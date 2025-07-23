2025年全球最佳机场排行榜出炉，羽田机场和成田机场分列综合第三位和第五位。

日本各机场在分类排行榜上表现突出

英国SKYTRAX公司发布“2025年全球最佳机场”综合榜单，羽田机场的排名从去年的第四位上升一位。2019年至2022年曾排名第二，2023年滑落至第三位。

羽田机场在分类排行榜上多年保持首位。在评价机场清洁和舒适度的“全球最清洁机场”排行榜上，连续十年雄踞榜首；在评价针对老年人和残障人士等行动不便人群友好程度的“全球最佳PRM(*1)服务和无障碍设施机场”排行榜上，连续七年位列第一；在评价国内航线的“全球最佳国内机场”排行榜上，连续13年独占鳌头。

在“全球最佳PRM服务和无障碍设施机场”排行榜上，日本多个机场得到了较高评价，新千岁机场（北海道）、成田机场、福冈机场（福冈）、关西国际机场（大阪）分列第二、第七、第八和第十位。

2025年全球最佳机场排行榜前十位

第一位 樟宜国际机场（新加坡）

第二位 哈马德国际机场（卡塔尔）

第三位 羽田机场（日本）

第四位 仁川国际机场（韩国）

第五位 成田机场（日本）

第六位 香港国际机场（香港）

第七位 夏尔・戴高乐机场（法国）

第八位 列奥纳多・达芬奇国际机场（意大利）

第九位 慕尼黑机场（德国）

第十位 苏黎世机场（瑞士）

出处：SKYTRAX

新加坡樟宜机场位居综合榜首，较去年的排名上升两位。近年来该机场与卡塔尔的多哈哈马德国际机场竞争激烈，交替占据榜首。

标题图片：PIXTA

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