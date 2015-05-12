日本天皇皇后访问帕劳、日中举行首脑会谈、安倍首相访美……，请看2015年4月日本要闻回顾。

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第87届全国高中棒球赛春季大会（选拔高等学校野球大会）的决赛在阪神甲子园球场举行，福井县的敦贺气比高中以三比一击败北海道的东海大学附属第四高中，第六次参赛首次赢得冠军，同时也是北陆地区（指日本中部地方日本海沿岸地区，包括新潟、富山、石川、福井四县——译注）学校第一次在春、夏季大会上称霸全国。

以尊重性少数群体人权为目的，东京都涩谷区制定并实施了日本首个条例，承认同性伴侣“相当于婚姻关系”，证书的发行预计将在数月之后。

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政府在内阁会议上通过了包括“零加班费”制度等内容在内的《劳动基准法修正案》，并打算在本届国会上成立后于2016年4月开始施行。适用该制度的对象人群，为研究开发人员、外汇交易员、基金管理人等年收1075万日元以上的专业人士。他们或将不再享受法定劳动时间（1天8小时，1周40小时等）之外的夜间及节假日工作补贴。

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成田机场廉价航空公司（LCC）专用的“第三旅客航站楼”正式启用。总建筑面积66000平方米，年旅客吞吐量750万人，当初预计的年旅客利用人数为550万人。新航站楼的启用，是继1992年12月第二旅客航站楼投入使用后22年来的第一次。

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时值战后70年，天皇、皇后访问太平洋岛国帕劳，前往当年日美军激战之地贝里琉岛祭拜战亡者，向战后日本政府在岛上修建的“西太平洋战亡者之碑”献花。二战结束前日本统治帕劳约30年，在贝里琉岛战争中，日军守卫部队约1万人全军覆没。

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日经平均指数自2000年4月17日以来，时隔大约15年首次一度恢复到2万日元水平。这是受到前一天欧美股票市场股价上涨的影响，另外，市场对日元贬值带来的国内企业业绩好转给予很大期待，这也是日经平均股价上涨的重要因素。

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10个道县的知事选举和41个道府县议员选举、5个政令市市长选举、17个政令市议员选举——日本第18届统一地方选举前半期选战进行了投计票。在道县知事选举中执政联盟支持的所有现任知事全部再度当选。平均投票率，道县知事选举为47.14％、道府县议员选举为45.05％，均创历史新低。

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福井县等的9名居民提出了要求禁止重启关西电力公司高滨核电站3、4号机组(位于福井县高滨町)的申诉，对此，福井县地方法院颁布了不允许重启的暂时命令。这是第一次以暂时命令手续认可禁止启动核电站。关西电力公司于17日上诉福井地方法院表示不服，要求撤销暂时命令并停止执行禁止重启核电站的决定。

从韩国仁川机场飞往广岛的韩亚航空162航班A320客机（乘客和机组人员共81人），在广岛县三原市的广岛机场着陆失败，27人受伤。据称，着陆时因云雾造成视野瞬时恶化，航空当局正对事故原因展开调查。

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中国正式公布，由其主导筹建的国际金融机构亚洲基础设施投资银行（AIIB）的意向创始成员国共有57个。日本和美国以无法确保组织运营的公正性为由暂不加入。

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2015年美国《时代周刊》全球最具影响力100人名单出炉，入选日本人有作家村上春树和以“整理咨询顾问”知名的近藤麻理惠。近藤的《怦然心动的人生整理魔法》一书，除了在美国畅销67万多册之外，还在意大利、法国等出版发行，系列书籍大受欢迎，在全世界累计销售约300万册。

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安倍晋三首相在首相官邸与冲绳县知事翁长雄志举行了首次会谈，围绕中央政府与冲绳县之间在驻日美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古问题上的对立，双方交换了意见。针对安倍首相提出的配合协作要求，翁長知事呼吁停止搬迁作业，会谈可谓话不投机，无果而终。

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围绕跨太平洋伙伴关系协议（TPP），日美部长级会谈在东京举行，经济财政和再生相甘利明与美国贸易代表办公室代表弗罗曼就焦点问题展开讨论磋商。双方在扩大美国大米出口及撤销日本汽车零部件关税时间等问题上没有消除分歧，最终未能达成一致。

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东海旅客铁道公司（JR东海）在山梨磁悬浮试验线路（山梨县笛吹市～上野原市）进行了超导磁悬浮列车载人行驶试验，创下了时速603公里的世界最快记录，在10.8秒钟内维持时速600公里，行驶了约1.8公里。磁悬浮中央新干线于2014年度开始正式动工建设，2027年开通运营后，从东京・品川至名古屋的286公里路程，最快40分钟即可到达。

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为出席万隆会议60周年纪念峰会出访雅加达的安倍晋三首相与中国国家主席习近平在时隔5个月后又一次举行了会谈。在历史认识问题上，习近平指出“只有正视历史，才能增进相互理解”，对此安倍首相表示“将从整体上继续坚持包括村山谈话和小泉谈话在内的以往历届政府在历史问题上的立场”。

一架小型无人机（Drone）被发现坠落在东京永田町的首相官邸楼顶。24日，居住在福井县的一名40岁无业男子向警方自首，并于25日因涉嫌以威力妨碍业务而被警方逮捕。从坠落的小型无人机上测出了核辐射物质，该男子供称，“小型无人机是为反核电站诉求而放飞的”。

首相官邸楼顶，搜查人员用防水布遮盖起坠落的小型无人机 2015年4月22日于东京永田町

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在纽约举行了日美外长和防长“安全磋商委员会”（2+2）会议，双方达成协议，将自1997年以来时隔18年首次修订《日美防卫合作指针》。

新指针取消了自卫队在对美军进行后方支援时的地理制约，从“日本周边”扩大到全球规模。同时还明确了在“生存危机事态”之际，日本即便未受到攻击，自卫队也可根据集体自卫权而行使武力的姿态。

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安倍首相访问美国，在白宫与奥巴马总统举行了会谈。在双方发表的联合声明中，强调了27日达成协议的新版日美防卫合作指针的意义，同时确认在安全保障和经济两方面推进同盟的更进一步发展。

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经济产业省就2030年的电源构成比例，向该省的专家委员会提出了一份草案，其中核电占20～22％、可再生能源占22～24％。它鲜明地反映出安倍政府重启核电站，并继续将其作为主要电源的立场。

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安倍首相在美国参众两院联席会议上发表演讲。他表示，“战后的日本怀着对过去大战的痛彻反省一路走来，不能无视我们的行为给亚洲各国带来苦难这一事实”。在有关完备包括允许行使集体自卫权在内的安保法制问题上，安倍称，相关法案“一定在夏季之前成立”。