Визит японского императора с супругой в Республику Палау, японско-китайская встреча на высшем уровне, официальный визит в США премьер-министра Японии Абэ Синдзо и другие события апреля 2015 года.

1

На стадионе Хансин Косиэн (преф. Хёго, г. Нисиномия) состоялся финальный матч 87-го национального чемпионата полных средних школ по бейсболу, в котором команда полной средней школы Цуруга Кэхи (преф. Фукуи) нанесла команде 4-й полной средней школы при Университете Токай (преф. Хоккайдо) поражение 3:1. Таким образом, шестое участие команды Цуруга Кэхи принесло ей первенство на чемпионате. Это первая победа представителей учебных заведений региона Хокурику в весенних или летних состязаниях.

В целях соблюдения прав представителей сексуальных меньшинств администрация токийского района Сибуя впервые в стране начнёт выдачу однополым парам свидетельств о том, что они состоят в «отношениях, соответствующих браку». Выдачу свидетельств планируют начать через несколько месяцев.

3

Правительство утвердило решением кабинета министров законопроект о внесении поправок в Закон о стандартах условий труда. В числе прочего поправками предусматривается введение системы «нулевой оплаты сверхурочных». Правительство намеревается провести законопроект через парламент уже в ходе текущей сессии с тем, чтобы поправки вступили в силу в апреле 2016 года. Законопроектом предусматривается, что система нулевых сверхурочных сможет применяться в отношении квалифицированных специалистов (исследователей и разработчиков, экспертов по валютным операциям, управляющих финансовыми фондами и т. п.), чей годовой доход превышает 10 млн 750 тыс. йен. Работники, в отношении которых будет действовать новая система, будут исключены из режима действующих норм продолжительности труда (восьмичасовой рабочий день, сорокачасовая рабочая неделя и т. п.), при этом им не будут выплачиваться сверхурочные за труд в ночное время, в выходные и праздничные дни и т. п.

8

В международном аэропорту Нарита начал работу новый Пассажирский терминал номер 3, предназначенный для бюджетных авиаперевозчиков (LCC). Общая площадь терминала составляет 66 тысяч квадратных метров, а годовая пропускная способность — до семи с половиной миллионов пассажиров. Ожидается, что за первый год своей работы терминал обслужит 5.5 млн пассажиров. Новый терминал в аэропорту Нарита открылся впервые за 22 года — со времени, когда в декабре 1992 года начал работу Терминал номер 2.

8-9

По случаю 70-летия окончания Второй мировой войны император Акихито с супругой Митико посетили тихоокеанское островное государство Республика Палау, чтобы почтить память павших. Императорская чета посетила установленный японским правительством Памятник павшим на западе Тихого океана на острове Пелелиу, который был местом наиболее ожесточённых сражений, а также другие памятные места. На протяжении 30 лет вплоть до окончания Второй мировой войны острова Палау находились под управлением Японии. В ходе Битвы за Пелелиу был полностью уничтожен 10-тысячный гарнизон бывшей императорской армии Японии.

Император Акихито и его супруга Митико почтили память павших, посетив Памятник павшим на западе Тихого океана. Церемония поминовения. 9 апреля 2015 года, о. Пелелиу, Палау (фото предоставлено Jiji Press)

10

Эталонный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 впервые примерно за 15 лет с 17 апреля 2000 года на некоторое время превысил отметку 20 000 пунктов. Росту числа заявок на приобретение акций способствовали предшествовавший рост котировок на фондовом рынке США, низкий обменный курс японской национальной валюты, а также ожидания восстановления показателей деятельности японских предприятий.

12

Состоялось голосование первого этапа единых выборов в органы местного самоуправления, в том числе выборы губернаторов 10 префектур, депутатов законодательных собраний 41 префектуры, мэров 5 городов и депутатов 17 городских ассамблей. На всех выборах губернаторов переизбрания на новый срок удалось добиться действующим губернаторам, пользующимся поддержкой партий правящей коалиции. Явка избирателей была самой низкой за всю историю выборов, составив 47,14% на выборах губернаторов и 45,05% на выборах депутатов законодательных собраний префектур.

14

Окружной суд Фукуи (под председательством судьи Хигути Хидэаки) вынес временное судебное постановление о запрете возобновления эксплуатации, поддержав требование 9 жителей из префектуры Фукуи и других мест о вынесении постановления, запрещающего возобновление эксплуатации ядерных реакторов №3 и №4 атомной электростанции «Такахама», оператором которой является электроэнергетическая компания «Кансай Дэнрёку» (Kansai Eletric Power Company). Впервые эксплуатация АЭС остановлена посредством вынесения временного судебного определения. 17 апреля компания «Кансай Дэнрёку» подала апелляцию, в которой изложила возражения против временного судебного определения окружного суда Фукуи и потребовала его отмены, стремясь добиться распоряжения о приостановке действия временного определения о запрете возобновления эксплуатации АЭС.

Выполнявший рейс из Сеула (аэропорт Инчхон) в Хиросиму авиалайнер A320 компании Asiana Airlines, на борту которого находился 81 человек, совершил неудачную посадку в аэропорту Хиросима (преф. Хиросима, г. Михара), съехав со взлётно-посадочной полосы. В результате инцидента 27 пассажиров и членов экипажа получили травмы. Как утверждают, во время захода на посадку над аэропортом резко сгустился туман, ухудшив видимость. Органы авиационной безопасности ведут расследование обстоятельств инцидента.

15

Принято официальное решение о составе учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — финансового института, создание которого планируется по инициативе Китая. Членами банка станут 57 стран. Япония и Соединённые Штаты Америки пока воздерживаются от участия, мотивируя это решение беспокойством по поводу справедливости и прозрачности управления создаваемым банком.

16

Американский журнал «Тайм» включил в список «Ста наиболее влиятельных людей мира» японского писателя Мураками Харуки, а также «консультанта по наведению порядка» Кондо Мариэ, автора книги «Изменяющая жизнь магия наведения порядка» (Дзинсэй га токимэку катадзукэ но махо, в английском переводе The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing). Книга стала бестселлером в США, где разошлась тиражом 670 тыс. экземпляров, была издана также в Италии, Франции и других странах, стала популярной у людей по всему миру. Совокупный тираж изданий достиг трёх миллионов экземпляров.

17

В официальной резиденции премьер-министра Японии впервые состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с губернатором префектуры Окинава Онагой Такэси. Стороны обменялись мнениями о передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из густонаселённого района города Гинован на побережье Хэноко в городе Наго — вопроса, который является предметом противостояния центрального правительства и префектуры Окинава. Встреча не принесла результатов: в ответ на призыв Абэ Синдзо к сотрудничеству Онага Такэси призвал остановить работы, связанные с передислокацией авиабазы.

19-21

В Токио начались японско-американские переговоры на уровне министров по вопросам, связанным с либерализацией торговли в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (TPP) с участием министра по оживлению экономики Японии Акиры Амари и представителя администрации США по торговле Майкла Фромана. Стороны не смогли устранить расхождение позиций по ряду проблем, в числе которых увеличение объёмов импорта в Японию американского риса, а также сроки ликвидации таможенных пошлин на автомобильные детали из Японии, и достижение окончательной договорённости отодвинулось на более поздний срок.

21

На опытной линии Яманаси для поездов с линейным электродвигателем железнодорожной компании JR Токай (проходит между городами Фуэфуки и Уэнохара, преф. Яманаси) в ходе испытаний состава с линейным двигателем, использующим эффект сверхпроводимости, зарегистрирован новый мировой рекорд скорости на железных дорогах — 603 километра в час. Состав двигался со скоростью 600 километров в час в течение 10.8 секунды, пройдя за это время расстояние около 1.8 километра. Полномасштабные работы по строительству линии Тюо Синкансэн для движения таких суперэкспрессов с линейным двигателем развернутся уже в 2015 финансовом году (начался с 1 апреля). После открытия движения в 2027 году суперэкспрессы будут преодолевать дистанцию в 286 километров между токийским районом Синагава и городом Нагоя с минимальным временем в пути продолжительностью 40 минут.

Состав с линейным электродвигателем (модель LO) прибыл к экспериментальному центру, установив мировой рекорд скорости движения по железной дороге — 603 километра в час. 21 апреля 2015 г., преф. Яманаси, г. Цуруси (фотография предоставлена Jiji Press)

22

Премьер-министр Абэ Синдзо впервые за пять последних месяцев провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Джакарте на полях саммита, посвящённого 60-летию первого саммита стран Азии и Африки. В отношении интерпретации вопросов истории в ответ на слова Си Цзиньпина о том, что «именно прямой взгляд на историю позволяет двигаться по пути взаимопонимания» Абэ Синдзо призвал к пониманию позиции Японии, отметив, что он «всецело поддерживает позицию предшествовавших правительств своей страны по вопросам интерпретации истории, включая выступления премьер-министров Мураямы и Коидзуми, и намерен продолжать следовать ей впредь».

Служащие обнаружили на крыше официальной резиденции премьер-министра в токийском районе Нагата-тё малый беспилотный летательный аппарат (дрон). Два дня спустя, 24 апреля, проживающий в префектуре Фукуи 40-летний безработный мужчина явился в местное полицейское управление и сообщил, что летательный аппарат запустил он. На следующий день мужчина был арестован по подозрению в препятствовании исполнению служебных обязанностей. При осмотре дрона было выявлено наличие радиоактивных веществ. Мужчина заявил, что он «запустил аппарат, чтобы выразить свой антиядерный протест».

Следственная группа устанавливает покрытие над местом приземления малого беспилотного летательного аппарата на крыше официальной резиденции премьер-министра Японии. 22 апреля 2015 года, Токио, Нагата-тё

27

В Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Соединённых Штатов Америки (формат «два плюс два»), на котором стороны впервые за 18 лет с 1997 года договорились внести изменения в основы политики японско-американского оборонного сотрудничества. Из новых основных направлений оборонного сотрудничества исключены географические рамки оказания Силами самообороны Японии тыловой и материально-технической поддержки Вооруженным силам США. Согласно пересмотренным принципам, такая поддержка может быть оказана по всему миру. Кроме того, при наличии «угроз существованию» Японии новая политика позволяет Силам самообороны Японии применять военную силу в порядке коллективной самообороны, даже если сама Япония не подверглась нападению.

28

В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо и президента США Барака Обамы. Стороны подчеркнули важность изменений основных направлений оборонного сотрудничества Японии и США в соответствии с итогами переговоров в формате «два плюс два», состоявшихся днём ранее, и выступили с совместным заявлением, подтвердив развитие и укрепление двустороннего альянса как в сфере безопасности, так и в экономике.

28

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вынесло на рассмотрение экспертного совета министерства проект целевых показателей структуры электроэнергетики на 2030 год. Доля атомной энергетики предусматривается на уровне 20-22%, а энергетики возобновляемых источников — на уровне 22-24%. Таким образом, правительство Абэ чётко обозначило свою позицию, которая предполагает возобновление эксплуатации атомных электростанций и сохранение роли ядерной энергетики как одного из основных источников электроэнергии.

29 (30 апреля по японскому времени)

Абэ Синдзо стал первым премьер-министром Японии, который выступил перед членами обеих палат Конгресса США. В связи с 70-летием окончания Второй мировой войны премьер министр заявил: «Послевоенная Япония запечатлела в своей душе чувство острого раскаяния за прошлую войну. Мы не отводим глаз от того факта, что действия нашей страны причинили страдания народам стран Азии». Кроме того, премьер-министр Абэ выразил намерение «обязательно обеспечить к лету текущего года» принятие законодательной базы в области безопасности, которая, в числе прочего, позволит Японии пользоваться своим правом на коллективную самооборону.