تتضمن القصص الإخبارية الرئيسية اليابانية لشهر أبريل/نيسان ٢٠١٥ خطاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكونغرس الأمريكي، وزيارة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لنصب تذكاري للحرب العالمية الثانية في بالاو، والقطار الياباني المغناطيسي المعلق يسجل رقما قياسيا عالميا في سرعته.

١ أبريل/نيسان

فريق مدرسة تسوروغا كيهي الثانوية من محافظة فوكوي يهزم فريق مدرسة داييون التابعة لجامعة توكاي من هوكّايدو بـ١-٣ ليفوز بدوري فصل الربيع ٢٠١٥ للمدارس الثانوية للعبة البيسبول ”كوشين“. وهو الفوز الأول لتسوروغا كيهي في الدوري كما أنه أول انتصار لفريق من منطقة هوكوريكو في دوري الربيع أو الصيف ”كوشين“.

دخول مشروع أول قانون يعترف بالعلاقة بين المثليين عن طريق منحهم وثائق رسمية تعادل عقد الزواج حيز التنفيذ في حي شيبويا في طوكيو. ويعتزم المجلس البلدي بدء إصدار شهادات في وقت لاحق من العام الجاري.

٣ أبريل/نيسان

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات في قانون معايير العمل والتي تتيح خيار الإعفاء من تحديد ساعات العمل بالنسبة للباحثين وتجار العملات الأجنبية ومديري الصناديق وغيرهم من العمال المتخصصين الذين يكسبون ١٠.٧٥ مليون ين سنويا على الأقل. وإذا تم تمرير التعديلات، فإن القانون سيصبح نافذا في أبريل/نيسان عام ٢٠١٦.

٨ أبريل/نيسان

افتتاح صالة ركاب ثالثة بمطار ناريتا لخطوط الطيران منخفضة التكلفة بمساحة أرضية تبلغ ٦٦٠٠٠ متر مربع وقادرة على استيعاب ٧.٥ مليون مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يسافر عبر الصالة الثالثة ٥.٥ مليون شخص في العام الأول.

٨-٩ أبريل/نيسان

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يسافران إلى جزيرة بيليليو في بالاو لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بعد مرور سبعين عاماً على انتهاء الصراع. وزارا نصباً تذكارية لـ١٠٠٠٠ ياباني و١٦٠٠ جندي أمريكي قتلوا في المعركة على الجزيرة في عام ١٩٤٤.

إمبراطور وإمبراطورة اليابان ينحنيان أمام نصب تذكاري يخلد ذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية خلال زيارتهما إلى جزيرة بيليليو في بالاو في ٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٥. (جيجي بريس)

١٠ أبريل/نيسان

متوسط مؤشر نيكي يتجاوز الـ٢٠٠٠٠ نقطة لأول مرة منذ الـ١٧ من أبريل/نيسان عام ٢٠٠٠، بسبب ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الغربية وتوقعات بتحسن أداء الشركات المحلية مع تراجع سعر الين.

١٢ أبريل/نيسان

إعادة انتخاب جميع المرشحين المدعومين من قبل الحزب الليبرالي في عشرة استحقاقات انتخابية لمحافظين في أنحاء اليابان. كما اختار الناخبون عمدا لـ5 مدن كبرى وأعضاء لـ١٧ مجلساً بلدياً، بالإضافة إلى أعضاء لـ٤١ مجلس محافظة في أول جولة من الانتخابات المحلية. وكان معدل المشاركة في التصويت بالنسبة لانتخابات المحافظين الأقل على الإطلاق حيث بلغ ٤٧.١٤٪.

١٤ أبريل/نيسان

محكمة منطقة فوكوي تؤيد أمراً قضائياً مقدماً من قبل مواطنين وتحكم ضد استئناف تشغيل مفاعلين نوويين في محطة تاكاهاما بمحافظة فوكوي، المملوكة من قبل شركة كانساي للطاقة الكهربائية لدواعي السلامة. وسعت الشركة بشكل رسمي لإلغاء الحكم في ١٧ أبريل/نيسان.

انزلاق طائرة تابعة لخطوط آسيانا من مدرج مطار هيروشيما يتسبب بإصابة ما إجماليه ٢٧ شخصاً من أصل ٨١ راكباً وأفراد طاقم الطائرة والذين كانوا على متنها. وكانت الطائرة الكورية الجنوبية في رحلة من مطار إنتشون بالقرب من سيؤول. وتجري سلطات الطيران في كلا البلدين تحقيقاً في الحادث.

١٥ أبريل/نيسان

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من قبل الصين يوافق رسمياً على ٥٧ عضواً مؤسساً ليس من بينهم اليابان والولايات المتحدة. وتقول الدولتان إن عدم انضمامهما للبنك في هذه المرحلة سببه مخاوف تتعلق بالشفافية في إدارة البنك بالإضافة إلى أسباب أخرى.

١٦ أبريل/نيسان

مجلة التايم تدرج اسمي المؤلف موراكامي هاروكي والاستشارية التنظيمية كوندو ماري على قائمة الـ١٠٠ شخص الأكثر تأثيراً في العالم لعام ٢٠١٥. جدير بالذكر أن كتاب كاندو الذي يحمل عنوان ’’Jinsei ga tokimeku katazuke no mahō‘‘ ويعني (التأثير السحري للترتيب على تغيير الحياة: فن إزالة الفوضى والتنظيم الياباني) أصبح الأكثر مبيعاً على مستوى العالم.

١٧ أبريل/نيسان

رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي أوناغا تاكيشي محافظ أوكيناوا لأول مرة في طوكيو. وناقش المسؤولان الخطة المقترحة لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية إلى منطقة هينوكو في مدينة ناغو، ولكن الاجتماع لم يسفر عن حل الأزمة لأن أوناغا لا يزال يعارض عمليات النقل التي شرعت الحكومة المركزية في القيام بها.

١٩-٢١ أبريل/نيسان

انعقاد جلسة مباحثات يابانية أمريكية بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ في طوكيو بحضور وزير الدولة الياباني للسياسة الاقتصادية أماري أكيرا والممثل التجاري للولايات المتحدة مايكل فرومان. وأخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاقية بشأن زيادة الصادرات الأمريكية من الأرز وإزالة التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات اليابانية، الأمر الذي أدى بدوره إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق ثنائي.

٢١ أبريل/نيسان

القطار المغناطيسي المعلق يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سرعته التي بلغت ٦٠٣ كيلومتر في الساعة خلال تشغيل تجريبي بالقرب من جبل فوجي. وقد حافظ القطار على سرعة بلغت أكثر من ٦٠٠ كيلومتر في الساعة لمدة ١٠.٨ ثانية قطع خلالها مسافة ١٨ كيلومتر تقريباً. ومن المقرر أن يتم تشغيل القطار على خط تشوؤ شينكانسن والذي هو قيد الإنشاء حالياً. وبإكمال بناء الخط في عام ٢٠٢٧، فإنه سيختصر مدة السفر بين طوكيو وناغويا إلى ٤٠ دقيقة.

القطار الياباني المغناطيسي المعلق سجل رقما قياسيا عالميا بلغ ٦٠٣ كيلومتر في الساعة خلال تشغيل تجريبي في تسورو بمحافظة ياماناشي في ٢١ أبريل/نيسان ٢٠١٥. (جيجي برس)

٢٢ أبريل/نيسان

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش مؤتمر آسيا أفريقيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وذكر شي أن ”مواجهة الحقائق التاريخية بصورة مباشرة ستبني تفهماً متبادلاً“. من جانبه رد آبي بالقول إنه سيتمسك بتصريحات الإدارات السابقة بما فيها تصريحي موراياما وكويزومي.

العثور على طائرة صغيرة مسيرة عن بعد على سطح مكتب رئيس الوزراء الياباني بوسط طوكيو. وقد قام المشتبه به ياماموتو ياسوؤ بتسليم نفسه لمركز شرطة في أوباما بمحافظة فوكوي في ٢٤ أبريل/نيسان. وقال ياماموتو إنه قام بإنزال تلك الطائرة، التي تحمل تربة تحوي على أثار مواد مشعة على سطح رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر كاحتجاج ضد استخدام الطاقة النووية.

مسؤولون يضعون غطاء على طائرة صغيرة مسيرة عن بعد تم العثور عليها على سطح مكان إقامة رئيس الوزراء الياباني في طوكيو في ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠١٥.

٢٧ أبريل/نيسان

الحكومتان اليابانية والأمريكية توافقا لأول مرة منذ عام ١٩٩٧ على مراجعة جديدة لإرشادات التعاون الدفاعي وذلك خلال اجتماع للجنة الاستشارية الأمنية في نيويورك. ويلغي الاتفاق القيود الجغرافية أمام قدرة قوات الدفاع الذاتي اليابانية على تقديم دعم لوجستي للقوات الأمريكية. كما يفسح الطريق أمام قوات الدفاع الذاتي لاستخدام القوة العسكرية وفق مبدأ الدفاع الذاتي الجماعي لحماية اليابان من التهديدات حتى وإن لم تكن البلاد تحت هجوم مباشر.

٢٨ أبريل/نيسان

رئيس الوزراء شينزو آبي يزور الولايات المتحدة في زيارة استمرت ثمانية أيام قابل خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض. وقد شدد الزعيمان على أهمية الإرشادات الدفاعية التي تم تعديلها مؤخراً وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه على الحاجة إلى تعزيز التحالف الياباني الأمريكي من خلال زيادة التعاون العسكري والاقتصادي.

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقدم خطة للجنة استشارية تتطلع إلى أن تشكل الطاقة النووية ٢٠-٢٢٪ ومصادر الطاقة المتجددة ٢٢-٢٤٪ من مزيج الطاقة في اليابان بحلول عام ٢٠٣٠. ويعكس المقترح خططاً حكومية لاستئناف تشغيل مفاعلات نووية متوقفة، ويلقي الضوء على عزم رئيس الوزراء شينزو آبي الحفاظ على الطاقة النووية كمصدر أساسي للطاقة في البلاد.

٢٩ أبريل/نيسان

شينزو آبي يصبح أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطاباً أمام البرلمان الأمريكي في جلسة مشتركة بالكونغرس. وقد أعرب آبي عن عميق أسفه عن الحرب مع حلول الذكرى السبعين على انتهاء الحرب العالمية الثانية، بالقول ”إن تصرفاتنا جلبت المعاناة للناس في الدول الآسيوية. يجب علينا ألا نشيح بأنظارنا عن ذلك“. وتابع بالقول إن الإصلاح يعزز التحالف الياباني الأمريكي العسكري وسيتم إنجازه بحلول الصيف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٢ مايو/أيار ٢٠١٥)