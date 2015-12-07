日韓首腦舉行會談、三菱MRJ首飛、「大阪維新會」在雙選舉中大勝……，請看2015年11月日本要聞回顧。

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因中國強烈反對日本政府將尖閣諸島（釣魚臺——譯註）國有化而導致中斷的日中韓首腦會談，自2012年5月以來，時隔3年半後終得重啟，安倍晉三首相、中國的李克強總理、韓國的朴槿惠總統在首爾青瓦臺舉行了會談。3國領袖一致同意恢復定期會議機制並加快日中韓自由貿易協定（FTA）的談判步伐。

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安倍晉三首相與朴槿惠總統在首爾青瓦臺舉行了會談。就慰安婦這個被韓國視為最大的懸而未決的問題，安倍首相稱「雙方一致同意加快談判進程以期早日解決」，表達了改善日韓關係的意願。自2012年5月以來日韓首腦會談已中斷了3年半之久，此次是兩位首腦上臺之後的第1次正式會談。

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圍繞汽車部件廠商Takata生產的安全氣囊缺陷問題，美國運輸部國家公路交通安全管理局宣布，因沒有及時妥善地召回缺陷產品並向有關部門公開資訊，將對Takata公司課以最高2億美元的民事罰款。包括該公司的最大主顧本田在內，豐田、日產、馬自達、三菱、富士重工業等各大汽車廠商均決定在未來開發的模型車中，將不再使用Takata生產的含有硝酸銨的安全氣囊發生器。

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由政府100％控股的日本郵政公司和旗下的郵儲銀行、簡保生命保險，在東京證券交易所同時上市。這3家公司的時價總額共計15.3960兆日圓，上市規模之大，僅次於1987年日本電信電話公司NTT（約25兆日圓）的水準。

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豐田汽車公司發表了2015年上半財年的中期決算（美國會計標準），營業利潤同比成長17.1％，達1.5834兆日圓，連續兩年創中期業績的新高。銷售額成長8.9％，首次突破14兆日圓，達到14.0914兆日圓；淨利潤為1.2581兆日圓，同比成長11.6％，連續3年創下盈利新高。

東京都澀谷區和世田谷區開始實施認可「同性婚」的制度，正式承認共同生活的同性情侶之間的「伴侶」關係，這兩個區裏分別有1對和7對同性伴侶領取了證書。證書雖沒有法律約束力，但有關人士期待它有助於消除社會上對性少數人群的偏見和歧視。

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三菱航空機公司研發的首架國產小型噴射客機MRJ，在愛知縣的縣營名古屋機場成功完成了約1個半小時的首飛實驗。自YS-11型螺旋槳客機以來，國產客機的開發已時隔半個世紀之久，此次試飛成功，向著實用化邁出了一大步。

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內閣府發布的第3季度（7～9月）國內生產毛額（GDP）顯示，其較上季度下降0.2%，換算成年率下降0.8%，持續2個季度呈現負成長。企業設備投資減少，個人消費及出口乏力等，被認為是負成長的重要原因。

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圍繞美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）的搬遷計劃問題，日本政府向福岡高等法院那霸支部起訴，要求啟動「代執行」程序，撤銷沖繩縣知事翁長雄志取消在名護市邊野古沿岸填海造地許可的決定。中央政府和沖繩縣政府今後將在法庭展開辯論。

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世界經濟論壇（WEF）發布了2015年版的《全球性別差距報告》，在145個調查對象國中，日本排名第101位，比去年提升3個名次，但在已開發國家中依然處於最低水準。

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安倍晉三首相在出席APEC首腦會議期間，在馬尼拉與美國總統歐巴馬舉行了會談。安倍對美國軍艦駛入南支那海（日本對南海的稱呼——譯註）中國人工島附近宣示「航行自由」的行動表示支持，同時還明確了日美兩國在南支那海填拓問題上緊密合作的意向。

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大阪府知事與大阪市長的「雙選舉」進行了投票和開票。在知事選舉中，現任知事松井一郎（51歲）連任；在市長選舉中，前眾議院議員吉村洋文（40歲）首次當選。兩人均為地方政黨「大阪維新會」推舉的候選人，而且都以壓倒性優勢戰勝了其他候選人。松井、吉村兩人表示，今後將著手設計新的藍圖，向今年5月被居民投票否決的「大阪都構想」再次發起挑戰。

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H2A型29號火箭搭載加拿大Telesat公司用於電視轉播的通信衛星，在鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射成功。這是日本國產火箭首次承接國外民營公司的衛星發射業務。H2A型火箭連續23次發射成功，成功率為96.5％。

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旗下擁有UNIQLO等品牌的服飾零售企業迅銷公司公布，它將與聯合國難民事務高級專員署（UNHCR）合作，強化對難民的支援工作。在日本國內店鋪僱有13名難民，而以歐洲為中心，難民僱用人數將擴大到100人左右；同時，從2016年起的3年時間裏，還將實施職業訓練、技術培訓等總額達1,000萬美元的援助項目。

在小津安二郎導演的《麥秋》、《東京物語》、成瀨巳喜男導演的《飯》等大量不朽的日本電影作品中扮演女主角的著名電影演員原節子（原名會田昌江）9月5日因肺炎去世，享耆壽95歲。

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