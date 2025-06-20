Los aeropuertos de Japón destacaron en los Premios Skytrax a los Aeropuertos del Mundo (World Airport Awards) en 2025. Brillaron en cinco categorías, entre ellas la de limpieza y la de instalaciones para personas con movilidad reducida.

Los aeropuertos japoneses puntúan alto

El Aeropuerto Internacional de Tokio (Aeropuerto de Haneda) quedó en tercer lugar en la clasificación general de los Skytrax World Airport Awards 2025, subiendo una posición respecto al año anterior. Entre los años 2019 y 2022 ocupó la segunda posición antes de caer a la tercera en 2023. El Aeropuerto Internacional de Narita, por otra parte, se mantuvo en la quinta posición por segundo año consecutivo.

Haneda continuó ocupando el primer puesto en varias categorías, entre ellas la de “Aeropuertos más limpios del mundo”, en la que ha destacado durante 10 años consecutivos. También quedó primero 7 veces consecutivas en “Mejores Instalaciones Accesibles y para PRM (personas con movilidad reducida) del Mundo” y 13 veces en la categoría de “Mejores aeropuertos nacionales del mundo”.

Los aeropuertos japoneses destacaron en particular en la categoría de “Mejores Instalaciones Accesibles y para PRM del Mundo”, con el Nuevo Aeropuerto de Chitose (en Sapporo) en el segundo lugar, el de Narita en el séptimo, el de Fukuoka en el octavo y el de Kansai en el décimo.

Los Mejores Aeropuertos del Mundo

Aeropuerto Changi de Singapur (Singapur) Aeropuerto Internacional Hamad (Catar) Aeropuerto Internacional de Tokio (Haneda) (Japón) Aeropuerto de Incheon (Corea del Sur) Aeropuerto Internacional de Narita (Japón) Aeropuerto Internacional de Hong Kong (Hong Kong) Aeropuerto París-Charles de Gaulle Airport (Francia) Aeropuerto de Roma Fiumicino Airport (Italia) Aeropuerto de Múnich (Alemania) Aeropuerto de Zúrich (Suiza)

Creado por nippon.com a partir de los datos de Skytrax.

El Aeropuerto Changi de Singapur subió una posición para encabezar la clasificación general en 2025, por encima del Aeropuerto Internacional Hamad de Catar. Ambos se han disputado el primer puesto en los últimos años.

Fuentes

Los mejores aeropuertos del mundo 2025, Aeropuertos más limpios del mundo, Mejores instalaciones accesibles y para PMR del mundo, Mejores aeropuertos nacionales del mundo, de Skytrax.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)