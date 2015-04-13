东日本大地震4周年、德国总理默克尔和美国总统奥巴马夫人访日、北陆新干线投入运营……，请看2015年3月日本要闻回顾。

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2016年春季入职的日本企业招聘说明会3月1日启动，大三学生等的求职活动正式拉开序幕。为了让学生有更多时间集中精力学习，日本经济团体联合会要求企业方面推迟招聘日程，因而从今年开始，招聘会启动时间比以往晚三个月。

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2019年橄榄球世界杯赛将在日本举行，这是亚洲第一次举办橄榄球世界杯赛。主办城市有岩手县釜石市、神奈川县横滨市、大阪府东大阪市等12座城市。开幕式和决赛将在东京新国家体育场举行。

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旨在将选举权年龄由“20岁以上”下调到“18岁以上”的《公职选举法》修正案，由朝野6党再次提交国会。该修正案在本届国会上获得通过基本已成定局，最快将在2016年夏天的参议院选举时适用。下调选举年龄，是自1945年将“25以上的男子”修改为“20岁以上男女”以后70年来的第一次。预计2016年约有240万满18、19岁的人成为新选民，约占选民全体人数的2％。

日老两国首脑会谈在首相官邸举行。安倍晋三和老挝总理通邢·塔马冯一致同意通过日本向老挝提供基础设施开发等援助，强化两国间的经济关系，并签署了联合声明，确认将两国关系提升到“战略伙伴”高度。今年是两国建交60周年。

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美国国务院于2007年创设了“国际妇女勇气奖”，小酒部Sayaka成为荣获此奖的第一个日本女性。小酒部在怀孕期间曾被上司变相逼迫辞职而流产。出于这样的经历，她积极开展活动，援助苦于“孕产歧视”的女性，并因此受到高度评价。

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安倍首相与来日访问的德国总理安格拉・默克尔举行会谈，就在乌克兰问题上携手合作达成一致。同为战败国的日德两国，基于战后通过发展经济对世界做出了重要贡献，双方同意今后仍将继续强化两国关系。默克尔在记者会上指出，“认识和反省过去是和解的前提”，表示对日方缓和与中国等邻国紧张关系的努力给予期待。

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前首相鸠山由纪夫不顾日本政府的反对，执意访问克里米亚半岛。去年，俄罗斯从乌克兰合并克里米亚，受到日本政府的谴责。前首相的访问，或可在国际社会上招致“日本政府实际承认了合并”的误解，因而此行受到多方的批评指责。

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2011年造成超过1.8万人死亡或失踪的东日本大地震过去了整整四年。天皇、皇后及安倍首相、遇难者家属代表等约1120人参加了日本政府在东京主办的追悼仪式。由于东京电力公司福岛第一核电站发生的严重核泄露事故，至今仍有近23万人过着避难生活。

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日经指数自2000年4月21日以来，时隔15年恢复到19000日元水平。世界性的量化宽松趋势、日元贬值带来的收益改善使大企业相继加薪等，都令投资者充满了期待，股价以主要交易品种为中心均出现上涨。

日本国家足球队新主教正式决定由波斯尼亚和黑塞哥维那出身的哈利霍季奇（62岁）出任。哈利霍季奇在2014年的巴西世界杯上率阿尔及利亚队打入16强，此外，他还执教过科特迪瓦队和法甲球队。在27日举行的上任后的首场比赛中，日本队以2比0战胜突尼斯队。

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丰田汽车公司和国际奥委会（IOC）签署了最高级别赞助商合同“顶级项目TOP”，这在汽车制造商中尚属首次，也是继松下、普利司通后的第三家日本企业。丰田自2015年以后，可以使用奥运会的五环会徽做广告宣传，并可独家提供奥运用车。据传合同金额约2000亿日元。

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北陆新干线东京至金泽路段投入运行。全程所需时间最快为2小时28分，比以往缩短了1小时19分。预计2022年度该线还将延伸至福井县敦贺市。

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第三届联合国世界减灾大会在仙台开幕，来自186个国家的代表出席了会议。会议通过了《2015～2030年仙台减灾框架》，提出了未来15年全球的减灾目标，其中包括降低全球灾难死亡率、减少灾民人数及经济损失等。

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在石川县能美市举办的全日本竞走能美大赛中，2012年伦敦奥运竞走选手铃木雄介（富士通）以1小时16分36秒的成绩刷新了男子20公里的世界纪录。在奥运会田径项目中，日本选手打破世界纪录，还是自2001年高桥尚子在柏林马拉松上创下世界纪录（当时）后的第一次。

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关西电力公司和日本原子能发电公司分别对各自所有的美滨核电站1、2号机组（福井县美滨町）和敦贺核电站1号机组（福井县敦贺市）做出了废堆决定。之后的18日，中国电力公司和九州电力公司也分别作出了岛根核电站1号机组（岛根县松江市）和玄海核电站1号机组（佐贺县玄海町）的废堆决定。其理由是，这五个反应堆均已运行了40年左右，在新的安全标准下继续使用将花费巨大成本。东京电力公司福岛第一核电站事故发生后制定的安全新标准规定，反应堆的运转期限原则上为40年。此次是新规定实施后的第一次废堆，日本国内的核反应堆总数从48座减为43座。

电子游戏业巨头任天堂和移动平台游戏开发商DeNA宣布进行资金和业务合作。双方互出资金约220亿日元并互持股份，共同开发面向智能手机、平板电脑的游戏。任天堂一直对手机游戏的开发持慎重态度，此次的决定，是任天堂对既往路线做出的一大转变。

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在突尼斯首都突尼斯市，武装分子袭击了位于国会大厦旁的巴尔杜博物馆，造成外国游客21人死亡。日本政府证实有三名日本人死亡，另有三名受伤。有关分析认为，此次恐怖袭击是伊斯兰极端原教旨派的“安萨尔阵线”（Ansaral-Sharia）所为，也有人怀疑此事件与极端组织“伊斯兰国”有关。

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美国总统夫人米歇尔·奥巴马首次访日，作为推进由她本人主导的“让女孩子上学”计划的一个环节。19日她与安倍首相和首相夫人安倍昭恵分别举行了单独会谈，并与安倍昭恵夫人一同出席了日美两国政府共同举办的活动。去年4月第一夫人米歇尔没有陪同奥巴马总统访日。

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奥姆真理教制造的东京地铁沙林毒气事件已经过去20年，有关人员在事发现场之一地铁霞关站举行了凭吊仪式。该事件发生于1995年3月20日，奥姆真理教干部等在东京市中心的多个地铁站投放沙林毒气液体，导致乘客及站务员13人死亡、约6300人受伤。当时的教主麻原彰晃（本名：松本智津夫）等13人已被判处死刑。

就有关扩大自卫队海外活动范围的新的安全保障法制框架，执政联盟自民党和公明党一致同意，将修改《自卫队法》及《周边事态法》，以威胁到日本存亡等为条件，允许行使集体自卫权，战后专守防卫的日本安保政策迎来重大转变。政府今后将着手推进法案的具体制定工作。

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日中韩三国外长岸田文雄、王毅、尹炳世在首尔举行会谈，这是三国外长自2012年4月以来时隔3年再次会谈。三方一致同意“为尽快在适当时期举行三国的首脑会谈而努力”，并在会谈结束后发表的联合新闻稿中表示，“三国将本着正视历史、开辟未来的精神，妥善处理有关问题”。

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围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）向名护市边野古的搬迁计划问题，冲绳县的翁长雄志知事指示冲绳县防卫局一周之内停止在相关海域内实施的海底钻探调查等搬迁作业，如不听从指示，将考虑吊销填拓工程所必需的“岩礁破碎许可”。但政府方面表示将继续推进搬迁作业。该填拓工程和“岩礁破碎”许可，是由前任冲绳县知事仲井真弘多批准的。

安倍晋三首相在官邸与到访的印度尼西亚总统佐科·维多多举行会谈。针对中国日益加强的海洋扩张，双方一致同意合作推进沿岸警备，完善海洋基础设施建设并举行外交与防务部长磋商(2+2)。此外，日本表明将为修建雅加达高速铁路提供约1400亿日元的经济援助。安倍首相还称，将于4月21日访问雅加达，参加亚非会议60周年纪念峰会。

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列入联合国教科文组织世界遗产的国宝姫路城（兵库县姫路市）的大规模维修工程结束，时隔5年重新对外开放。此次维修，更换了约75000块瓦片，砖瓦的接缝及外壁的灰浆也都粉饰一新，名副其实的“白鹭城”再现光辉。

世界文化遗产姫路城的大天守保存修缮工程竣工 2015年3月26日兵库县姫路市（图片提供：时事通讯社）

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关于冲绳县宜野湾市的美军普天间机场迁往该县名护市边野古地区事宜，农林水产相林芳正向冲绳县和冲绳防卫局通告了“停止执行”的决定，宣布冲绳县知事翁长雄志向冲绳防卫局长下达的停止边野古沿岸地区作业的指示暂时无效。