping au sommet de l’APEC, à partir du 10 novembre à Pékin. Dans ce document en quatre points, les deux pays s’engagent à regarder en face les faits historiques, tout en reconnaissant des divergences d’opinions sur la question des îles Senkaku.

Le gouverneur de la préfecture de Kagoshima Itô Yûichirô donne le feu vert au redémarrage de la centrale nucléaire de Sendai (à Satsuma-Sendai) opérée par la Compagnie d’électricité de Kyûshû. C’est le premier accord depuis les nouvelles régulations introduites après l’accident de mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le redémarrage est prévu pour 2015.

Samedi 8

Le réalisateur Miyazaki Hayao entouré par la presse le 8 novembre à Los Angeles. (Jiji Press)

Le réalisateur de dessins animés Miyazaki Hayao reçoit un Oscar d’honneur de l’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma pour sa contribution au monde de l’animation. Miyazaki est le deuxième Japonais à recevoir le prix d’honneur après Kurosawa Akira en 1990.

Dimanche 9

Le premier ministre Abe Shinzô rencontre le président russe Vladimir Poutine à Pékin. Les deux leaders se sont mis d’accord pour organiser une visite au Japon du chef d’État russe dans le courant de l’année 2015, après le report de la visite prévue à l’automne à cause des tensions en Ukraine.

Lundi 10

Abe Shinzô rencontre pour la première fois depuis mai 2012 le président chinois Xi Jinping au Palais de l’assemblée du peuple à Pékin. Les deux hommes n’abordent pas le sujet des îles Senkaku et du sanctuaire Yasukuni et sont d’accord pour revenir à une relation mutuellement bénéfique, basée sur des intérêts stratégiques communs.

Une réunion des leaders des 12 pays qui participent aux négociations du Partenariat transpacifique a lieu à Pékin. Dans une déclaration commune, ils soulignent avoir indiqué à leurs ministres et négociateurs que la conclusion de l’accord était une priorité. Aucune date précise n’a été fixée pour la signature, qui ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année.

La vedette de cinéma Takakura Ken s’éteint à l’âge de 83 ans d’un lymphome malin dans un hôpital de la capitale. C’était l’une des plus grandes stars japonaises avec 205 films à son actif dont les chefs-d’œuvre Shiawase no kiiroi hankachi (The yellow handkerchief) ou Poppoya (L’employé des chemins de fer). Il est apparu pour la dernière fois au cinéma dans Anata e (Pour toi) en 2012. Son décès est annoncé le 18 novembre.