时隔2年半日中首脑首次实现了会谈、消费税上调延期、众议院解散、演员高仓健去世……，2014年10月日本要闻回顾。

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正式实施《过劳死等防止对策推进法》。该法将防止过劳死和过劳自杀认定为国家责任，规定了国家实施的四项防治措施，即调查研究、启发指导、完善咨询制度、对民营组织提供援助。日本每年的自杀者约有三万人，其中归因于“工作中的问题”的超过了2000人，而且估计还有相当数量的过劳死没有被统计在内。

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就中国渔船在小笠原诸岛周围海域非法捕捞珊瑚问题，日本驻中国大使木寺昌人向中国外交部长王毅表达了遗憾之意，并书面要求中方采取措施防止再次发生。中国渔船自9月以来出现在小笠原诸岛海域，进入10月，在伊豆诸岛海域的渔船也急剧增加，10月30日在小笠原诸岛海域确认到约50艘，伊豆诸岛海域约160艘。

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受日本央行新一轮货币宽松政策的影响，股市上涨日元贬值势头持续增强。连假结束后的4日，日元兑换美元一时跌落到114日元，创2007年12月后的最低值，日经平均股价时隔七年，一时间上升到17000日元水平。

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针对被拍卖的“在日本朝鲜人总联合会”（朝鲜总联）总部（东京都千代田区）的土地和大楼，最高法院驳回了朝鲜总联提出的不服抗诉，认定香川県高松市的“丸中控股”房产公司的拍卖有效。丸中控股18日向东京地方法院交纳了中标价额22.1亿日元，21日完成了该房地产的所有权转让程序。由于朝鲜与日本没有建立外交关系,在日朝鲜人总联合会事实上发挥着朝鲜在日代表机构的作用。为此朝鲜对此次的出售表示了强烈的忧虑。

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日中两国政府就实现日中首脑会谈的前提，联合发表了四点原则共识文件。在有关历史认识问题上称“双方将正视历史”，在尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）问题上表示，“双方认识到存在不同的主张”。

鹿儿岛县知事伊藤祐一郎表示将同意重新启动九州电力公司川内核电站（萨摩川内市）。东京电力公司福岛第一核电站核泄漏事故发生后，日本制定了新的核电站启动规制标准，鹿儿岛县和川内核电站所在地政府是该新规制标准实施后在全国第一个做出同意达标核电站重启决定的。该核电站预计明年重新运转。

8 （日本时间9日）

获奥斯卡奖后接受采访的宮崎骏 ，8日于美国洛杉矶（照片提供：时事通讯社）

动画片电影导演宮崎骏等3人荣获了美国电影艺术与科学学会授予的奥斯卡终身成就奖。继1990年黑泽明导演之后，时隔24年宫崎骏成为第二位获此奖的日本人。

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安倍晋三首相在中国北京与俄国总统普京举行了会谈。日俄两国首脑一致同意为明年适当时候实现普京访日进行准备工作。普京原本预定今秋访日，但因乌克兰局势的恶化，导致普京推迟了访日计划。

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安倍晋三首相在中国北京的人民大会堂与中国国家主席习近平举行了会谈。两国首脑在会谈中没有言及尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）及靖国神社问题，一致同意回到“战略互惠关系” 起点上来。这次的日中首脑会谈是2012年5月以来时隔2年半后的第一次，也是第二次安倍内阁成立以来的第一次。

跨太平洋伙伴关系协议（TPP）的12个谈判国在中国北京召开首脑会议。在首脑声明中称“谈判正稳步走向终结”，要求各国的部长将缔结协议做为最优先的工作，但没有明确写入签署日期，估计已不可能在年内达成一致。

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二十国集团峰会于15日至16日在澳大利亚布里斯班市召开，期间举行了日美澳首脑会谈和日美首脑会谈。在时隔七年的第二次日美澳首脑会谈上，安倍晋三首相和奥巴马总统、阿博特首相举行会谈，并发表了以深化安保、防卫领域合作为支柱的共同文件。在日美首脑会谈中，确认了推进以日美同盟为基础的安保合作，并为早日缔结跨太平洋伙伴关系协议（TPP）做进一步的努力。

国际职业网球联合会（ATP）世界巡回赛总决赛在伦敦举行。参赛者是当年男子网球ATP排名前八的选手。世界排名第五的锦织圭，是亚洲第一个参赛的选手，他在半决赛中对阵世界排名第一的诺瓦克•乔科维奇(塞尔维亚），以2－1败北。锦织在小组赛上遭遇世界排名第二的罗杰•费德勒（瑞士），虽以2－0失利，但在与排名第六的安迪•穆雷（英国）和补缺选手、排名第十的大卫•费雷尔（西班牙）的比赛中获胜。

冲绳县知事换届选举中，反对把美军普天间机场从宜野湾市搬迁至名护市边野古的前那霸市长翁长雄志，击败了由自民党等推荐的现任知事仲井真弘多，首次当选知事。政府表示，无论此次选举结果如何，将贯彻实施搬迁计划。

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内阁府公布了2014年7-9月的国内生产总值（GDP）的第一次速报值。除去物价变动因素的影响，实际经济增长率环比（4-6月）下降了0.4％，换算成年率则萎缩了1.6％，为连续两个季度的负增长。导致这一结果的一大因素，是4月消费税上调后造成的个人消费的低迷以及企业设备投资的停滞。

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安倍晋三首相举行记者会，宣布原定于2015年10月上调消费税至10％的计划，将推迟一年半，延期至2017年4月实施，并明确表示不会再度延期。“由于做出了如此重大的决定，因而有必要问信于民”，所以，他同时宣布解散众议院并举行大选。

电影演员高仓健因患淋巴癌于10日在东京的医院去世，享寿83岁。他主演了《幸福的黄手帕》、《铁道员》等影片，是日本电影届的巨星。他的最后一部主演作品是《致亲爱的你》（2012年，又译《只为了你》），一生共参演了205部电影作品。

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日本政府观光局公布称，据推算，今年1月至10月的访日外国人数比去年同期增加27.1％，达1100.9万人，已经超出了2013年1036万人的全年人数，连续两年更新历史记录。日元贬值、放宽东南亚地区游客访日签证的条件、羽田机场国际航班的增加等，都对游客的增加起到了促进作用。预计全年的访日外国人士将最终达到1300万人左右。

20 （日本時間21日）

美国参议院商务科学和运输委员会，就日本汽车零部件厂商TAKATA制造的安全气囊召回问题召开听证会。TAKATA公司质量管理负责人清水博高级副总裁到会，承认了安全气囊的缺陷并对此做了道歉。此次的召回，是由于发生事故时，安全气囊存在爆裂并喷溅出金属碎片的致命危险。目前已得知，美国有4人、马来西亚有1人共计5人因安全气囊事故而死亡。该公司的安全气囊在世界市场上的占有率为20%，召回汽车在日本国内有250万辆，全球总计多达1300万辆。

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众议院解散。选举于12月2日公布，14日投票开票。

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长野县北部于晚10时8分左右发生里氏6.7级地震。截至到24日，白马村、小谷村有47栋房屋倒塌，44人受伤。

地震中倒塌的房屋 2014年11月23日，长野县白马村（照片提供：时事通讯社）

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大相扑九州大赛上，第69代横纲（相扑力士的最高级别——译注）白鹏（蒙古人）以14胜１败的成绩夺得第32次冠军，追平了有“大横纲”之称的大鹏创下的夺冠最高纪录。

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针对2013年7月参议院选举中选举区之间存在的最高达4.77倍的“一票之差”（每名议员代表的选民人数差异——译注）问题，最高法院做出了属于“违宪状态”的判决，但律师团体向最高法院提起的16件关于裁定同票不同权的选举无效诉求均被驳回。法官在判决中强烈要求对选举制度进行根本性的改革。

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联合国教科文组织（UNESCO）政府间委员会决定将“和纸 日本手漉和纸技术”列入非物质文化遗产。此次被定为遗产的是岛根县的“石州半纸”、岐阜县的“本美浓纸”以及埼玉县的“细川纸”，它们都是采用小构树为原料经传统工艺制成的。日本的世界非物质文化遗产总计达到22件。