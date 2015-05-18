El primer ministro Abe Shinzō habla ante el Congreso de los Estados Unidos, sus majestades imperiales visitan los monumentos de la Segunda Guerra Mundial en Palaos, y el tren de levitación magnética japonés rompe el récord mundial de velocidad. Estas han sido algunas de las noticias más relevantes durante el mes de abril de 2015.

1

El equipo de Tsuruga Kehi, de la prefectura de Fukui, vence al Tōkai University Daiyon de Hokkaidō 3-1 obteniendo la victoria en el torneo de béisbol de institutos en primavera (Kōshien). La primera victoria del Tsuruga Kehi en un campeonato, ya sea en primavera o verano, es también la primera victoria para un equipo de la región de Hokuriku.

La primera ordenanza de Japón que reconoce la vida en pareja entre personas del mismo sexo como equivalente al matrimonio entra en vigor en Shibuya, Tokio. La asamblea municipal espera comenzar a expedir certificados más tarde en el presente año.

3

El Gobierno aprueba reformas en la Ley sobre las Normas del Trabajo para ofrecer a investigadores, agentes de cambio, gestores de fondos y otros trabajadores especializados que ganen un mínimo de 10,75 millones de yenes al año la posibilidad de quedar exentos de los límites en el horario laboral. Si se aprueba en la Dieta, esta ley entrará en vigor en abril de 2016.

8

El aeropuerto de Narita abre una tercera terminal para las aerolíneas de bajo coste con un espacio de 66.000 metros cuadrados y la capacidad de acoger a 7,5 millones de pasajeros anualmente. En el primer año se espera que 5,5 millones de pasajeros pasen por la Terminal 3.

8–9

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko viajan a la isla de Peleliu en Palaos para recordar a aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 70 años después del fin del conflicto. Visitan los monumentos dedicados a los 10.000 japoneses y 1.600 soldados estadounidenses que murieron en la batalla que tuvo lugar en esta isla en 1944.

El Emperador y la Emperatriz de Japón hacen una reverencia frente a un monumento que recuerda a aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial durante su visita a Peleliu en Palaos el 9 de abril de 2015. (© Jiji)

10

El índice Nikkei supera la marca de los 20.000 enteros por primera vez desde el 17 de abril del año 2000, debido al aumento del precio de las acciones en los mercados occidentales y las expectativas sobre la recuperación de la economía nacional a medida que el yen cae.

12

Los candidatos apoyados por el Partido Liberal Democrático son todos reelegidos en las 10 elecciones a gobernador prefectural celebradas en todo Japón. Los votantes eligen a 5 alcaldes, y a los miembros de 17 asambleas municipales y 41 amableas prefecturales en la primera ronda de elecciones locales. Únicamente un 47,14 % de votantes acude a las urnas en las elecciones a gobernador prefectural, el porcentaje más bajo de la historia.

14

La Corte del Distrito de Fukui confirma una orden judicial solicitada por los residentes contra la reactivación de dos reactores nucleares en la central de Takahama de la prefectura de Fukui, propiedad de la Compañía Eléctrica de Kansai, ante las preocupaciones por la seguridad del lugar. El 17 de abril la Compañía Eléctrica de Kansai exige formalmente la revocación de este mandato.

27 personas quedan heridas cuando un avión de Asiana Airlines que lleva a 81 pasajeros más la tripulación se sale de la pista en el aeropuerto de Hiroshima. La aeronave surcoreana venía del aeropuerto de Incheon, cerca de Seúl. Las autoridades de la aviación de ambos países investigan este incidente.

15

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, cuyo principal socio es China, aprueba oficialmente la entrada de 57 miembros fundadores. Entre estos miembros no se incluyen Japón o los Estados Unidos, que muestran sus recelos sobre la justa gobernabilidad del mismo como motivo para no unirse durante esta primera etapa.

16

El novelista Murakami Haruki y la consultora de órden Kondō Marie son nombrados por la revista Time en 2015 como dos de las personas más influyentes del mundo entre 100 nombres. El libro de Kondō Jinsei ga tokimeku katazuke no mahō (La magia del orden que cambiará tu vida: el arte japonés del orden y la organización) se ha convertido en un bestseller internacional.

17

El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el gobernador de Okinawa Onaga Takeshi por primera vez en Tokio para discutir sobre la propuesta para la reubicación de la base aérea del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Futenma a Henoko, en la localidad de Nago. La reunión termina sin resultados por la oposición de Onaga ante este plan.

19–21

Las conversaciones sobre la Asociación Trans-Pacífica Japón - EE. UU. tienen lugar en Tokio entre el ministro de economía Amari Akira y el Representante de Comercio de los Estados Unidos Michael Froman. Ambas partes no logran alcanzar un acuerdo sobre el aumento de las importaciones de arroz estadounidense y en torno a la eliminación de los aranceles a las autopartes japonesas, demorando por más tiempo el cierre de un acuerdo bilateral.

21

El tren de levitación magnética (maglev) japonés logra superar el récord mundial de velocidad al alcanzar los 603 kilómetros por hora durante unas pruebas realizadas cerca del monte Fuji. Mantiene una velocidad superior a los 600 km/h durante 10,8 segundos en los que recorre 1,8 kilómetros. El tren será utilizado en la ruta del Chūō Shinkansen, que está en construcción en la actualidad. Cuando esta vía se complete en 2027, permitirá reducir a 40 minutos el tiempo de viaje entre Tokio y Nagoya.

El maglev japonés rompe un récord mundial al alcanzar los 603 km/h durante una prueba en Tsuru, en la prefectura de Yamanashi, el 21 de abril de 2015. (© Jiji)

22

El primer ministro Abe y el presidente chino Xi Jinping se reúnen durante la Conferencia Asia-África celebrada en Yakarta, Indonesia. Xi afirma que “el reconocimiento sincero de la historia logrará erigir el entendimiento mutuo”, mientras que Abe responde que mantendrá las declaraciones de anteriores Gobiernos, incluyendo la de Murayama y la de Koizumi.

Descubren un drone en el tejado de la residencia del primer ministro (Kantei) en el centro de Tokio. El 24 de abril Yamamoto Yasuo se entrega en la estación de policía de Obama, en la prefectura de Fukui. Yamamoto afirma que hizo aterrizar el drone, que portaba tierra con trazas de radiación, en el tejado del Kantei a comienzos del mes como protesta contra la energía nuclear.

La policía coloca una lona sobre el drone encontrado en el tejado de la residencia del primer ministro el 22 de abril de 2015 en Tokio.

27

Por primera vez desde 1997 los Gobiernos de Japón y los Estados Unidos acuerdan realizar una nueva revisión de las directrices de cooperación en materia de defensa durante una reunión del Comité Consultivo de Seguridad celebrada en Nueva York. Este acuerdo elimina restricciones geográficas para las Fuerzas de Autodefensa de Japón a la hora de ofrecer ayuda logística al ejército de los Estados Unidos. También abre una vía a las Fuerzas de Autodefensa para utilizar la fuerza militar bajo el principio de autodefensa colectiva con el objetivo de proteger a Japón ante amenazas existentes aunque el país no esté bajo un ataque directo.

28

El primer ministro Abe Shinzō comienza una gira de ocho días por los Estados Unidos, durante la que se reúne con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Ambos líderes destacan la importancia de las directrices recién revisadas de defensa y hacen público un comunicado conjunto en el que confirman la necesidad de fortalecer la alianza entre EE. UU. y Japón a través de una mayor cooperación militar y económica.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria presenta un plan a un panel consultivo en el que se propone que la energía nuclear ocupe entre un 20 % y 22 % de la matriz energética de Japón, y las fuentes renovables entre un 22 % y 24 % para el año 2030. Esta propuesta refleja el plan gubernamental para reactivar los reactores que se encuentran en parada, remarcando las intenciones del primer ministro Abe de mantener la energía nuclear como la fuente de energía fundamental del país.

29

Abe Shinzō se convierte en el primer mandatario japonés que ofrece un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Con motivo del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Abe expresa un profundo remordimiento por la guerra, afirmando que “nuestras acciones trajeron sufrimiento a las personas de los países de Asia. No debemos apartar la vista de este hecho.” Además, asegura que la reforma para impulsar la alianza militar Japón – EE. UU. será realizada durante el verano.