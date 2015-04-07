Четырёхлетняя годовщина Великого восточнояпонского землетрясения, визит в Японию канцлера Германии Ангелы Меркель, а также первой леди США Мишель Обамы, начало эксплуатации линии суперэкспрессов Хокурику синакнсэн и другие события марта 2015 года.

1

Открылся сезон консультаций, проводимых компаниями для студентов-соискателей работы, которым предстоит окончить вузы в апреле 2016 года, и студенты-третьекурсники приступили к поискам будущей работы (срок обучения в японских вузах составляет, как правило, 4 года). В 2013 году Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) приняла решение о переносе на более поздний срок времени начала сезона поисков работы (когда снимается запрет на проведение компаниями соответствующих мероприятий), чтобы студенты могли сосредоточиться на учёбе, и с нынешнего года сезон поиска работы у студентов начинается на 3 месяца позже, чем в прошлом году.

2

Принято решение о том, что матчи девятого Чемпионата мира по регби, который будет впервые проходить в Азии в 2019 году, состоятся в 12 городах Японии, в том числе в Камаиси (преф. Иватэ), Йокогаме (преф. Канагава) и в Осаке. Первая игра чемпионата, а также его финальный матч пройдут на заново отстроенном Новом государственном стадионе в Токио.

5

Шесть японских политических партий как правящего, так и оппозиционного лагеря вновь совместно вынесли на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Закон о выборах на общественные должности, предусматривающий снижение возрастного ценза избирателей с нынешних 20 до 18 лет. Поскольку ситуация даёт все основания полагать, что законопроект будет принят, новые правила в самом раннем случае начнут действовать уже на летних выборах в палату советников (верхнюю палату японского парламента) 2016 года. Между тем, в текущем году исполняется 70 лет со времени прошлого изменения избирательного ценза в 1945 году. Тогда формулировку «лица мужского пола в возрасте от 25 лет и старше» сменила действующая ныне «лица мужского и женского пола в возрасте от 20 лет и старше». Ожидается, что по состоянию на 2016 год ряды обладающих активным избирательным правом японцев пополнят юноши и девушки 18- и 19-летнего возраста общим числом около 2 миллионов 400 тысяч человек, что составит приблизительно 2% электората Японии.

В официальной резиденции премьер-министра Японии начался японско-лаосский саммит, в ходе которого премьер-министр Японии Абэ Синдзо и премьер-министр Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг договорились об оказании содействия в создании инфраструктуры и других направлениях укрепления сотрудничества в сфере экономики. По итогам переговоров стороны выступили с совместным заявлением, подтвердив намерение повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнёрства». На 2015 год приходится 60-летний юбилей установления двусторонних дипломатических отношений.

6

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки впервые присудил гражданке Японии Осакабэ Саяке учреждённую в 2007 году «Международную награду отважным женщинам». Награда стала признанием заслуг Осакабэ в деле помощи женщинам, страдающим от притеснений, связанных с беременностью и материнством. Осакабэ, будучи беременной, самой довелось оказаться под давлением со стороны руководства, фактически добивавшегося от неё ухода с работы, что привело к неудачной беременности.

9

В Токио состоялись переговоры премьер-министра Абэ Синдзо с канцлером Германии Ангелой Меркель, прибывшей в Японию с официальным визитом. Стороны пришли к единому мнению о необходимости сотрудничества в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили намерение продолжать укреплять сотрудничество с учётом той роли, которую Япония и Германия, будучи странами, потерпевшими поражение в войне, сыграли в жизни международного сообщества в послевоенные годы посредством экономического развития. В ходе пресс-конференции Меркель рассказала о том, что «всеобъемлющее решение вопросов прошлого было необходимой предпосылкой для примирения» и выразила надежду на то, что Япония со своей стороны предпримет усилия, направленные на снижение напряженности в отношениях с Китаем и другими соседними странами.

10-12

Бывший премьер-министр Японии Хатояма Юкио посетил Крымский полуостров, который Российская Федерация аннексировала у Украины в прошлом году. Хатояма отправился в эту поездку, несмотря на призывы воздержаться от неё со стороны правительства Японии, которое не признаёт аннексии Крыма. Поездка вызвала критику в связи с тем, что подобный визит со стороны бывшего лидера государства не может не вызвать в международном сообществе ошибочного впечатления о «фактическом признании» аннексии.

11

Прошло ровно четыре года после Великого восточнояпонского землетрясения, в результате которого погибли или числятся пропавшими без вести более 18 тысяч человек. В здании Национального театра Японии в столичном районе Тиёда правительство страны провело мемориальную церемонию, в которой приняли участие императорская чета, премьер-министр Абэ Синдзо, а также около 1120 родных и близких людей, ставших жертвами этого стихийного бедствия. Из-за последствий удара стихии, включая вызванный землетрясением и цунами ряд серьёзных аварий на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO, даже четыре года спустя почти 230 тысяч человек вынуждены вести жизнь беженцев.

Фото: Представители родных и близких жертв Великого землетрясения восточной Японии из префектур Иватэ, Мияги и Фукусима произносят слова памяти на мемориальной церемонии по случаю четырёхлетней годовщины стихийного бедствия. 11 марта 2015 года, Токио, Национальный театр Японии (фотография предоставлена Jiji Press)

12

Индекс Nikkei, отражающий котировки 225 наименований акций, наиболее активно торгуемых в первой секции Токийской фондовой биржи, впервые примерно за 15 лет с 21 апреля 2000 года на некоторое время превысил отметку 19 тысяч пунктов. Росту индекса способствовали мировые тенденции к проведению монетарной политики количественного смягчения, а также ожидания повышения оплаты труда японскими предприятиями в связи с ослабленим позиций японской национальной валюты и другими факторами.

Принято официальное решение о назначении на пост главного тренера сборной Японии по футболу Вахида Халилходжича, выходца из Боснии и Герцеговины. Халилходжич, которому 62 года, на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии вывел сборную Алжира в число 16 лучших команд. Он тренировал сборную Республики Кот-д'Ивуар, а также клубные команды французской Первой лиги. Первый матч под руководством нового главного тренера японская сборная сыграла 27 марта, выиграв у команды Туниса со счётом 2:0.

13

Японская компания Toyota Motor Corporation первой из автопроизводителей заключила с Международным олимпийским комитетом спонсорский контракт в качестве партнера МОК высшей категории, став третьей по счёту японской фирмой вслед за Panasonic и Bridgestone. Уже с 2015 года Toyota сможет использовать логотип Олимпийских игр в виде пяти колец в своей рекламе. Компания также получает монопольное право предоставления автомобилей, используемых для проведения олимпийских мероприятий. Стоимость контракта оценивается на уровне 200 млрд йен.

14

Открылось регулярное движение суперэкспрессов линии Хокурику синкансэн, связавшей Токио с городом Канадзава. Это позволило сократить минимальное время в пути на 1 час 19 минут, до 2 часов 28 минут. Новый маршрут стал продолжением до Канадзавы линии Нагано синкансэн, открытой в октябре 1997 года. В перспективе планируется к 2022 финансовому году продлить её до городов Фукуи и Цуруга.

Фото: Начало регулярного движения по линии Хокурику синкансэн: отправление со станции JR Канадзава первого состава синкансэн «Кагаяки» в Токио, 14 марта 2015 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

14-18

В городе Сэндай начала работу 3-я Всемирная конференция ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий с участием представителей 186 стран. Итогом работы конференции стало принятие рамочной программы международных действий, в которую вошли общие для всех стран мира цели к 2030 году по сокращению процента жертв и числа пострадавших, а также минимизации экономического ущерба, получившей название «Сэндайские рамки для снижения риска бедствий».

15

На Чемпионате Японии по спортивной ходьбе (г. Номи, преф. Исикава) в мужских соревнованиях на дистанции 20 километров победу одержал участник японской олимпийской сборной на летних Играх 2012 года в Лондоне Судзуки Юсукэ (представитель легкоатлетического клуба Фудзицу). При этом он установил новый мировой рекорд: 1 час 16 минут и 36 секунд. В олимпийских видах легкоатлетических состязаний японский спортсмен обновил мировой рекорд впервые с 2001 года, когда Такахаси Наоко стала победительницей Берлинского марафона, установив новый мировой рекорд того времени.

17

Две электроэнергетические компании Японии приняли решение о полном выводе из эксплуатации ядерных реакторов в префектуре Фукуи: компания «Кансай Дэнрёку» — реакторов №1 и №2 АЭС «Михама» (г. Михама), а «Японская атомная энергетическая компания» — реактора №1 АЭС «Цуруга». На следующий день, 18 марта, компания «Тюгоку Дэнрёку» приняла решение о полном выводе из эксплуатации реактора №1 АЭС «Симанэ» (г. Мацуэ, преф. Симанэ), а компания «Кюсю Дэнрёку» — реактора №1 АЭС «Гэнкай» (г. Гэнкай, преф. Сага). Решения вызваны тем, что со времени начала эксплуатации всех этих реакторов прошло около сорока лет, и реализация мер безопасности, необходимых для продления срока службы реакторов, сопряжена с крупными финансовыми затратами. Это первые решения о полном выводе реакторов из эксплуатации после того, как в свете аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO были введены новые стандарты, в принципе ограничивающие продолжительность работы ядерных реакторов 40-летним периодом. Таким образом, общее число ядерных реакторов в стране сократится с нынешних 48 до 43-х.

Крупные компании сферы электронных игр Nintendo Co., Ltd. и DeNA Co., Ltd. объявили о достигнутом решении объединить капиталы и деловые операции. Сформировав деловой альянс путём обмена акциями на сумму приблизительно 22 млрд йен, компании будут совместно разрабатывать игры для смартфонов и планшетных устройств. Для компании Nintendo, ранее демонстрировавшей осторожный подход к выходу на рынок игр для смартфонов, данное решение знаменует серьёзный разворот корпоративной политики.

18

В столице Туниса вооружённые огнестрельным оружием преступники атаковали расположенный неподалёку от здания парламента Национальный музей Бардо. В результате был убит 21 иностранный турист, в том числе граждане Японии. Правительство Японии подтвердило гибель трёх граждан страны и ранение ещё трёх японских туристов. Как полагают, преступление совершили боевики экстремистской исламской группировки «Ансар аль-Шариа», в причастности подозревается и группировка ИГ.

18-20

Супруга президента США Барака Обамы Мишель впервые посетила Японию в рамках турне в поддержку движения по оказанию помощи образованию для девочек Let Girls Learn («Дайте девочкам учиться!»), которое она возглавляет. 19 марта состоялись встречи Мишель Обамы с премьер-министром Абэ, а также с супругой премьер-министра Акиэ. Кроме того, первая леди США вместе с Абэ Акиэ приняла участие в мероприятиях, совместно организованных правительствами Японии и Соединённых Штатов. В апреле прошлого года, когда президент США Барак Обама нанёс визит в Японию в ходе своего азиатского турне, супруга его не сопровождала.

20

Минуло ровно 20 лет со дня зариновой атаки в токийском метрополитене, проведённой членами религиозной секты Аум Синрикё. На станции метро Касумигасэки, где разыгралась эта трагедия, состоялась мемориальная церемония в память жертв атаки. 20 марта 1995 года высокопоставленные члены секты Аум Синрикё выпустили нервнопаралитический газ зарин в вагонах пяти составов трёх линий столичного метрополитена — Хибия, Маруноути и Тиёда. В результате погибли 13 пассажиров и работников метро, поражения газом и травмы различной степени тяжести получили ещё приблизительно 6 300 человек. Впоследствии тринадцати организаторам и участникам атаки, включая идеологического лидера секты Асахару Сёко (настоящее имя Мацумото Тидзуо) были вынесены смертные приговоры.

Партии правящей коалиции — Либерально-демократическая партия Японии и партия Комэй — пришли к официальному согласию о новых основных законодательных рамках в области обеспечения безопасности, расширяющих возможности деятельности Сил самообороны Японии за рубежом. Это знаменует серьёзный поворот в политике обеспечения безопасности послевоенного периода, когда Япония неукоснительно следовала стратегии исключительно оборонительного характера действий национальных Сил самообороны. Законодательную базу, регулирующую вопросы, связанные с деятельностью Сил самообороны, предполагается пересмотреть с тем, чтобы позволить Силам самообороны применять оружие в рамках коллективной самообороны, оказывая поддержку вооруженным силам других стран, при условии наличия угрозы существованию Японии. Теперь правительство страны приступит к подготовке конкретных законопроектов.

21

В Сеуле состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, Китая и Южной Кореи — Кисиды Фумио, Ван И и Юн Бён Се. Министры иностранных дел трёх стран, которые не встречались в таком формате около трёх лет с апреля 2012 года, согласились «приложить усилия для проведения в скорейшие подходящие сроки» трёхстороннего японско-китайско-южнокорейского саммита. По окончании переговоров участники выступили с совместным заявлением, в котором ясно обозначили необходимость «прямо подходить к вопросам истории и должным образом решать все связанные с ней задачи, руководствуясь духом устремленности в будущее».

23

Губернатор префектуры Окинава Онага Такэси направил в окинавское региональное управление Министерства обороны Японии распоряжение прекратить в недельный срок проведение в прибрежной акватории работ, связанных с планируемой передислокацией авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма (из густонаселенного района города Гинован префектуры Окинава) на побережье Хэноко города Наго на насыпную территорию, которую предполагается специально создать для этой цели. В случае неподчинения губернатор намеревается рассмотреть вопрос об отмене разрешения на разрушение прибрежных коралловых рифов, необходимое для создания насыпного участка, однако центральное правительство страны намерено продолжать проведение работ, связанных с передислокацией. Согласие на создание насыпной территории и разрешение на разрушение прибрежных коралловых рифов было выдано в то время, когда на посту находился предыдущий губернатор префектуры Окинава, Накаима Хирокадзу.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо в своей официальной резиденции провёл переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. В связи с усилением морской активности Китая была достигнута договорённость о развитии сотрудничества в области береговой охраны и развития морской инфраструктуры, а также о проведении двусторонних переговоров руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств (формат «два плюс два»). Кроме того, было подтверждено предоставление экономической помощи на сумму приблизительно 140 млрд йен для создания системы высокоскоростного железнодорожного сообщения в Джакарте. Премьер-министр Абэ Синдзо выразил намерение присутствовать на Саммите стран Азии и Африки, посвящённом 60-летнему юбилею Бандунгской конференции. Визит премьер-министра Японии в Индонезию запланирован с 21 апреля.

27

Замок Химэдзи (г. Химэдзи, преф. Хёго), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Национальным сокровищем Японии, был открыт для посещений после перерыва продолжительностью пять с половиной лет в связи с завершением крупномасштабных реставрационных работ. Помимо замены приблизительно 75 тысяч элементов черепичных крыш, были восстановлены межчерепичная штукатурка, а также штукатурка стен, благодаря чему замок вновь обрёл внешний вид, за который получил в народе название «Белая цапля».

Фото: Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и Национальное сокровище Японии — замок Химэдзи после завершения реставрационных работ. 26 марта 2015 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

30

Очередной поворот в событиях, связанных с планом передислокации авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье Хэноко города Наго. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Хаяси Ёсимаса направил в префектуральное управление Окинавы, а также в окинавское региональное управление Министерства обороны письменное указание «О приостановлении исполнения», лишающее силы распоряжение губернатора префектуры Окинава о прекращении выполнения работ, связанных с переносом американской базы, которое губернатор направил в региональное управление Министерства обороны.

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 1 апреля 2015 г.)