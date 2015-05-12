天皇皇后兩陛下訪問帛琉、日中舉行首腦會談、安倍首相訪美……，請看2015年4月日本要聞回顧。

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第87屆全國高中棒球賽春季大會（選拔高等學校野球大會）的決賽在阪神甲子園球場舉行，福井縣的敦賀氣比高中以3比1擊敗北海道的東海大學附屬第四高中，第6次參賽首次贏得冠軍，同時也是北陸地區（指日本中部地方日本海沿岸地區，包括新潟、富山、石川、福井四縣——譯註）學校第一次在春、夏季大會上稱霸全國。

以尊重性少數群體人權為目的，東京都澀谷區制定並實施了日本首個條例，承認同性伴侶「相當於婚姻關係」，證書的發行預計將在數月之後。

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政府在內閣會議上通過了包括「零加班費」制度等內容在內的《勞動基準法修正案》，並打算在本屆國會上成立後於2016年4月開始施行。適用該制度的對象人群，為研究開發人員、外匯交易員、基金管理人等年收1,075萬日圓以上的專業人士。他們或將不再享受法定勞動時間（1天8小時，1週40小時等）之外的夜間及節假日工作補貼。

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成田機場廉價航空公司（LCC）專用的「第三旅客航廈」正式啟用。總建築面積66,000m2，年旅客吞吐量750萬人，當初預計的年旅客利用人數為550萬人。新航廈的啟用，是繼1992年12月第二旅客航廈投入使用後22年來的第一次。

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時值戰後70年，天皇皇后兩陛下訪問太平洋島國帛琉，前往當年日美軍激戰之地貝里琉（Peleliu）島祭拜戰亡者，向戰後日本政府在島上修建的「西太平洋戰亡者之碑」獻花。二戰結束前日本統治帛琉約30年，在貝里琉戰役中，日軍守衛部隊約1萬人全軍覆沒。

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日經平均股價自2000年4月17日以來，時隔大約15年首次一度恢復到2萬日圓水準。這是受到前一天歐美股票市場股價上漲的影響，另外，市場對日圓貶值帶來的國內企業業績好轉給予很大期待，這也是日經平均股價上漲的重要因素。

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10個道縣的知事選舉和41個道府縣議員選舉、5個政令市市長選舉、17個政令市議員選舉——日本第18屆統一地方選舉前半期選戰進行了投計票。在道縣知事選舉中執政聯盟支持的所有現任知事全部再度當選。平均投票率，道縣知事選舉為47.14％、道府縣議員選舉為45.05％，均創歷史新低。

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福井縣等的9名居民提出了要求禁止重啟關西電力公司高濱核電廠3、4號機組（位於福井縣高濱町）的申訴，對此，福井縣地方法院頒布了不允許重啟的暫時命令。這是第一次以暫時命令手續認可禁止啟動核電廠。關西電力公司於17日上訴福井地方法院表示不服，要求撤銷暫時命令並停止執行禁止重啟核電廠的決定。

從韓國仁川機場飛往廣島的韓亞航空162航班A320客機（乘客和機組人員共81人），在廣島縣三原市的廣島機場著陸失敗，27人受傷。據稱，著陸時因雲霧造成視野瞬時惡化，航空當局正對事故原因展開調查。

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中國正式公布，由其主導籌建的國際金融機構亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的意向創始成員國共有57個。日本和美國以無法確保組織運營的公正性為由暫不加入。

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2015年美國《時代（Time）》全球最具影響力100人名單出爐，入選日本人有作家村上春樹和以「整理諮詢顧問」知名的近藤麻理惠。近藤的《怦然心動的人生整理魔法》一書，除了在美國暢銷67萬多冊之外，還在義大利、法國等出版發行，系列書籍大受歡迎，在全世界累計銷售約300萬冊。

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安倍晉三首相在首相官邸與沖繩縣知事翁長雄志舉行了首次會談，圍繞中央政府與沖繩縣之間在駐日美軍普天間基地（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古問題上的對立，雙方交換了意見。針對安倍首相提出的配合合作要求，翁長知事呼籲停止搬遷作業，會談可謂話不投機，無果而終。

19－21

圍繞跨太平洋夥伴關係協議（TPP），日美部長級會談在東京舉行，經濟財政和再生相甘利明與美國美國貿易談判代表傅洛曼（Michael Froman）就焦點問題展開討論磋商。雙方在擴大美國大米出口及撤銷日本汽車零件關稅時間等問題上沒有消除分歧，最終未能達成一致。

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東海旅客鐵道公司（JR東海）在山梨磁浮試驗線路（山梨縣笛吹市～上野原市）進行了超導磁浮列車載人行駛試驗，創下了603km/h的世界最快記錄，在10.8秒鐘內維持600km/h，行駛了約1.8km。磁浮中央新幹線於2014年度開始正式動工建設，2027年開通運營後，從東京・品川至名古屋的286km路程，最快40分鐘即可到達。

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為出席萬隆會議60週年紀念峰會出訪雅加達的安倍晉三首相與中國國家主席習近平在時隔5個月後又一次舉行了會談。在歷史認識問題上，習近平指出「只有正視歷史，才能增進相互理解」，對此安倍首相表示「將從整體上繼續堅持包括村山談話和小泉談話在內的以往歷屆政府在歷史問題上的立場」。

一架小型無人機（Drone）被發現墜落在東京永田町的首相官邸屋頂。24日，居住在福井縣的一名40歲無業男子向警方自首，並於25日因涉嫌以威力妨礙業務而被警方逮捕。從墜落的小型無人機上測出了核輻射物質，該男子供稱，「小型無人機是為反核電廠訴求而放飛的」。

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在紐約舉行了日美外長和防長「安全磋商委員會」（2＋2）會議，雙方達成協議，將自1997年以來時隔18年首次修訂《日美防衛合作指針》。新指針取消了自衛隊在對美軍進行後方支援時的地理制約，從「日本周邊」擴大到全球規模。同時還明確了在「生存危機事態」之際，日本即便未受到攻擊，自衛隊也可根據集體自衛權而行使武力的姿態。

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安倍首相訪問美國，在白宮與歐巴馬總統舉行了會談。在雙方發表的聯合聲明中，強調了27日達成協議的新版日美防衛合作指針的意義，同時確認在安全保障和經濟兩方面推進同盟的更進一步發展。

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經濟產業省就2030年的電源構成比例，向該省的專家委員會提出了一份草案，其中核電占20～22％、可再生能源占22～24％。它鮮明地反映出安倍政府重啟核電廠，並繼續將其作為主要電源的立場。

29 （日本時間30日）

安倍首相在美國參眾兩院聯席會議上發表演講。他表示，「戰後的日本懷著對過去大戰的痛徹反省一路走來，不能無視我們的行為給亞洲各國帶來苦難這一事實」。在有關完備包括允許行使集體自衛權在內的安全保障法制問題上，安倍稱，相關法案「一定在夏季之前成立」。