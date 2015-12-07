Саммит Японии и Южной Кореи, первый испытательный полёт пассажирского авиалайнера MRJ, убедительная победа «Общества возрождения Осаки» на двойных выборах и другие события ноября 2015 года в Японии.

1

После перерыва, продолжавшегося с мая 2012 года, вновь состоялся трёхсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи. Такие встречи на высшем уровне прекратились в связи с протестом Китая по поводу национализации японским правительством ряда островов в составе архипелага Сэнкаку. Премьер-министр Японии Абэ Синдзо, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Пак Кын Хе провели переговоры в «Голубом доме» – официальной резиденции южнокорейского президента. Помимо согласия в дальнейшем вновь регулярно проводить такие встречи, стороны подтвердили намерение ускорить переговоры по вопросу заключения соглашения о свободной торговле (FTA) между Японией, Китаем и Южной Кореей, а также позиции по ряду других вопросов.

2

В Сеуле в официальной резиденции президента Южной Кореи состоялись переговоры премьер-министра Японии Абэ Синдзо с Пак Кын Хе. Говоря о вопросе, который является наиболее сильным раздражителем в двусторонних отношениях с южнокорейской стороны – проблеме так называемых «женщин-утешительниц», премьер-министр Японии Абэ Синдзо продемонстрировал желание улучшить отношения между Японией и Южной Кореей, заявив: «Мы согласились ускорить переговоры с целью как можно скорее прийти к компромиссу». Двусторонние переговоры первых лиц Японии и Южной Кореи состоялись впервые после трёхлетнего перерыва. Это первая официальная встреча нынешних лидеров обеих стран.

3

В связи с проблемой дефектов в автомобильных подушках безопасности японского производителя деталей и комплектующих компании Takata Национальное управление по безопасности дорожного движения Министерства транспорта США объявило о наложении гражданско-правового денежного взыскания в размере до 200 млн долларов (около 24 млрд йен) в связи с ненадлежащим отзывом этим производителем своей продукции и небрежностью в информировании официальных органов. Основные деловые партнёры этой компании, такие как Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Fuji Heavy Industries и другие ведущие производители автомобилей, приняли решение не использовать в разрабатываемых новых моделях нагнетатели Takata, в которых используется нитрат аммония (аммиачная селитра).

4

Президент компании «Почта Японии» Нисимуро Тайдзо бьёт в колокол на церемонии по случаю выхода на фондовый рынок трёх компаний группы, 4 ноября 2011 г., Токийская фондовая биржа (фотография предоставлена Jiji Press)

В первой секции Токийской фондовой биржи состоялось первичное размещение акций трёх компаний, 100% которых принадлежало правительству Японии: холдинга «Почта Японии» (Japan Post Holdings Co., Ltd.), а также двух его дочерних предприятий: банка «Ютё гинко» (Japan Post Bank Co., Ltd.) и компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй хокэн» (Japan Post Insurance Co., Ltd). Общая рыночная капитализация трёх компаний составила 15 трлн 396 млрд йен, их выход на фондовый рынок стал самым крупномасштабным со времени первичного предложения NTT (около 25 трлн йен) в 1987 году.

5

Автомобилестроительная компания Toyota опубликовала свой промежуточный отчёт за первое полугодие 2015 финансового года (начинается в апреле). Показатель операционной прибыли, демонстрирующий доходность основной деятельности компании, увеличился на 17,1% по сравнению с тем же периодом предшествовавшего года и достиг 1 трлн 583 млрд 400 млн йен. Таким образом, на протяжении двух лет подряд эта компания обновляет рекордные за всю свою историю показатели прибыли в полугодовых отчётах. Объём продаж увеличился на 8,9% и достиг 14 трлн 914 млрд йен, а чистая прибыль возросла на 11,6%, составив 1 трлн 258 млрд 100 млн йен, показав рекордную величину в третий год подряд.

В Токио после введения властями столичных районов Сибуя и Сэтагая системы официального подтверждения отношений совместно проживающих однополых пар состоялась первая выдача соответствующих сертификатов: в районе Сибуя такой документ получила одна, а в районе Сэтагая – семь пар. Эти свидетельства не обладают юридической силой, однако инициаторы рассчитывают, что выдача таких документов поможет бороться с дискриминацией и предвзятостью в отношении сексуальных меньшинств.

11

В префектуре Айти из аэропорта Нагоя впервые поднялся в небо региональный реактивный пассажирский самолёт MRJ (Mitsubishi Regional Jet), разработку которого ведёт корпорация Mitsubishi Aircraft. Первый созданный в Японии авиалайнер этого типа успешно завершил свой самый первый полёт примерно через полтора часа. Лётное испытание стало значительным шагом на пути к практической реализации проекта первого национального пассажирского самолёта со времени создания полвека назад турбовинтового YS-11.

Первый испытательный полёт первого японского регионального реактивного пассажирского авиалайнера MRJ, 11 ноября 2015 г., преф. Айти, над городом Комаки (материалы официальной съёмки, фотография предоставлена Jiji Press)

16

Канцелярия кабинета министров опубликовала данные подсчёта валового внутреннего продукта Японии за квартал с июля по сентябрь. Величина ВВП уменьшилась на 0,2%, что в годовом исчислении составляет отрицательный рост 0,8%. Снижение показателя наблюдается второй квартал подряд. В качестве причин указываются сокращение объёмов корпоративных инвестиций в производственное оборудование, а также недостаточно сильные показатели как потребительских расходов населения, так и экспорта.

17

Центральное правительство Японии обратилось в отделение апелляционного суда Фукуока в городе Наха с иском, цель которого – добиться судебного решения, позволяющего преодолеть решение губернатора префектуры Окинава об отзыве выданного его предшественником разрешения на проведение работ по созданию насыпной территории в рамках реализации правительственного плана передислокации американской авиабазы Футэмма. Таким образом, противостояние правительства страны и властей префектуры продолжится в суде.

19

В опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) «Докладе о гендерном неравноправии» за 2015 год в рейтинге равноправия полов Япония заняла 101-е место из 145 стран. Несмотря на то, что страна поднялась на три строчки по сравнению с результатами прошлогоднего доклада, она по-прежнему занимает самую низкую позицию из всех промышленно развитых стран.

В Маниле премьер-министр Японии Абэ Синдзо, прибывший для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, провёл двусторонние переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой. Японский лидер продемонстрировал однозначное одобрение предпринимаемых в поддержку свободы навигации действий США, которые направили военный корабль в район созданного Китаем искусственного острова в Южно-Китайском море, и подтвердил решимость усиливать взаимодействие Японии и США в связи с проблемой создания Китаем насыпных территорий в Южно-Китайском море.

22

На двойных выборах – губернатора префектуры Осака и мэра одноимённого города – состоялось голосование, по результатам которого подавляющую победу в обеих случаях одержали представители, поддержанные местной политической партией – «Обществом возрождения Осаки». На выборах губернатора победил действующий губернатор Мацуи Итиро (ему 51 год), а на выборах мэра – бывший депутат Палаты представителей национального парламента Ёсимура Хирофуми (40 лет). Оба победителя дали понять, что намерены приступить к разработке нового плана, чтобы ещё раз попытаться реализовать замысел реорганизации административного управления Осакой. Предыдущий план был отклонён населением на референдуме в мае текущего года.

24

С пусковой площадки Космического центра Танэгасима успешно произведён запуск 29-й ракеты-носителя H2A со спутником связи канадской компании Telesat. Это первый заказ космического запуска с использованием японской ракеты-носителя зарубежным частным предприятием. Ракета-носитель H2A благополучно выполнила свою задачу в 23-й раз подряд, её показатель успешных полётов достиг 96.5%.

25

Компания Fast Retailing, которой принадлежит сеть магазинов одежды под торговой маркой UNIQLO, объявила об увеличении помощи беженцам в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Помимо намерения довести число работающих в магазинах компании беженцев до 100 человек, в основном, за счёт приёма на работу в странах Европы (в настоящее время в магазинах компании в Японии уже работают 13 беженцев), в течение трёх лет, начиная с 2016 года, компания намерена предоставить помощь на общую сумму 10 млн долларов США (около 1 млрд 200 млн йен), а также реализовать программы профессиональной подготовки, технического обучения и т. п.

Хара Сэцуко в молодости, дата съёмки неизвестна (фотография предоставлена Jiji Press)

Стало известно о том, что 5 сентября в возрасте 95 лет скончалась от пневмонии одна из наиболее известных актрис Японии, Хара Сэцуко (настоящее имя Аида Масаэ), сыгравшая в таких кинолентах, как «Раннее лето» (Бакусю) и «Токийская повесть» (Токё моногатари) режиссёра Одзу Ясудзиро, «Трапеза» (Мэси) режиссера Нарусэ Микио и многих других.

Комиссия по наблюдению за ценными бумагами и биржами Японии провела обыск в доме Мураками Ёсиаки, владельца бывшего Фонда Мураками, и ещё в нескольких местах в связи с подозрениями в нарушении Закона о сделках с финансовыми продуктами (манипулировании рынком). Мураками Ёсиаки некогда был чиновником в бывшем Министерстве торговли и промышленности. В 2006 году против него было возбуждено дело об использовании инсайдерской информации при совершении сделок с акциями компании «Ниппон Хосо» (Nippon Broadcasting System, Inc.), в 2011 году суд утвердил обвинительный приговор с отсрочкой исполнения наказания. В августе текущего года внимание регуляторов рынка обратил на себя факт требования назначить в компанию по выпуску электронной продукции «Курода Дэнки» (Kuroda electric Co., Ltd., расположена в городе Осака) на посты независимых управляющих четырёх человек, включая Мураками Ёсиаки, со стороны инвестиционной фирмы, которая находится под управлением его старшей дочери, Мураками Ая.

27

В ходе рассмотрения апелляции Токийский апелляционный суд вынес решение о невиновности в отношении 43-летней Кикути Наоко, бывшей последовательницы секты Аум Синрикё. Кикути были предъявлены обвинения в пособничестве покушению на убийство и других преступлениях в связи с тем, что она доставила исходное сырьё для приготовления взрывчатки, заложенной в почтовую бандероль, взорвавшуюся в здании токийской столичной администрации в 1995 году. Председатель суда признал недействительным приговор суда первой инстанции – пять лет тюремного заключения, с мотивировкой: «Имеются обоснованные сомнения в доказанности намеренного содействия совершению преступного деяния со стороны подсудимой». Кикути находилась в розыске с 1995 года, скрываясь от следствия на протяжении 17 лет, и была арестована лишь в 2012 году.

28

На чемпионате по фигурному катанию на Кубок NHK в городе Нагано золотой медалист Олимпийских игр в Сочи двадцатилетний Ханю Юдзуру по сумме результатов короткой и произвольной программы одержал победу, впервые в мире превысив 300-балльную отметку, с суммарной оценкой 322,40 балла. Результат его исполнения произвольной программы также является мировым рекордом в истории фигурного катания: 216,07 балла.

30

Известный своими работами на тему фольклорной нечисти-ёкай, в частности, серией «Гэгэгэ но Китаро», популярный художник манга Мидзуки Сигэру (подлинное имя Мура Сигэру), заслуженный деятель культуры, скончался от полиорганной недостаточности в возрасте 93 лет. В годы Второй мировой войны он был мобилизован на военную службу и лишился левой руки на подвергшейся блокаде японской военно-морской базе в порту Рабаул (о. Новая Британия в составе Папуа-Новая Гвинея). Его произведения-воспоминания о перенесённых на войне лишениях также заслужили высокую оценку.

(Статья на японском языке опубликована 1 декабря 2015 г.)