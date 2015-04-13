東日本大地震4週年、德國總理梅克爾和美國總統歐巴馬夫人訪日、北陸新幹線投入運營……，請看2015年3月日本要聞回顧。

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2016年春季進入公司的日本企業招聘說明會3月1日啟動，大三學生等的求職活動正式拉開序幕。為了讓學生有更多時間集中精力學習，日本經濟團體聯合會要求企業方面推遲招聘日程，因而從今年開始，招聘會啟動時間比以往晚三個月。

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2019年橄欖球世界盃將在日本舉行，這是亞洲第一次舉辦橄欖球世界盃。主辦城市有岩手縣釜石市、神奈川縣橫濱市、大阪府東大阪市等12座城市。開幕式和決賽將在東京新國家體育場舉行。

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旨在將選舉權年齡由「20歲以上」下調到「18歲以上」的《公職選舉法》修正案，由朝野6黨再次提交國會。該修正案在本屆國會上獲得通過基本已成定局，最快將在2016年夏天的參議院選舉時適用。下調選舉年齡，是自1945年將「25以上的男子」修改為「20歲以上男女」以後70年來的第一次。預計2016年約有240萬滿18、19歲的人成為新選民，約占選民全體人數的2％。

日老兩國首腦會談在首相官邸舉行。安倍晉三和寮國總理塔馬馮（Thongsing Thammavong）一致同意通過日本向寮國提供基礎設施開發等援助，強化兩國間的經濟關係，並簽署了聯合聲明，確認將兩國關係提升到「戰略夥伴」高度。今年是兩國建交60週年。

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美國國務院於2007年創設了「國際婦女勇氣獎」，小酒部Sayaka成為榮獲此獎的第一個日本女性。小酒部在懷孕期間曾被上司逼迫辭職而流產。出於這樣的經歷，她積極開展活動，援助苦於「孕婦歧視」的女性，並因此受到高度評價。

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安倍首相與來日訪問的德國總理梅克爾（Angela Merkel）舉行會談，就在烏克蘭問題上攜手合作達成一致。同為戰敗國的日德兩國，基於戰後通過發展經濟對世界做出了重要貢獻，雙方同意今後仍將繼續強化兩國關係。梅克爾在記者會上指出，「認識和反省過去是和解的前提」，表示對日方緩和與中國等鄰國緊張關係的努力給予期待。

10－12

前首相鳩山由紀夫不顧日本政府的反對，執意訪問克里米亞半島。去年，俄羅斯從烏克蘭合併克里米亞，受到日本政府的譴責。前首相的訪問，或可在國際社會上招致「日本政府實際承認了合併」的誤解，因而此行受到多方的批評指責。

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2011年造成超過1.8萬人死亡或失蹤的東日本大地震過去了整整4年。天皇、皇后兩陛下及安倍首相、遇難者家屬代表等約1,120人參加了日本政府在東京主辦的追悼儀式。由於東京電力公司福島第一核電廠發生的嚴重核洩露事故，至今仍有近23萬人過著避難生活。

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日經股價自2000年4月21日以來，時隔15年恢復到19,000日圓水準。世界性的量化寬鬆趨勢、日圓貶值帶來的收益改善使大企業相繼加薪等，都令投資者充滿了期待，股價以主要交易品種為中心均出現上漲。

日本足球國家代表隊新主教正式決定由波士尼亞與赫塞哥維納出身的哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic，62歲）出任。哈利爾霍季奇在2014年的巴西世界盃上率阿爾及利亞隊打入16強，此外，他還執教過象牙海岸隊和法國甲組球隊。在27日舉行的上任後的首場比賽中，日本隊以2比0戰勝突尼西亞隊。

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豐田汽車公司和國際奧委會（IOC）簽署了最高級別贊助商契約「TOP」，這在汽車製造商中尚屬首次，也是繼松下、普利司通後的第3家日本企業。豐田自2015年以後，可以使用奧運的五環會徽做廣告宣傳，並可獨家提供奧運用車。據傳契約金額約2,000億日圓。

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北陸新幹線東京至金澤路段投入運行。全程所需時間最快為2小時28分，比以往縮短了1小時19分。預計2022年度該線還將延伸至福井縣敦賀市。

14－18

第三屆聯合國世界減災大會在仙臺開幕，來自186個國家的代表出席了會議。會議通過了《2015～2030年仙臺減災框架》，提出了未來15年全球的減災目標，其中包括降低全球災難死亡率、減少災民人數及經濟損失等。

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在石川縣能美市舉辦的全日本競走能美大賽中，2012年倫敦奧運競走選手鈴木雄介（富士通）以1小時16分36秒的成績刷新了男子20km的世界紀錄。在奧運田徑項目中，日本選手打破世界紀錄，還是自2001年高橋尚子在柏林馬拉松上創下世界紀錄（當時）後的第一次。

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關西電力公司和日本原子能發電公司分別對各自所有的美濱核電廠1、2號機組（福井縣美濱町）和敦賀核電廠1號機組（福井縣敦賀市）做出了廢爐決定。之後的18日，中國電力公司和九州電力公司也分別做出了島根核電廠1號機組（島根縣松江市）和玄海核電廠1號機組（佐賀縣玄海町）的廢爐決定。其理由是，這5個反應爐均已運行了40年左右，在新的安全標準下繼續使用將花費巨大成本。東京電力公司福島第一核電廠事故發生後制定的安全新標準規定，反應爐的運轉期限原則上為40年。此次是新規定實施後的第一次廢爐，日本國內的核反應爐總數從48座減為43座。

電子遊戲業巨頭任天堂和網際網路公司DeNA宣布進行資金和業務合作。雙方互出資金約220億日圓並互持股份，共同開發面向智慧手機、平板電腦的遊戲。任天堂一直對手機遊戲的開發持慎重態度，此次的決定，是任天堂對既往路線做出的一大轉變。

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在突尼西亞首都突尼斯市，武裝分子襲擊了位於國會大廈旁的巴爾杜博物館，造成外國遊客21人死亡。日本政府證實有3名日本人死亡，另有3名受傷。有關分析認為，此次恐怖襲擊是伊斯蘭極端原教旨派的「安薩爾陣線」（Ansaral-Sharia）所為，也有人懷疑此事件與極端組織「伊斯蘭國」有關。

18－20

美國總統夫人蜜雪兒‧歐巴馬首次訪日，作為推進由她本人主導的「讓女孩子上學」計劃的一個環節。19日她與安倍首相和首相夫人安倍昭恵分別舉行了單獨會談，並與安倍昭恵夫人一同出席了日美兩國政府共同舉辦的活動。去年4月第一夫人蜜雪兒沒有陪同歐巴馬總統訪日。

20

奧姆真理教製造的東京地鐵沙林毒氣事件已經過去20年，有關人員在事發現場之一地鐵霞關站舉行了憑弔儀式。該事件發生於1995年3月20日，奧姆真理教幹部等在東京市中心的多個地鐵站投放沙林毒氣液體，導致乘客及站務員13人死亡、約6,300人受傷。當時的教主麻原彰晃（本名：松本智津夫）等13人已被判處死刑。

就有關擴大自衛隊海外活動範圍的新的安全保障法制框架，執政聯盟自民黨和公明黨一致同意，將修改《自衛隊法》及《周邊事態法》，以威脅到日本存亡等為條件，允許行使集體自衛權，戰後專守防衛的日本安全保障政策迎來重大轉變。政府今後將著手推進法案的具體制定工作。

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日中韓三國外交部長岸田文雄、王毅、尹炳世在首爾舉行會談，這是三國外長自2012年4月以來時隔3年再次會談。三方一致同意「為盡快在適當時期舉行三國的首腦會談而努力」，並在會談結束後發表的聯合新聞稿中表示，「三國將本著正視歷史、開闢未來的精神，妥善處理有關問題」。

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圍繞美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）向名護市邊野古的搬遷計劃問題，沖繩縣的翁長雄志知事指示沖繩縣防衛局一週之內停止在相關海域內實施的海底鑽探調查等搬遷作業，如不聽從指示，將考慮吊銷填拓工程所必需的「岩礁破碎許可」。但政府方面表示將繼續推進搬遷作業。該填拓工程和「岩礁破碎」許可，是由前任沖繩縣知事仲井真弘多批准的。

安倍晉三首相在官邸與到訪的印尼總統佐科威（Joko Widodo）舉行會談。針對中國日益加強的海洋擴張，雙方一致同意合作推進沿岸警備，完善海洋基礎設施建設並舉行外交與防務部長磋商（2+2）。此外，日本表明將為修建雅加達高速鐵路提供約1,400億日圓的經濟援助。安倍首相還稱，將於4月21日訪問雅加達，參加亞非會議60週年紀念峰會。

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列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的國寶姫路城（兵庫縣姫路市）的大規模維修工程結束，時隔5年重新對外開放。此次維修，更換了約75,000塊瓦片，磚瓦的接縫及外壁的灰漿也都粉飾一新，名副其實的「白鷺城」再現光輝。

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關於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場遷往該縣名護市邊野古地區事宜，農林水產相林芳正向沖繩縣和沖繩防衛局通告了「停止執行」的決定，宣布沖繩縣知事翁長雄志向沖繩防衛局長下達的停止邊野古沿岸地區作業的指示暫時無效。