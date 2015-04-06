El país recuerda el Gran Terremoto del Este de Japón, la canciller alemana Ángela Merkel visita Tokio, y el Hokuriku shinkansen comienza a funcionar. Estas han sido algunas de las noticias más importantes en Japón en marzo de 2015.

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El príncipe William del Reino Unido completa una visita de cuatro días a Japón que le llevó a Tokio y a las zonas afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón en las prefecturas de Fukushima y Miyagi.

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Se anuncian las 12 ciudades anfitrionas en las que se celebrará la Copa Mundial de Rugby de 2019 en Japón. El encuentro inicial y el final tendrán lugar en el Nuevo Estadio Nacional de Tokio, y otros partidos se celebrarán en distintas ciudades entre las que se incluyen Osaka, Yokohama y Kamaishi en la prefectura de Iwate.

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Seis partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal Democrático en el poder y el principal grupo de la oposición, el Partido Democrático de Japón, presentan una propuesta para revisar la Ley Electoral de Oficinas Públicas y reducir la edad legal para el sufragio de los 20 a los 18 años. La enmienda podría tener efecto para las elecciones a la Cámara alta en el verano de 2016, añadiendo unos 2,4 millones de jóvenes votantes al grueso del electorado. Es la primera modificación en la edad para votar desde que se bajase de los 25 a los 20 años en 1945, cuando se permitió también votar a la mujer por primera vez.

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Osakabe Sayaka se convierte en la primera mujer japonesa en recibir el Premio Internacional Mujer Coraje del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las presiones de su superior para que abandonara su puesto de trabajo cuando quedó embarazada llevaron a Osakabe a sufrir dos abortos. El premio reconoce sus ulteriores esfuerzos para apoyar a las mujeres que se enfrentan al “acoso por maternidad”.

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La canciller alemana Angela Merkel se reúne con el primer ministro Abe Shinzō en Tokio. En su encuentro charlan sobre la crisis de Ucrania, y de cómo sus países han crecido económicamente para contribuir a la comunidad internacional después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia de prensa, Merkel afirma sobre Alemania que “enfrentarnos a nuestro pasado fue una de las condiciones para la reconciliación”, y apremia a Japón a mejorar sus relaciones con sus vecinos asiáticos.

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Japón conmemora el IV aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón y el tsunami que le sucedió, dejando más de 18.000 personas fallecidas o desaparecidas, con una ceremonia en el Teatro Nacional de Tokio a la que acuden el Emperador Akihito y el primer ministro Abe. Debido en parte al accidente provocado por el tsunami en la Central Nuclear de Fukushima Daiichi, más de 200.000 personas continúan viviendo en casas prefabricadas.

En el IV aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón, representantes de las familias de las víctimas de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima comparten palabras de condolencia en memoria de los fallecidos en una ceremonia en el Teatro Nacional de Tokio celebrada el 11 de marzo de 2015. (© Jiji)

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El índice Nikkei cierra alrededor de los 19.000 puntos por primera vez desde el 21 de abril del año 2000, empujado por el programa de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo y las previsiones de aumentos de salarios en las empresas japonesas.

El bosnio Vahid Halilhodzic es nombrado nuevo entrenador del equipo nacional masculino de fútbol de Japón. Halilhodzic llevó a Algeria a estar entre los 16 primeros equipos en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y anteriormente había entrenado al equipo nacional de Costa de Marfil y otros equipos incluyendo el Paris Saint-Germain. El 27 de marzo Japón derrotó a Túnez en su primer partido en el cargo.

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El servicio del Hokuriku shinkansen que conecta Tokio y Kanazawa comienza a funcionar, reduciendo el trayecto entre ambas ciudades en más de una hora alcanzando las 2 horas y 28 minutos. Este servicio se extenderá a Fukui y Tsuruga en 2022.

El primer servicio del Hokuriku shinkansen, el Kagayaki, parte de la estación de Kanazawa para llegar a Tokio el 14 de marzo de 2015. (© Jiji)

14–18

La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres se celebra en Sendai, con la presencia de representantes de 186 países. Los participantes llegan a un acuerdo en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en el que se proponen siete objetivos compartidos para la mejora, entre los que se incluye reducir el número de fallecidos y el impacto económico provocado por los desastres.

17

Las empresas eléctricas de Japón deciden detener tres reactores en la prefectura de Fukui: dos en Mihama y uno en Tsuruga. El 18 de marzo se anuncian medidas similares en Matsue, en la prefectura de Shimane, y en Genkai, en la prefectura de Saga. Estos cinco reactores han estado operativos entre 39 y 44 años, y se ha presentado como principal razón para su cierre el coste de alcanzar los nuevos requerimientos de seguridad. El número total de reactores nucleares pasa así de 48 a 43.

Nintendo anuncia un acuerdo de negocios y capital con la empresa de videojuegos para teléfonos móviles DeNA que abre la puerta a la aparición de personajes de Nintendo en smartphones y tablets.

18

Terroristas atacan el Museo Nacional del Bardo en la capital de Túnez, asesinando a 21 personas e hiriendo a decenas. El Gobierno japonés confirma que tres japoneses fallecieron en el ataque y que otros tres quedaron heridos. Las sospechas recaen en el grupo terrorista local Ansar al-Sharia, pero algunos creen que el grupo extremista Estado Islámico es el responsable.

18–20

La primera dama Michelle Obama visita Japón como parte de los esfuerzos para promover la iniciativa “Let Girls Learn”. El 19 de marzo habla por separado con el primer ministro Abe y con la primera dama Abe Akie. Las primeras damas anuncian una asociación para ayudar en la educación de las niñas. La primera dama de los Estados Unidos no acompañó al presidente Barack Obama durante su visita en abril de 2014.

20

Se celebra una ceremonia en la estación de Kasumigaseki, en el centro de Tokio, con motivo del XX aniversario de los ataques con gas sarín en el metro perpetrados por la secta Aum Shinrikyō, que acabó con la vida de 13 personas e hirió a más de 6.000. Un total de 13 miembros de esta secta, incluido el líder Asahara Shōkō (nacido como Matsumoto Chizuo), son sentenciados a muerte por su relación con los hechos.

Los miembros de la coalición en el Gobierno, el PLD y el Kōmeitō, acuerdan establecer un marco para una nueva legislación sobre la seguridad que expanda el límite de actividades de las Fuerzas de Autodefensa fuera de las fronteras nacionales. Este acuerdo representa el mayor cambio en la política de seguridad de Japón desde la posguerra, permitiendo a sus efectivos participar en tareas de autodefensa colectiva mediante la provisión de ayuda militar a sus aliados si son atacados.

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Los ministros de Asuntos Exteriores Kishida Fumio (Japón), Wang Yi (China) y Yun Byung-se (Corea del Sur) mantienen charlas en Seúl en la primera conversación a tres bandas entre estos tres países desde abril de 2012. Anuncian que trabajarán para preparar una cumbre liderada por los tres países a la mayor brevedad posible. En un comunicado conjunto, los ministros anuncian que “con el espíritu de mirar con honestidad a la historia y avanzando hacia el futuro” han acordado “hacer esfuerzos conjuntos para resolver de manera adecuada los asuntos que les conciernen”.

23

El gobernador de la prefectura de Okinawa, Onaga Takeshi, ordena a la Oficina de Defensa de Okinawa suspender los trabajos relacionados con la reubicación de la base aérea de los marines estadounidenses en Futenma de Ginowan a Henoko. Onaga amenaza con revocar el permiso para perforar corales si no acata la orden, pero el Gobierno nacional mantiene su intención de continuar con el traslado. El 30 de marzo el ministro de Pesca Hayashi Toshimasa invalida temporalmente esta orden, permitiendo que el proyecto continúe.

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El castillo de Himeji, en la prefectura de Hyōgo, vuelve a abrir sus puertas al público después de completar un proceso de renovación de cinco años y medio. El reemplazo de las 75.000 tejas y el nuevo yeso en los muros y entre las tejas ha permitido que recupere su apariencia de un blanco brillante que le hizo ganar el sobrenombre de “el castillo de la garza blanca” cuando fue registrado como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Muchos consideran que el castillo de Himeji es el más espectacular de Japón. (© Jiji)

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El barrio de Shibuya en Tokio es el primer lugar de Japón que reconoce la relación de pareja entre personas del mismo sexo al aprobar un decreto por el que se concederá certificados a las parejas que vivan juntas para que reciban un trato similar que las parejas casadas.