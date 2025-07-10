تألقت مطارات اليابان على الساحة العالمية مرة أخرى، بعدما أحرزت نتائج مبهرة في جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2025. فقد نالت إشادات واسعة بفضل مستويات النظافة اللافتة وخدماتها المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالمرافق المخصصة لذوي الحركة المحدودة وأصحاب الهمم. هذا الإنجاز يعكس التزام اليابان الدائم بتقديم تجربة سفر راقية، ترتقي بتوقعات المسافرين من حول العالم.

أداء قوي لمطارات اليابان

سجّل مطار هانيدا في طوكيو أداءً لافتًا في جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2025، حيث صعد إلى المركز الثالث في التصنيف العام، متقدمًا مرتبة واحدة عن العام الماضي. وكان المطار قد حافظ على المركز الثاني بين عامي 2019 و2022، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثالثة في عام 2023، ليعود هذا العام إلى موقعه بين أفضل 3 مطارات في العالم.

حافظ مطار هانيدا تصدّره في عدد من الفئات، أبرزها جائزة ”أنظف مطارات العالم“، التي فاز بها للمرة العاشرة على التوالي. كما احتفظ بالمركز الأول للعام السابع على التوالي في فئة ”أفضل مرافق إدارة علاقات عامة ومرافق ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة“، بالإضافة إلى تحقيقه المركز الأول 13 مرة في فئة ”أفضل مطارات محلية في العالم“.

وعلى صعيد وطني، برز الأداء القوي لمطارات اليابان في فئة المرافق الميسّرة، حيث جاء مطار نيو تشيتوسي (سابورو) في المركز الثاني، تلاه مطار ناريتا في المركز السابع، ومطار فوكوكا في المركز الثامن، ومطار كانساي في المركز العاشر، مما يعكس التزام قطاع الطيران الياباني بمعايير الخدمة الشاملة والراحة للمسافرين.

أفضل مطارات العالم

مطار سنغافورة تشانغي (سنغافورة) مطار حمد الدولي (قطر) مطار هانيدا (اليابان) مطار إنتشون (كوريا الجنوبية) مطار ناريتا الدولي (اليابان) مطار هونغ كونغ الدولي (هونغ كونغ) مطار باريس-شارل ديغول (فرنسا) مطار روما فيوميتشينو (إيطاليا) مطار ميونيخ (ألمانيا) مطار زيوريخ (سويسرا)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من سكاي تراكس.

تقدّم مطار سنغافورة تشانغي مركزًا واحدًا ليحتل صدارة التصنيف العام في جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2025، متفوقًا على مطار حمد الدولي في قطر، الذي حلّ في المرتبة الثانية. ويواصل المطاران تنافسهما المستمر على المركز الأول في السنوات الأخيرة، في ظل تطور مستمر في مستوى الخدمات وتجارب السفر المقدّمة للمسافرين حول العالم.

المصادر

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)