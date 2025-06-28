Grâce à leur propreté et leur commodité pour les personnes handicapées, les aéroports japonais figurent à de très bonnes places sur le classement 2025 des meilleurs aéroports du monde.

Les aéroports japonais ont la cote

Skytrax, l’organisme britannique de notation spécialisé dans le secteur aérien, a publié son classement 2025 du Skytrax World Airport Awards.

L’aéroport de Haneda, à Tokyo, se trouve à la troisième place du classement, gagnant ainsi un rang depuis l’année dernière. Il avait figuré deuxième de 2019 à 2022, mais était descendu troisième en 2023 puis quatrième en 2024. L’aéroport de Narita (préfecture de Chiba), est à la cinquième place pour la seconde année consécutive.

Par ailleurs, Haneda continue depuis dix ans maintenant d’être en tête du classement des aéroports les plus propres du monde, et également en top position depuis sept ans en ce qui concerne les facilités d’accès pour les personnes handicapées. Il est de même numéro un depuis treize ans dans la catégorie des aéroports nationaux.

Au sujet de la commodité pour les personnes handicapées, les aéroports japonais sont nombreux à figurer dans le top 10, avec celui de New Chitose (à Sapporo, 2e), Narita (7e), Fukuoka (8e) et l’aéroport du Kansai (10e).

Les dix meilleurs aéroports du monde en 2025

Changi (Singapour) Hamad International (Qatar) Haneda (Japon) Incheon (Corée du Sud) Narita (Japon) Hong Kong International (Hong Kong) Paris-Charles de Gaulle (France) Rome-Fiumicino (Italie) Munich (Allemagne) Zurich (Suisse)

Graphique crée par Nippon.com d’après les données de Skytrax.

L’aéroport Changi, à Singapour, a gagné une place pour prendre la tête du classement général en 2025, devant l’aéroport international Hamad du Qatar. Ces deux aéroports se sont disputés la première place ces dernières années.

Sources utilisées dans les graphiques

(Photo de titre : Pixta)