El índice Nikkei cae a su nivel más bajo desde octubre de 2014, el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko visitan Filipinas, y el ministro para la Revitalización Económica Amari Akira anuncia su dimisión. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes en Japón en el mes de enero de 2016.

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La Universidad Aoyama Gakuin gana la 92.ª maratón de relevos Hakone Ekiden, su segunda victoria consecutiva, completando un recorrido de 10 secciones y 217,1 kilómetros en 10 horas, 53 minutos y 25 segundos.

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Los líderes del Partido Comunista de Japón asisten a la ceremonia de apertura de la Dieta por primera vez, terminando así con un largo boicot basado en la postura del partido sobre la inconstitucionalidad de que el Emperador observe la ceremonia en un asiento elevado sugiriendo que él está por encima del proceso democrático. El PCJ continuará tratando de cambiar lo que considera que es una violación del principio de soberanía popular.

Las acciones caen durante el primer día de actividad de la Bolsa de Tokio a causa del declive de los indicadores económicos de las manufacturas chinas y las pérdidas de fin de año en Wall Street. El índice Nikkei cae 582,73 enteros desde el último día de actividad en 2015 hasta situarse en los 18.450,98 puntos.

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Los supervivientes de la bomba atómica y otras personas hacen una sentada de protesta en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima el 7 de enero de 2016 tras el anuncio de que Corea del Norte ha realizado una prueba con una bomba de hidrógeno. (© Jiji)

Corea del Norte lleva a cabo su cuarta prueba nuclear. Aunque asegura que ha probado con éxito una bomba de hidrógeno, esta noticia es recibida con escepticismo por parte de los Estados Unidos y Corea del Sur. El primer ministro Abe Shinzō critica esta acción como “una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, y añade que “Japón tomará medidas firmes”.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar obliga al Instituto de Investigación Kaketsuken de Kumamoto a detener sus operaciones durante 110 días después de que se descubriese que estaba utilizando métodos de producción de hemocomponentes que violaban la Ley de Dispositivos Farmacéuticos y Médicos. Esta suspensión, que se hizo efectiva el 18 de enero y durará hasta el 6 de mayo, es la mayor impuesta hasta el momento a una empresa farmacéutica.

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Algunos diarios deportivos publican que cuatro de los cinco miembros del popular grupo SMAP desean abandonar la agencia Johnny & Associates, quedando en ella solo Kimura Takuya. El 18 de enero, no obstante, los cinco miembros de SMAP aparecen en directo en un programa de variedades de TV para anunciar que el grupo continuará junto.

El 19 de enero todos los diarios deportivos pusieron en portada esta aparición televisiva en la que SMAP se disculpó por provocar tanta preocupación entre sus fans y prometió que seguirían juntos.

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Un comité de investigación liderado por el exrector de la Universidad de Tokio Sasaki Takeshi presenta un informe al portavoz de la Cámara baja Ōshima Tadamori, recomendando que reduzca el número total de escaños en 10 hasta los 465 asientos. Este plan podría solucionar en parte la disparidad en el valor de un voto añadiendo siete asientos repartidos entre Tokio y otras cuatro prefecturas con una alta densidad de población, y eliminando un asiento de cada una de las 13 prefecturas. Tokio también obtendría una representación proporcional en escaños, mientras que otras cinco regiones perderían un escaño cada una.

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Se produce el peor accidente de autobús en Japón en los últimos 30 años, en el que mueren 15 personas al estrellarse un autobús atravesando el guardarraíl de la Ruta Nacional 18 cerca de Karuizawa, en la prefectura de Nagano. Entre las víctimas se encuentran los dos conductores y 13 estudiantes universitarios. Este accidente vuelve a centrar la atención sobre los peligros del exceso de trabajo en conductores poco cualificados después de que la desregulación trajese una rebaja en los precios en los últimos años.

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Los familiares de las víctimas del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji en Kōbe y otras áreas realizan una ceremonia conmemorando el 21 aniversario del desastre en el que fallecieron 6.000 personas.

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El 154.º Premio Akutagawa es compartido por Takiguchi Yūshō por su novela Shindeinai mono (Los que no han muerto) y Motoya Yukiko por Irui kon’intan (Historia de un matrimonio de otra clase). Aoyama Bunpei gana el 154.º Premio Naoki por Tsuma o metoraba (Si tuvieras que tomar una esposa).

La Agencia Nacional del Turismo Japonés anuncia que en 2015 visitaron el país 19,7 millones de turistas extranjeros. Un aumento del 47 % respecto a 2014, un nuevo récord que incluye además a 5 millones de turistas procedentes de China.

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El precio de las acciones en la Bolsa de Tokio continúa su tendencia descendente desde el comienzo del año a medida que el índice Nikkei cae 632,18 enteros hasta los 16.416,19 puntos. Es el nivel más bajo desde que el Banco de Japón anunciase una mayor flexibilización cuantitativa el 31 de octubre de 2014.

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El primer ministro Abe anuncia en su discurso de política para 2016 en la sesión de la Dieta que el Gobierno trabajará para asegurar un trato igualitario para los trabajadores permanentes y no permanentes. En este discurso también se centra en asuntos relacionados con la economía, la revitalización de las regiones, el compromiso dinámico de toda la ciudadanía y la diplomacia.

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El Ministerio de Justicia anuncia que una cifra récord de 7.586 personas pidió asilo en Japón en 2015. La mayoría de los solicitantes eran de Asia, incluyendo cuatro de Siria. Solo 27 de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados.

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Sakima Atsushi es reelegido como alcalde de Ginowan, en la prefectura de Okinawa, el lugar donde se encuentra la base aérea de los marines estadounidenses de Futenma. Sakima, que es apoyado por el Partido Liberal Democrático, venció a Shimura Keiichirō, candidato apoyado por el gobernador Onaga Takeshi. Los planes del Gobierno central para trasladar la base a Henoko ha encontrado la dura oposición del gobernador Onaga.

Kotoshōgiku gana el Torneo de Año Nuevo y se convierte en el primer campeón nacido como japonés en un torneo de sumō desde 2006. El último ciudadano japonés que ganó un basho fue el luchador nacido en mongolia Kyokutenhō en 2012.

Kotoshōgiku (izquierda) recibe el Trofeo del Primer Ministro en el Pabellón de Sumō de Ryōgoku el 24 de enero de 2016. (© Jiji)

Las fuertes nevadas y las bajas temperaturas en el oeste y el centro de Japón producen cinco muertes. La isla de Amami Ōshima, en la prefectura de Kagoshima, experimenta su primera nevada desde 1901, y la ciudad de Nago en la isla de Okinawa registra la caída de aguanieve, catalogada como nieve, por primera vez en su historia.

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La selección masculina de fútbol de Japón se clasifica para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en Brasil, tras vencer por 2-1 a Iraq en la semifinal del Campeonato de la Confederación Asiática de Fútbol sub-23 en Doha, Catar. El 30 de enero vence a Corea del Sur 3-2 en la final del campeonato.

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko hacen una ofrenda floral en el Monumento Rizal en Manila el 27 de enero de 2016. (© Jiji)

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko viajan a Filipinas en visita oficial hasta el 30 de enero, donde visitan la Tumba del Soldado Desconocido y el cementerio de los soldados japoneses que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante un banquete organizado por el presidente filipino Benigno Aquino III, el Emperador Akihito afirma que el dolor y la pérdida de vidas de filipinos causados por la guerra entre los ejércitos de Japón y EE. UU. es “algo que los japoneses no deben olvidar jamás”.

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El ministro para la Revitalización Económica Amari Akira anuncia su dimisión después de que a raíz de las sospechas sobre el cobro de sobornos de una empresa constructora. En una rueda de prensa el ministro niega que haya recibido personalmente ningún soborno, pero admite que personal de su secretaría gastó tres millones de yenes que recibió de esta empresa.

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El Banco de Japón anuncia que aplicará un tipo de interés máximo del -0,1 % en fondos depositados por bancos comerciales después de que su consejo votase 5 a 4 a favor de esta decisión. La imposición de tipos de interés negativos por primera vez en Japón tiene como objetivo animar a los bancos a ofrecer sus fondos excendentes.