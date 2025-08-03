2025年全球最佳機場排行榜出爐，羽田機場和成田機場分列綜合第3名和第5名。

日本各機場在分類排行榜上表現突出

英國SKYTRAX公司發佈「2025年全球最佳機場」綜合榜單，羽田機場的排名從去年的第4名上升1名。2019年至2022年曾排名第2名，2023年滑落至第3名。

羽田機場在分類排行榜上多年保持首位。在評價機場清潔和舒適度的「全球最清潔機場」排行榜上，連續10年雄踞榜首；在評價針對老年人和身障人士等行動不便群組友好程度的「全球最佳PRM服務和無障礙設施機場」排行榜上，連續7年位列第1名；在評價國內航線的「全球最佳國內機場」排行榜上，連續13年獨佔鰲頭。

在「全球最佳PRM服務和無障礙設施機場」排行榜上，日本多個機場得到了較高評價，新千歲機場（北海道）、成田機場、福岡機場（福岡）、關西國際機場（大阪）分列第2名、第7、第8和第10名。

2025年全球最佳機場排行榜前10名

第1名 樟宜國際機場（新加坡）

第2名 哈馬德國際機場（卡達）

第3名 羽田機場（日本）

第4名 仁川國際機場（韓國）

第5名 成田機場（日本）

第6名 香港國際機場（香港）

第7名 夏爾戴高樂機場（法國）

第8名 李奧納多達文西國際機場（義大利）

第9名 慕尼黑機場（德國）

第10名 蘇黎世機場（瑞士）

出處：SKYTRAX

新加坡樟宜機場位居綜合榜首，較去年的排名上升兩個名次。近年來該機場與卡達的杜哈哈馬德國際機場競爭激烈，交替佔據榜首。

標題圖片：PIXTA