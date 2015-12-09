نستعرض في هذه المقالة أبرز الأخبار المتعلقة باليابان خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ وفيها: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، طائرة ميتسوبيشي ريجينال تجري أول طيران تجريبي لها، حزب نهضة اليابان-فرع أوساكا يحرز فوزا ثنائيا في انتخابات محلية.

١

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه ورئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ. وهي أول مرة تجرى فيها هذه المحادثات الثلاثية منذ شهر مايو/أيار ٢٠١٢، على خلفية قضايا من بينها ازدياد التوتر بسبب جزر سينكاكو المتنازع عليها. واتفق القادة على استئناف الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل نحو التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الدول الثلاث.

٢

رئيس الوزراء آبي ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه يجتمعان في سيؤول في أول قمة رسمية بين الزعيمين وأول محادثات تعقد بين البلدين منذ شهر مايو/أيار ٢٠١٢. وفيما يتعلق بقضية ”نساء المتعة“ والتي تنظر كوريا الجنوبية إليها على أنها أكبر العقبات التي تقف في طريق تحسين العلاقات بين البلدين، قال آبي إن الزعيمين اتفقا على ”تسريع المفاوضات بهدف التوصل إلى حل في وقت قريب“.

٣

فرضت الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة، وهي وكالة تابعة لوزارة النقل الأمريكية، غرامة على شركة تاكاتا اليابانية المزودة لقطع السيارات تصل حتى ٢٠٠ مليون دولار بسبب التأخر في استدعاء وسادات هوائية معطوبة تم الربط بينها وبين ٨ حالات وفاة وأكثر من ١٠٠ إصابة وعدم تقديم معلومات مناسبة للإدارة. وأعلنت كبريات شركات السيارات اليابانية أنها لن تستخدم مضخات الوسائد الهوائية لتاكاتا في الموديلات المقبلة.

٤

نيشيمورو تايزو، رئيس بريد اليابان، يقرع جرسا في بورصة طوكيو خلال مراسم أقيمت بمناسبة إدراج الشركات الثلاث في البورصة في ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥. جيجي برس

تم إدراج شركة بريد اليابان القابضة وبنك البريد الياباني وتأمين البريد الياباني التابعين لها في بورصة طوكيو. وعقب خصخصة الشركة، تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الثلاث ١٥ ترليون ين في ثاني أكبر طرح أولي لاكتتاب عام في اليابان بعد أن وصلت الإصدارات الأولية العامة لشركة TTN إلى ٢٥ ترليون ين عام ١٩٨٧.

٥

سجلت شركة تويوتا أرباحا قياسية بـ١.٦ ترليون ين في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥ (الفترة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول ٢٠١٥)، بزيادة قدرها ١٧.١٪ عن الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفعت مبيعات الفترة بـ٨.٩٪ لتتجاوز ١٤ ترليون ين لأول مرة كما ارتفع صافي الأرباح بـ ١١.٦٪ ليصل إلى ١.٣ ترليون ين، مسجلا رقما قياسيا للعام الثالث على التوالي.

بدأت مدينتا شيبويا وسيتاغايا في طوكيو بإصدار شهادة لشركاء من نفس الجنس. وعلى الرغم من أن الوثائق ليست ملزمة من الناحية القانونية، ولكن يأمل منها أن تؤدي إلى تزايد قبول هؤلاء الأزواج. وقد أصدرت شيبويا وثيقة واحدة بينما أصدرت سيتاغايا ٧ وثائق.

١١

أقلعت أول طائرة ركاب يابانية ”ميتسوبيشي ريجينال“ من مطار ناغويا بمحافظة أيتشي وعادت بعد ٩٠ دقيقة لتكمل أول رحلة طيران تجريبي لها. وتعتبر هذه الطائرة التي تم تطويرها من قبل شركة ”ميتسوبيشي إيركرافت“ أول طائرة ركاب تصنع محليا منذ طائرة ”YS-11“ التي تطير بمساعدة مراوح قبل نحو ٥٠ عاما.

طائرة ميتسوبيشي ريجينال فوق كوماكي بمحافظة أيتشي، في أول رحلة طيران تجريبي في ١١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥. (جيجي برس)

١٦

أعلن مكتب الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بـ٠.٢٪ وأن الاقتصاد انكمش بـ ٠.٨٪ على أساس سنوي في الربع السنوي الثالث من عام ٢٠١٥ وذلك للربع السنوي الثاني على التوالي من النمو السلبي. ومن بين الأسباب التي قادت إلى ذلك، انخفاض استثمار الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين والصادرات.

١٧

رفعت الحكومة اليابانية دعوى قضائية لدى فرع ناها بمحكمة منطقة فوكوؤكا العالية في مسعى لإبطال قرار محافظ أوكيناوا أوناغا تاكيشي الذي ألغى موافقة على ردم مناطق بحرية قبالة هينوكو. وبذلك يتحول نزاع الحكومة مع محافظة أوكيناوا بشأن جهودها في نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة غينووان إلى منطقة هينوكو في ناغو، إلى معركة قضائية.

١٩

حلّت اليابان بالمركز ١٠١ من بين ١٤٥ بلدا في التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين لعام ٢٠١٥ المنشور في المنتدى الاقتصادي العالمي. وبذلك تكون اليابان قد تحسنت ٣ مراكز عن المركز ١٠٤ في العام الماضي، ولكنها تبقى واحدة من أدنى الدول المتقدمة تصنيفا على القائمة.

رئيس الوزارء آبي يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة منتدى التعاول الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأعرب عن دعمه حرية الملاحة للسفن الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية، كما صرح أن اليابان ستواصل تعاونها مع الولايات المتحدة بشأن القضية.

٢٢

في انتخابات متزامنة، تم انتخاب ماتسوي إيتشيرو محافظا لأوساكا ويوشيمورا هيروفومي عمدة لمدينة أوساكا. وكلا المسؤولين عضو في حزب نهضة اليابان-فرع أوساكا. وقد أعلنا أنهما سيقومان بمحاولة أخرى لإعادة تنظيم المدينة إداريا بعد أن صوت الناخبون ضد خطة سابقة في استفتاء أُجري في شهر مايو/أيار الماضي.

٢٤

تم إطلاق صاروخ H2A يحمل قمرا اصطناعيا للبث والاتصالات الهاتفية لشركة تيلسات الكندية من مركز تانيغاشيما الفضائي بمحافظة كاغوشيما. وهي أول مرة يحمل فيها صاروخ ياباني قمرا اصطناعيا تجاريا إلى الفضاء.

٢٥

أعلنت شركة ”فاست ريتيلنغ“ التي تمتلك سلسلة بيع الملابس يونيكلو، أنها ستعمل مع مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتعزيز دعمها للنازحين واللاجئين. وتعتزم تقديم برامج تدريبية لـ١٠٠ لاجئ، وبشكل خاص في أوروبا، إضافة إلى ١٣ لاجئ موظفين حاليا في فروع يونيكلو في اليابان، وستتبرع بـ١٠ ملايين دولار إلى المفوضية على مدى ٣ سنوات.

صورة هارا سيتسوكو وهي شابة. تاريخ الصورة غير معروف. جيجي برس

تم الإعلان عن وفاة هارا سيتسوكو وهي إحدى أيقونات السينما اليابانية، بسبب الإصابة بالإلتهاب الرئوي في ٥ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥ عن عمر ناهز ٩٣ عاما. واشتهرت بالظهور في أفلام كلاسيكية من إخراج أوزو يوسوجيرو، من بينها ”بانشو (الربيع الفائت)“، ”باكوشو (أوائل الصيف)“، ”طوكيو مونوغاتاري (قصة طوكيو)“.

داهمت لجنة مراقبة عمليات البورصة والسندات المالية منزل موراكامي يوشيآكي للاشتباه بالتلاعب بالسوق. وموراكامي هو مستثمر ناشط مشهور، وكان قد أدين سابقا بتهمة التداول من الداخل في عام ٢٠٠٧. كما تم تفتيش منزل ابنته آية التي تدير تمويلا له على خلفية ذات القضية.

٢٧

برأت محكمة طوكيو العالية كيكوتشي ناؤوكو العضوة السابقة في جماعة أوم شينريكيو الدينية من تهمة المساعدة في محاولة ارتكاب جريمة قتل عام ١٩٩٥ بواسطة طرد يحتوي على قنبلة أوصلته إلى مقر محافظ العاصمة طوكيو. وقال القاضي إنه يوجد ”شك على درجة معقولة بشأن ما إذا كانت المدعى عليها قد قصدت المساعدة في التحضير للجريمة‘‘ وألغى حكما بالسجن لـ٥ سنوات أصدرته محكمة ابتدائية. وظلت كيكوتشي فارة من العدالة لمدة ١٧ عاما قبل اعتقالها عام ٢٠١٢.

٢٨

بفوزه في مسابقة كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في ناغانو، أصبح هانيو يوزورو أول متزلج يحرز أكثر من ٣٠٠ نقطة محققا نتيجة استثنائية حيث بلغ إجمالي النقاط ٣٢٢.٤. وكان قد فاز بالأولمبياد عام ٢٠١٤ مسجلا ٢١٦.٠٧ نقطة في برنامج التزلج الحر، وهو أيضا رقم قياسي عالمي جديد.

٣٠

وافت المنية فنان المانغا ميزوكي شيغيرو عن عمر ناهز ٩٣ عاما جراء أزمة قلبية، وأشهر أعماله سلسلة ”Gegege no Kitarō“ المستوحاة من أشباح يوكاي من الفلكلور الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥)