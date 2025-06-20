В рейтинге Skytrax World Airport Awards 2025 аэропорты Японии показали высокие результаты, особенно выделяясь в таких категориях, как чистота и удобства для лиц с ограниченной подвижностью (безбарьерность).

Аэропорты Японии показали хорошие результаты

В общем рейтинге Skytrax World Airport Awards 2025 Международный аэропорт Токио (аэропорт Ханэда) занял третье место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Ранее он занимал второе место с 2019 по 2022 год, опустившись на третье место в 2023 году. Международный аэропорт Нарита второй год подряд остаётся на пятом месте.

Рейтинг аэропортов мира

Ханэда по-прежнему занимает лидирующие позиции в ряде категорий, включая «Самые чистые аэропорты мира», в которой он побеждал 10 лет подряд. Он также седьмой раз подряд занимает первое место в номинации «Удобство в использовании для людей с ограниченной подвижностью» (предоставляемые для лиц с ограниченной подвижностью) и тринадцатый раз – в категории «Лучшие внутренние аэропорты мира».

Аэропорты Японии показали себя особенно хорошо в категории «Лучшие объекты для лиц с ограниченной подвижностью и доступностью удобств»: в этой категории аэропорт Нью-Титосэ (Саппоро) занял второе место, Нарита – седьмое, Фукуока – восьмое, а Кансайский аэропорт – десятое.

Лучшие аэропорты мира

  1. Аэропорт Сингапура Чанги (Сингапур)
  2. Международный аэропорт Хамад (Катар)
  3. Международный аэропорт Токио (Ханэда, Япония)
  4. Аэропорт Инчхон (Южная Корея)
  5. Международный аэропорт Нарита (Япония)
  6. Международный аэропорт Гонконга (Гонконг)
  7. Аэропорт Париж-Шарль де Голль (Франция)
  8. Аэропорт Рома Фьюмичино (Италия)
  9. Аэропорт Мюнхена (Германия)
  10. Аэропорт Цюриха (Швейцария)

Составлено Nippon.com на основе данных Skytrax

Аэропорт Сингапура Чанги поднялся на одну позицию и возглавил общий рейтинг в 2025 году, опередив Международный аэропорт Хамад в Катаре. В последние годы они оспаривают между собой первое место в рейтинге.

Источники данных (на английском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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