اليابان تحي ذكرى زلزال شرق اليابان الكبير، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور طوكيو، دخول هوكوريكو شينكانسن الخدمة الفعلية. هذه هي أهم القصص الإخبارية في اليابان خلال شهر مارس/ آذار عام ٢٠١٥.

مارس/ آذار

الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج يختتم جولة استمرت لمدة أربعة أيام لليابان، والتي زار خلالها طوكيو ومحافظاتي فوكوشيما ومياغي وهما من المناطق المنكوبة التي تضررت بشكل واسع جراء زلزال ١١ مارس/ آذار ٢٠١١ وما أعقبه من تسونامي لم تشهد اليابان مثله من قبل.

٢ مارس/ آذار

تحديد المدن الـ ١٢ التي ستستضيف كأس العالم للرجبي والذي ستعقد فاعلياته في اليابان عام ٢٠١٩. وستجري مراسم الافتتاح وكذلك المباريات النهائية على الاستاد الوطني الجديد بالعاصمة طوكيو، بينما ستجرى المباريات الأخرى في مدن أخرى تشمل كل من أوساكا، يوكوهاما، وكاماإيشي بمحافظة إيواتى.

٥ مارس/ آذار

ستة أحزاب بما في ذلك الحزب الليبرالي الحاكم والحزب الديمقراطي الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في اليابان تقدم مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات العامة وخفض السن الخاصة بحق الانتخاب من ٢٠ إلى ١٨ عاما. ومن المتوقع أن يصبح التعديل ساري المفعول في أقرب وقت حيث ستعقد انتخابات مجلس المستشارين في صيف العام القادم ٢٠١٦، مضيفا بذلك نحو ٢.٤ مليون ناخب من الشباب لأعداد الناخبين. ويعد هذا التعديل هو الأول لسن الانتخاب منذ أن تم تخفيضها من ٢٥ إلى ٢٠ عاما عام ١٩٤٥، حيث حصلت المرأة للمرة الأولى على الحق في التصويت والترشح أيضا.

٦ مارس/ آذار

أوساكابي ساياكا تصبح أول امرأة يابانية تحصل على جائزة أشجع امرأة دولية من وزارة الخارجية الأميركية. فبسبب ضغط رئيسها في العمل عليها من أجل الاستقالة بعد أن أصبحت حاملا أدى إلى إجهاضها مرتين. وقد تسلمت الجائزة بناء على جهودها اللاحقة لدعم المرأة تواجه ”تحرش الأمومة“.

١٠ مارس/ آذار

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو. وقد ناقش الزعيمان الأزمة الأوكرانية وكيف نمت بلديهما اقتصاديا للمساهمة في المجتمع الدولي بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. وفي مؤتمر صحفي أشارت فيما يخص الحالة الألمانية ”التعامل مع ماضينا كان واحدا من شروط المصالحة“، وقد حثت المستشارة في نفس السياق اليابان على السعي لتحسين علاقاتها مع جيرانها الآسيويين.

١١ مارس/ آذار

اليابان تحيي الذكرى الرابعة لزلزال شرق اليابان الكبير والتسونامي الذي أعقبه، والذي خلف وراءه أكثر من ١٨٠٠٠ شخص ما بين قتيل ومفقود، في احتفالية رمزية بالمسرح الوطني في طوكيو بحضور الإمبراطور أكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي. ولا يزال حتى الآن أكثر من ٢٠٠٠٠٠ شخص يعيشون في المساكن الجاهزة أو مناطق الإيواء التي شيدتها الحكومة لإجلائهم من المناطق القريبة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التي أصابها التسونامي بأضرار بالغة أدت لكارثة نووية لم تعرف اليابان مثيلا لها من قبل.

في الذكرى الرابعة لزلزال شرق اليابان الكبير ممثلون عن عائلات الضحايا من محافظات إيواتي، مياغي، وفوكوشيما يتشاركون كلمات العزاء في ذكرى الموتى في حفل المسرح الوطني بطوكيو يوم ١١ مارس/ آذار ٢٠١٥. جيجي برس.

١٢ مارس/ آذار

متوسط نيكاي ٢٢٥ يغلق فوق ١٩.٠٠٠ نقطة لأول مرة منذ ٢١ أبريل/ نيسان ٢٠٠٠، مدعوما ببرنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي وتوقعات برفع الأجور في الشركات اليابانية.

تعيين البوسني وحيد خليلودزيتش مدرباً جديداً لفريق كرة القدم للرجال في اليابان. وقد قاد خليلودزيتش الجزائر إلى دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل، وسبق له الإشراف على تدريب منتخب كوت ديفوار وعدة أندية على المستوى العالمي بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وفي يوم ٢٧ مارس/ آذار هزمت اليابان تونس في المباراة الودية الأولى تحت أشرافه.

١٤ مارس/ آذار

خدمة هوكوريكو شينكانسن التي تربط بين طوكيو وكانازاوا تدخل الخدمة الفعلية، لتقلص بذلك وقت الرحلة بأكثر من ساعة ليصبح وقت الرحلة الآن ساعتين و٢٨ دقيقة بين المدينتين. وسيتم توسيع هذه الخدمة لكل من مدينة فوكوي ومدينة تسوروغا بحلول عام ٢٠٢٢.

أول رحلة لخدمة هوكوريكو شينكانسن، حيث يغادر القطار كاغاياكي محطة كانازاوا متوجها لطوكيو في ١٤ مارس/ آذار ٢٠١٥. جيجي برس.

١٨ -١٤ مارس/ آذار

انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في مدينة سينداي اليابانية، والذي حضره ممثلون من ١٨٦ دولة. وقد توصل المشاركون إلى بشأن اعتماد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، والذي يحدد سبعة أهداف مشتركة من أجل العمل على تطويرها وتحسينها، بما في ذلك الحد من الوفيات والخسائر الاقتصادية التي تنتج عن الكوارث.

١٧ مارس/ آذار

إغلاق ثلاثة مفاعلات في محافظة فوكوي: اثنان في ميهاما وواحد في مدينة تسوروغا. وقد أعلن في ١٨ مارس/ آذار عن مزيد من الإغلاقات في ماتسوي في محافظة شيماني ومدينة غينكاي بمحافظة ساغا. وكانت المفاعلات الخمسة قد عملت لفترة تترواح بين ٣٩ و٤٤ عاما، ودعت التكاليف الإضافية التي يجب تحملها للوفاء بمعايير السلامة الجديدة الموضوعة من قبل سلطة الرقابة النووية لإغلاق تلك المفاعلات وخروجها من الخدمة. ونتيجة لهذا يتقلص عدد المفاعلات في اليابان من ٤٨ إلى ٤٣ مفاعلا.

نينتندو تعلن عن شراكة مع شركة الألعاب المحمولة دنا والذي يفتح الباب أمام ظهور شخصيات نينتندو ذات الشعبية الطاغية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

١٨ مارس/ آذار

إرهابيون يهاجمون متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية تونس مما أسفر عن مقتل ٢١ شخصا وإصابة العشرات. وتؤكد الحكومة اليابانية أن ثلاثة مواطنين يابانيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم. الشكوك تحوم حول جماعة أنصار الشريعة الإرهابية في تنفيذ الهجوم، ولكن هناك فريق يعتقد أن داعش هي المسؤولة عن تللك العملية الإرهابية.

٢٠ - ١٨ مارس/ آذار

سيدة أميركا الأولى ميشيل أوباما تزور اليابان كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز مبادرة ”دعوا الفتيات تتعلم“. في ١٩ مارس/ آذار التقت على انفراد مع كل من رئيس الوزراء آبي والسيدة الأولى آبي أكي وتحدثت عن الإعلان المشترك الخاص بمبادرة السيدات الأوائل لدعم وتشجيع تعليم الفتيات. جدير بالذكر أن سيدة الولايات المتحدة الأولى لم ترافق الرئيس باراك أوباما خلال زيارته لليابان في أبريل/ نيسان ٢٠١٤.

٢٠ مارس/ آذار

إقامة مراسم في محطة مترو كاسوميغاسيكي بوسط طوكيو في الذكرى العشرين لهجوم غاز السارين على مترو أنفاق من قبل جماعة أوم شينريكيو الدينية، والتي أسفرت عن مقتل ١٣ وإصابة أكثر من ٦٠٠٠ شخص. وقد حكم على ما مجموعه ١٣ عضوا من أعضاء الجماعة بما في ذلك زعيمها أساهارا شوكو بالإعدام لإدانتهم بتورطهم في الحادث.

أعضاء الإئتلاف الحاكم الياباني المكون من الحزب الليبرالي وحزب كوميتو يتفقوا على إطار لتشريعات أمنية جديدة لتوسيع نطاق أنشطة قوات الدفاع الذاتي في الخارج. وبالسماح للقوات اليابانية للمشاركة في تفعيل حق الدفاع الذاتي الجماعي من خلال توفير الدعم العسكري للحلفاء في حالة التعرض للهجوم تحت شروط وفي حالات محددة، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في سياسة اليابان الأمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

٢١ مارس/ آذار

وزراء الخارجية الياباني كيشيدا فوميو، والصيني وانغ يي، والكوري الجنوبي يون بيونغ سي يعقدون محادثات ثلاثية في سيؤول في اجتماع ثلاثي يعد هو الأول من نوعه بين وزراء خارجية الدول الثلاث منذ أبريل/ نيسان ٢٠١٢. وقد أعلنوا أنهم سوف يعملوا من أجل إقامة قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث في أقرب فرصة ممكنة. وفي بيان مشترك أعلن الوزراء الثلاث ”استنادا إلى الروح التي تبحث بشكل مباشر في التاريخ والتي تسعى للمضي قدما نحو المستقبل فقد اتفقنا على بذل جهود مشتركة لإيجاد حل سليم وعادل للقضايا ذات الصلة“.

٢٣ مارس/ آذار

محافظ أوكيناوا أوناغا تاكيشي يأمر مكتب الدفاع بمحافظة أوكيناوا التابع لوزارة الدفاع إلى تعليق الأعمال المتصلة بنقل قاعدة فوتينما الجوية الخاصة لقوات المارينز الأمريكية المتمركزة في منطقة غينوان إلى هينوكو. ويهدد المحافظ أوناغا بإلغاء تصريح حفر مناطق الشعاب المرجانية إذا لم تلتزم الحكومة المركزية بطوكيو، ولكن من ناحية أخرى فإن الحكومة المركزية أعلنت عن نيتها الاستمرار في عملية نقل القاعدة. وفي يوم ٣٠ مارس/ آذار رفض وزير الثروة السمكية هاياشي يوشيماسا قرار المحافظ بشكل مؤقت مما يسمح بمتابعة المشروع.

٢٧ مارس/ آذار

إعادة فتح قلعة هيميجي بمحافظة هيوغو أمام الجمهور بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتجديدات التي استمرت خمس سنوات ونصف. وقد تم استبدال ٧٥٠٠٠ من بلاط الأسقف وإعادة دهان الجص الخاص بالجدران وتم دهان الأماكن بين الأسقف باللون الأبيض المتألق والذي أعطى هذا الموقع الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو لقب ”قلعة هيرون البيضاء“.

يعتبر الكثيرون هيميجي بأنها القلعة الأكثر إثارة في اليابان. جيجي برس

٣١ مارس/ آذار

حي شيبويا الشهير بالعاصمة طوكيو يصبح المكان الأول في اليابان الذي يعترف بالعلاقات الجنسية المثلية حيث أنها ستصدر شهادات رسمية تعترف بشراكة المثليين باعتباره مساويا للزواج الشرعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)