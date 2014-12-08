時隔2年半日中首腦首次實現了會談、消費稅上調延期、眾議院解散、演員高倉健去世……，2014年10月日本要聞回顧。

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正式實施《過勞死等防止對策推進法》。該法將防止過勞死和過勞自殺認定為國家責任，規定了國家實施的四項防治措施，即調查研究、啟發指導、完善諮詢制度、對民營組織提供援助。日本每年的自殺者約有三萬人，其中歸因於「工作中的問題」的超過了2000人，而且估計還有相當數量的過勞死沒有被統計在內。

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就中國漁船在小笠原諸島周圍海域非法捕撈珊瑚問題，日本駐中國大使木寺昌人向中國外交部長王毅表達了遺憾之意，並書面要求中方採取措施防止再次發生。中國漁船自9月以來出現在小笠原諸島海域，進入10月，在伊豆諸島海域的漁船也急劇增加，10月30日在小笠原諸島海域確認到約50艘，伊豆諸島海域約160艘。

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受日本銀行新一輪貨幣寬鬆政策的影響，股市上漲日圓貶值趨勢持續增強。連假結束後的4日，日圓兌換美元一時跌落到114日圓，創2007年12月後的最低值，日經平均股價時隔7年，一時間上升到17,000日圓水準。

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針對被拍賣的「在日本朝鮮人總聯合會」（朝鮮總聯）總部（東京都千代田區）的土地和大樓，最高法院駁回了朝鮮總聯提出的不服抗訴，認定香川縣高松市的「丸中控股」不動產投資公司的拍賣有效。丸中控股18日向東京地方法院交納了中標價額22.1億日圓，21日完成了該房地產的所有權轉讓程序。由於北韓與日本沒有建立外交關係，在日朝鮮人總聯合會事實上發揮著北韓在日代表機構的作用。為此北韓對此次的出售表示了強烈的憂慮。

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日中兩國政府就實現日中首腦會談的前提，聯合發表了4點原則共識文件。在有關歷史認識問題上稱「雙方將正視歷史」，在尖閣諸島（釣魚臺——譯註）問題上表示，「雙方認識到存在不同的主張」。

鹿兒島縣知事伊藤祐一郎表示將同意重新啟動九州電力公司川內核電廠（薩摩川內市）。東京電力公司福島第一核電廠核洩漏事故發生後，日本制定了新的核電廠啟動管制標準，鹿兒島縣和川內核電廠所在地政府是該新管制標準實施後在全國第一個做出同意合格核電廠重啟決定的。該核電廠預計明年重新運轉。

8 （日本時間9日）

動畫電影導演宮崎駿等3人榮獲了美國奧斯卡榮譽獎。繼1990年黑澤明導演之後，時隔24年宮崎駿成為第二位獲此獎的日本人。

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安倍晉三首相在中國北京與俄國總統普丁舉行了會談​​。日俄兩國首腦一致同意為明年適當時期實現普丁訪日進行準備工作。普丁原定在今秋訪日，但因烏克蘭局勢的惡化，導致普丁推遲了訪日計劃。

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安倍晉三首相在中國北京的人民大會堂與中國國家主席習近平舉行了會談。兩國首腦在會談中沒有言及尖閣諸島（釣魚臺——譯註）及靖國神社問題，一致同意回到「戰略互惠關係」 起點上來。這次的日中首腦會談是2012年5月以來時隔2年半後的第一次，也是第二次安倍內閣成立以來的第一次。

跨太平洋夥伴關係協議（TPP）的12個談判國在中國北京召開首腦會議。在首腦聲明中稱「談判正穩步走向終結」，要求各國的部長將締結協議做為最優先的工作，但沒有明確寫入簽署日期，估計已不可能在年內達成一致。

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G20峰會於15日至16日在澳洲布里斯本市召開，期間舉行了日美澳首腦會談和日美首腦會談。在時隔7年的第二次日美澳首腦會談上，安倍晉三首相和歐巴馬總統、艾伯特（Tony Abbott）首相舉行會談，並發表了以深化安全保障、防衛領域合作為支柱的共同文件。在日美首腦會談中，確認了推進以日美同盟為基礎的安全保障合作，並為早日締結跨TPP做進一步的努力。

國際職業網球協會（ATP）世界巡迴賽總決賽在倫敦舉行。參賽者是當年男子網球ATP排名前8的選手。世界排名第5的錦織圭，是亞洲第一個參賽的選手，他在半決賽中對陣世界排名第1的塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic），以2－1敗北。錦織在小組賽上遭遇世界排名第2的瑞士費德勒（Roger Federer），雖以2－0失利，但在與排名第6的英國莫瑞（Andy Murray）和後補選手、排名第10的西班牙費雷爾（David Ferrer）的比賽中獲勝。

沖繩縣知事選舉中，反對把美軍普天間機場從宜野灣市搬遷至名護市邊野古的前那霸市長翁長雄志，擊敗了由自民黨等推薦的現任知事仲井真弘多，首次當選知事。政府表示，無論此次選舉結果如何，將貫徹實施搬遷計劃。

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內閣府公布了2014年7－9月的國內生產毛額（GDP）的第一次速報值。除去物價變動因素的影響，實際經濟成長率環比（4－6月）下降了0.4％，換算成年率則萎縮了1.6％，為連續兩個季度的負成長。導致這一結果的一大因素，是4月消費稅上調後造成的個人消費的低迷以及企業設備投資的停滯。

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安倍晉三首相舉行記者會，宣布原定於2015年10月上調消費稅至10％的計劃，將推遲一年半，延期至2017年4月實施，並明確表示不會再度延期。「由於做出了如此重大的決定，因而有必要問信於民」，所以，他同時宣布解散眾議院並舉行大選。

電影演員高倉健因患惡性淋巴腫瘤於10日在東京的醫院去世，享壽83歲。他主演了《幸福的黃手帕》、《鐵道員》等影片，是日本電影屆的巨星。他的最後一部主演作品是《只為了你》（2012年），一生共參演了205部電影作品。

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日本政府觀光局公布，據推算，今年1月至10月的訪日外國人數比去年同期增加27.1％，達1,100.9萬人，已經超出了2013年1,036萬人的全年人數，連續兩年更新歷史記錄。日圓貶值、放寬東南亞地區遊客訪日簽證的條件、羽田機場國際航班的增加等，都對遊客的增加起到了促進作用。預計全年的訪日外國人士將最終達到1,300萬人左右。

20 （日本時間21日）

美國參議院的商務、科學暨運輸委員會（Committee on Commerce, Science and Transportation），就日本汽車零部件廠商高田公司（Takata Corp）製造的安全氣囊召回問題召開聽證會。高田公司品管資深副總裁清水博到會，承認了安全氣囊的缺陷並對此做了道歉。此次的召修，是由於發生事故時，安全氣囊存在爆裂並噴濺出金屬碎片的致命危險。目前已得知，美國有4人、馬來西亞有1人共計5人因安全氣囊事故而死亡。該公司的安全氣囊在世界市場上的占有率為20%，召回汽車在日本國內有250萬輛，全球總計多達1,300萬輛。

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眾議院解散。選舉於12月2日公布，14日投票開票。

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長野縣北部於​​下午10時8分左右發生芮氏規模6.7級地震。截至到24日，白馬村、小谷村有47棟房屋倒塌，44人受傷。

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大相撲九州大賽上，第69代橫綱（相撲力士的最高級別——譯註）白鵬（蒙古人）以14勝1負的成績奪得第32次冠軍，追平了擁有「大橫綱」之稱的大鵬創下的奪冠最高紀錄。

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針對2013年7月參議院選舉中選舉區之間存在的最高達4.77倍的「一票之差（每名議員代表的選民人數差異——譯註）」問題，最高法院做出了屬於「違憲狀態」的判決，但律師團向最高法院提起的16件關於裁定同票不同權的選舉無效訴求均被駁回。法官在判決中強烈要求對選舉制度進行根本性的改革。

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聯合國教科文組織（UNESCO）政府間委員會決定將「和紙 日本手漉和紙技術」列入非物質文化遺產。此次被定為遺產的是島根縣的「石州半紙」、岐阜縣的「本美濃紙」以及埼玉縣的「細川紙」，它們都是採用楮樹為原料經傳統工藝製成的。日本的世界非物質文化遺產總計達到22件。