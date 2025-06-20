В рейтинге Skytrax World Airport Awards 2025 аэропорты Японии показали высокие результаты, особенно выделяясь в таких категориях, как чистота и удобства для лиц с ограниченной подвижностью (безбарьерность).

Аэропорты Японии показали хорошие результаты

В общем рейтинге Skytrax World Airport Awards 2025 Международный аэропорт Токио (аэропорт Ханэда) занял третье место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Ранее он занимал второе место с 2019 по 2022 год, опустившись на третье место в 2023 году. Международный аэропорт Нарита второй год подряд остаётся на пятом месте.

Ханэда по-прежнему занимает лидирующие позиции в ряде категорий, включая «Самые чистые аэропорты мира», в которой он побеждал 10 лет подряд. Он также седьмой раз подряд занимает первое место в номинации «Удобство в использовании для людей с ограниченной подвижностью» (предоставляемые для лиц с ограниченной подвижностью) и тринадцатый раз – в категории «Лучшие внутренние аэропорты мира».

Аэропорты Японии показали себя особенно хорошо в категории «Лучшие объекты для лиц с ограниченной подвижностью и доступностью удобств»: в этой категории аэропорт Нью-Титосэ (Саппоро) занял второе место, Нарита – седьмое, Фукуока – восьмое, а Кансайский аэропорт – десятое.

Лучшие аэропорты мира

Аэропорт Сингапура Чанги (Сингапур) Международный аэропорт Хамад (Катар) Международный аэропорт Токио (Ханэда, Япония) Аэропорт Инчхон (Южная Корея) Международный аэропорт Нарита (Япония) Международный аэропорт Гонконга (Гонконг) Аэропорт Париж-Шарль де Голль (Франция) Аэропорт Рома Фьюмичино (Италия) Аэропорт Мюнхена (Германия) Аэропорт Цюриха (Швейцария)

Составлено Nippon.com на основе данных Skytrax

Аэропорт Сингапура Чанги поднялся на одну позицию и возглавил общий рейтинг в 2025 году, опередив Международный аэропорт Хамад в Катаре. В последние годы они оспаривают между собой первое место в рейтинге.

Источники данных (на английском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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