Visite de l’empereur et l’impératrice du Japon aux îles Palaos, sommet sino-japonais et tournée du Premier ministre Abe aux États-Unis. Retour sur les évènements marquants du mois d’avril 2015.

Mercredi 1er

La mairie de l’arrondissement de Shibuya (Tokyo) adopte une loi pour l’émission d’un certificat destiné aux couples du même sexe, attestant que leur union est équivalente à un mariage. Les premiers certificats seront délivrés dans quelques mois.

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Vendredi 3

Le gouvernement vote une proposition d’amendement de la loi sur le travail ayant pour but de supprimer les allocations pour les heures supplémentaires des chercheurs, courtiers en bourse, gestionnaires d’actifs et autres spécialistes dont le salaire annuel est supérieur à 10,75 millions de yens (environ 80 000 euros). La mise en vigueur de cette loi supprimant leurs rétributions pour le travail effectué en dehors des heures légales (8 heures par jour, 40 heures par semaine, etc.) est prévue pour avril 2016.

Mercredi 8

Un troisième terminal ouvre à l’aéroport de Narita, 22 ans après l’ouverture du terminal 2 en décembre 1992. Ce nouveau terminal, exclusivement réservé aux compagnies aériennes à bas prix, dispose d’une superficie de 66 000 m2 et d’une capacité d’accueil annuelle de 7,5 millions de passagers. 5,5 millions d'utilisateurs sont attendus la première année.

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Mercredi 8 - Jeudi 9

En commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko se rendent aux Palaos afin de rendre hommage aux victimes du conflit, et de se recueillir notamment devant le « Monument aux morts de la guerre du Pacifique », édifié dans l’île Peleliu. Les Palaos avaient été sous la souveraineté nippone pendant 30 ans jusqu’à la défaite du Japon en septembre 1944 lors de la bataille de Peleliu qui a coûté la vie à environ 10 000 soldats de l’armée impériale japonaise chargée de défendre l’île.

L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko saluent le Monument aux morts de la Guerre du Pacifique, dans l’île Peleliu le 9 avril 2015. (Jiji press)

Vendredi 10

L’indice Nikkei dépasse la barre des 20 000 yens pour la première fois depuis environ 15 ans. Les achats d’action ont été boostés par la hausse des indices américains et européens qui avait eu lieu la veille dans un contexte de yen faible.

Dimanche 12

Élections de 10 gouverneurs, des députés préfectoraux de 41 préfectures, de 5 maires de grandes villes, et des députés municipaux de 17 grandes villes. Tous les préfets actuels soutenus par le Parti libéral démocrate, au pouvoir national, ont été réélus. Les taux de participation ont été historiquement faibles, avec entre autres 47,14% pour les élections des gouverneurs et 45,05 pour les députés préfectoraux.

Mardi 14

Le tribunal de Fukui approuve la demande de 9 habitants de la préfecture et de ses alentours en vue d’empêcher la Compagnie d’électricité du Kansai de remettre en route les réacteurs 3 et 4 de la centrale de Takahama. C’est la première fois qu’un tribunal accepte de faire obstacle à la remise en marche d’un réacteur suite à un recours en vertu du principe de la protection civile. L’électricien fait appel à cette décision trois jours plus tard.

Le vol 162 Séoul-Hiroshima (73 passagers et 8 membres d’équipage) de la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana rate son atterrissage faisant 27 blessés. La compagnie recherche les causes de l’accident et rapporte qu’une brume soudaine masquait la visibilité au moment de l’arrivée.

Mercredi 15

La composition des pays fondateurs de la Banque Asiatique d’investissement pour les infrastructures, un organisme international de développement à l’initiative de la Chine, est rendue publique : 57 pays y participent, sans le Japon et le États-Unis qui n’adhèrent pas au projet par manque de confiance dans le bon fonctionnement de l’organisation.