日韩首脑举行会谈、三菱支线喷气式客机（MRJ）首飞、“大阪维新会”在双选举中大胜……，请看2015年11月日本要闻回顾。

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因中国强烈反对日本政府将尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）国有化而导致中断的日中韩首脑会谈，自2012年5月以来，时隔3年半后终得重启，安倍晋三首相、中国的李克强总理、韩国的朴槿惠总统在首尔青瓦台举行了会谈。三国领导人一致同意恢复定期会议机制并加快日中韩自由贸易协定（FTA）的谈判步伐。

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安倍晋三首相与朴槿惠总统在首尔青瓦台举行了会谈。就慰安妇这个被韩国视为最大的悬而未决的问题，安倍首相称“双方一致同意加快谈判进程以期早日解决”，表达了改善日韩关系的意愿。自2012年5月以来日韩首脑会谈已中断了三年半之久，此次是两位首脑上台之后的第一次正式会谈。

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围绕汽车零件厂商Takata生产的安全气囊缺陷问题，美国运输部国家公路交通安全管理局宣布，因没有及时妥善地召回缺陷产品并向有关部门公开信息，将对Takata公司课以最高2亿美元的民事罚款。包括该公司的最大主顾本田在内，丰田、日产、马自达、三菱、富士重工业等各大汽车厂商均决定在未来开发的模型车中，将不再使用Takata生产的含有硝酸铵的安全气囊发生器。

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由政府100％控股的日本邮政公司和旗下的邮储银行、简保生命保险，在东京证券交易所同时上市。这三家公司的时价总额共计15.3960万亿日元，上市规模之大，仅次于1987年日本电信电话公司NTT（约25万亿日元）的水平。

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丰田汽车公司发表了2015年上半财年的中期决算（美国会计标准），营业利润同比增长17.1％，达1.5834万亿日元，连续两年创中期业绩的新高。销售额增长8.9％，首次突破14万亿日元，达到14.0914万亿日元；净利润为1.2581万亿日元，同比增长11.6％，连续三年创下盈利新高。

东京都涩谷区和世田谷区开始实施认可“同性婚”的制度，正式承认共同生活的同性情侣之间的“伴侣”关系，这两个区里分别有一对和七对同性伴侣领取了证书。证书虽没有法律约束力，但有关人士期待它有助于消除社会上对性少数人群的偏见和歧视。

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三菱航空机公司研发的首架国产小型喷气式客机MRJ，在爱知县的县营名古屋机场成功完成了约一个半小时的首飞实验。自YS-11型螺旋桨式客机以来，国产客机的开发已时隔半个世纪之久，此次试飞成功，向着实用化迈出了一大步。

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内阁府发布的第三季度（7～9月）国内生产总值（GDP）显示，其较上季度下降0.2%，换算成年率下降0.8%，持续2个季度呈现负增长。企业设备投资减少，个人消费及出口乏力等，被认为是负增长的重要原因。

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围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）的搬迁计划问题，日本政府向福冈高等法院那霸支部起诉，要求启动“代执行”程序，撤销冲绳县知事翁长雄志取消在名护市边野古沿岸填海造地许可的决定。中央政府和冲绳县政府今后将在法庭展开辩论。

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世界经济论坛（WEF）发布了2015年版的《全球性别差距报告》，在145个调查对象国中，日本排名第101位，比去年提升三个名次，但在发达国家中依然处于最低水平。

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安倍晋三首相在出席亚太经济合作组织（APEC）首脑会议期间，在马尼拉与美国总统奥巴马举行了会谈。安倍对美国军舰驶入南支那海（日本对南海的称呼——译注）中国人工岛附近宣示“航行自由”的行动表示支持，同时还明确了日美两国在南支那海填拓问题上紧密协作的意向。

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大阪府知事与大阪市长的“双选举”进行了投票和开票。在知事选举中，现任知事松井一郎（51岁）连任；在市长选举中，前众议院议员吉村洋文(40岁)首次当选。两人均为地方政党“大阪维新会”推举的候选人，而且都以压倒性优势战胜了其他候选人。松井、吉村两人表示，今后将着手设计新的蓝图，向今年5月被居民投票否決的“大阪都构想”再次发起挑战。

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H2A型29号火箭搭载加拿大Telesat公司用于电视转播的通信卫星，在鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射成功。这是日本国产火箭首次承接国外私营公司的卫星发射业务。H2A型火箭连续23次发射成功，成功率为96.5％。

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旗下拥有优衣库等品牌的服饰零售企业迅销公司公布，它将与联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR）合作，强化对难民的支援工作。在日本国内店铺雇有13名难民，而以欧洲为中心，难民雇用人数将扩大到100人左右；同时，从2016年起的3年时间里，还将实施职业训练、技术培训等总额达1000万美元的援助项目。

在小津安二郎导演的《麦秋》、《东京物语》、成濑巳喜男导演的《饭》等大量不朽的日本电影作品中扮演女主角的著名电影演员原节子（原名会田昌江）9月5日因肺炎去世,享寿95岁。

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