El primer ministro Abe Shinzō se reunió con la presidenta surcoreana Park Geun-hye, el Jet Regional de Mitsubishi hizo su vuelo inaugural, y la Asociación para la Restauración de Osaka obtuvo una doble victoria en las elecciones locales. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del pasado mes de noviembre en Japón.

1

El primer ministro Abe Shinzō se reunió en Seúl con la presidenta surcoreana Park Geun-hye y el premier de China Li Keqiang. Es la primera vez que esta charla tripartita tiene lugar desde mayo de 2012, debido a varios motivos incluyendo el aumento de las tensiones relacionadas con el litigio sobre las islas Senkaku. Los líderes acordaron volver a mantener reuniones regulares y trabajar para conseguir un acuerdo de libre comercio entre los tres países.

2

El primer ministro Abe y la presidenta Park se reúnen en Seúl. Es la primera cumbre oficial entre estos dos líderes y la primera vez que ambos países mantienen una conversación desde mayo de 2012. Respecto a la cuestión de las “mujeres de solaz”, vista por Corea del Sur como el mayor obstáculo en estas relaciones, Abe afirma que los líderes han acordado “acelerar las negociaciones con el objetivo de alcanzar una resolución a corto plazo”.

3

La Administración para la Seguridad del Tráfico en las Autopistas Nacionales, una agencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, pone una multa de 200 millones de dólares al proveedor de autopartes japonés Takata por su retraso al retirar unos airbags defectuosos que podrían estar relacionados con ocho muertes y más de 100 lesiones, y por no ofrecer la información adecuada. Los principales fabricantes de automóviles anuncian que no utilizarán los infladores de airbags Takata en sus futuros modelos.

4

Nishimuro Taizō, presidente de Japan Post, hace sonar la campana en la Bolsa de Tokio durante la ceremonia que marcó la salida a bolsa de las tres compañías que integran el grupo el 4 de noviembre de 2015. (© Jiji)

Japan Post Holdings y sus subsidiarias Japan Post Bank y Japan Post Insurance se estrenan en la Bolsa de Tokio. Después de la privatización el valor de mercado combinado de las tres empresas supera los 15 billones de yenes, convirtiéndola en la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) después de la de 25 billones de yenes registrada por NTT en 1987.

5

Toyota anuncia un récord de beneficios por 1,6 billones de yenes en la primera mitad del año fiscal 2015 (abril-septiembre de 2015), un 17,1 % superior al récord registrado en el mismo período del año anterior. Las ventas en este período aumentaron un 8,9 % hasta alcanzar los 14 billones de yenes por primera vez y los beneficios netos crecieron un 11,6 % hasta en 1,3 billones, marcando un récord por tercer año consecutivo.

Los distritos de Shibuya y Setagaya en Tokio comienzan a entregar certificados de unión a parejas formadas por personas del mismo sexo. Aunque estos documentos municipales no son legalmente vinculantes, se espera que abran la puerta a una mayor aceptación de este tipo de uniones. En Shibuya se entrega un certificado y en Setagaya siete.

11

El primer avión de pasajeros construido en Japón, el Jet Regional de Mitsubishi, despega del aeropuerto de Nagoya en la prefectura de Aichi y vuelve 90 minutos después tras completar su vuelo inaugural. Este jet, desarrollado por Mitsubishi Aircraft, es el primer avión de pasajeros construido en Japón desde el avión de propulsión a hélice YS-11 hace alrededor de 50 años.

El Jet Regional de Mitsubishi sobre Komaki, en la prefectura de Aichi, en su vuelo de inauguración el 11 de noviembre de 2015. (© Jiji)

16

La oficina del Gabinete anuncia que el PIB cayó un 0,2 % y que la economía se hundió un 0,8 % respecto al año anterior en el tercer trimestre de 2015, marcando un segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo. La falta de inversiones en negocios, un gasto insuficiente de los consumidores así como una escasez de exportaciones son factores que influyen en estos resultados.

17

El Gobierno japonés denuncia a la sucursal de Naha del Tribunal Superior de Fukuoka con el objetivo de esquivar la decisión del gobernador de Okinawa Onaga Takeshi de revocar el permiso para la reclamación de tierra en Henoko. Esta disputa con la prefectura respecto a los esfuerzos para reubicar la base aérea de Futenma de los marines estadounidenses de Ginowan a Henoko, en Nago, se convierte así en una batalla legal.

19

Japón se sitúa en el puesto 101 en una lista de 145 países en el Informe Global sobre la Brecha de Género 2015 publicado por el Foro Económico Mundial. Japón sube tres posiciones desde el puesto 104 del año anterior, pero se mantiene en el puesto más bajo entre los países desarrollados.

El primer ministro Abe se reúne con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama con ocasión de la cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico celebrada en Manila. Abe transmite su apoyo a la libertad de las operaciones de navegación de las naves estadounidenses en el mar de la China Meridional, donde China está construyendo islas artificiales, y afirma que Japón continuará cooperando con los Estados Unidos en esta cuestión.

22

Matsui Ichirō es elegido gobernador de la prefectura de Osaka y Yoshimura Hirofumi alcalde de la ciudad de Osaka en unas elecciones simultáneas. Ambos son miembros de la Asociación para la Restauración de Osaka. Anuncian que intentarán de nuevo reorganizar el sistema administrativo de la ciudad después de que los votantes rechazasen en un referéndum en mayo el anterior plan a este respecto.

24

Se lanza desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, un cohete H-IIA que contiene un satélite de comunicaciones y retransmisiones para el Telesat de Canadá. Es la primera vez que un cohete japonés lleva al espacio un satélite comercial.

25

Fast Retailing, dueña de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, anuncia que trabajará junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para impulsar el apoyo a las personas desplazadas. En sus planes está ofrecer trabajo como aprendices a 100 refugiados, principalmente en Europa, además de los 13 refugiados que ya trabajan en las tiendas de Uniqlo en Japón, y donar 10 millones de dólares a ACNUR en un período de tres años.

Hara Setsuko de joven. Se desconoce la fecha de la fotografía. (© Jiji)

Se anuncia que Hara Setsuko, una estrella icónica del cine japonés, falleció de una neumonía el 5 de septiembre a la edad de 95 años. Hara es más conocida por su participación en las obras de Ozu Yasujirō, incluyendo Banshun (Primavera tardía), Bakushū (El comienzo del verano) y Tōkyō Monogatari (Cuentos de Tokio).

27

28

30

La Comisión de Vigilancia de Valores y Cambios registra el hogar de Murakami Yoshiaki, sospechoso de haber manipulado el mercado. Murakami, un inversor activista de renombre, fue condenado anteriormente por utilizar información privilegiada en 2007. La casa de su hija Aya, que dirige un fondo en su nombre, también es registrada en relación a esta investigación.El Tribunal Superior de Tokio absuelve a Kikuchi Naoko, miembro de la secta de la Verdad Suprema, de ayuda al intento de homicidio en un ataque con un paquete bomba en 1995 en las oficinas del Gobierno Metropolitano de Tokio. La justicia declara que no hay “ninguna duda razonable sobre si la acusada trató de ayudar en la ejecución del crimen”, y anula la sentencia de cinco años que aprobó un tribunal inferior. Kikuchi estuvo fugada durante 17 años antes de su arresto en 2012.Hanyū Yuzuru se convierte en el primer patinador artístico en conseguir más de 300 puntos, con un extraordinario marcador final de 322,40 puntos, en su victoria en el trofeo de la NHK en Nagano. El campeón olímpico de 2014 consigue 216,07 puntos en el programa libre, un nuevo récord mundial.El artista de manga Mizuki Shigeru, popular por ser autor de la serie Gegege no Kitarō basada en los espíritus yōkai de la tradición cultural japonesa, muere a causa de un síndrome de disfunción multiorgánica a la edad de 93 años.