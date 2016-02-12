Падение котировок на Токийской фондовой бирже в первый рабочий день нового года, визит императора Японии и его супруги на Филиппины, отставка министра по оживлению экономики Японии Амари Акиры и другие события января 2016 года.

3

На 92-й марафонской эстафете команд высших учебных заведений Токио-Хаконэ-Токио (маршрут пролегает между токийским районом Отэмати и озером Асиноко в префектуре Канагава; дистанция 107,5 км туда и 109,6 км обратно) общую победу второй год подряд одержала команда университета Аояма Гакуин, которая преодолела 10 участков этой двухдневной эстафеты за 10 часов 53 минуты и 25 секунд. Впервые за 39 лет со времени 53-ей эстафеты, которую выиграла команда Японского университета спортивных наук, общую победу одержала команда, не выигравшая ни на одном из этапов первой половины эстафеты.

4

Начала работу очередная, 190-я, сессия Парламента Японии. Сессия продлится 150 дней до 1 июня. Руководители Коммунистической партии Японии впервые после длительного бойкота приняли участие в церемонии открытия сессии, которая проходит в присутствии императора.

В первый день работы Токийской фондовой биржи в новом 2016 году произошло масштабное снижение котировок акций, вызванное падением на фондовом рынке США в самом конце прошлого года, а также слабостью опубликованных экономических индексов промышленного производства в Китае. Ключевой индекс японского фондового рынка Nikkei 225 закончил в этот день торги на отметке 18 450,98, что на 582,73 пункта меньше результата предшествовавшего рабочего дня (30 декабря 2015 г.).

6

Члены группы пострадавших от атомной бомбардировки проводят сидячую акцию протеста у памятника жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира после сообщения Северной Кореи о проведённом испытании водородной бомбы, пополудни 7 января 2016 года, город Хиросима, район Тюо (фотография предоставлена Jiji Press)

Северная Корея провела четвёртое по счёту ядерное испытание. Эта страна заявила об «успешном проведении первого испытания водородной бомбы», однако США и Южная Корея скептически отнеслись к этому утверждению. Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выступил с резкой критикой действий Северной Кореи, охарактеризовав их как «угрожающие международному миру и безопасности» и пообещав, что Япония будет «реагировать решительно и твёрдо».

8

В соответствии с Законом о медицинских препаратах и медицинском оборудовании, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии отдало распоряжение об остановке на 110 дней производственной деятельности компании «НИИ химио- и серотерапии» (штаб-квартира в городе Кумамото) в связи с тем, что это предприятие выпускало препараты крови методом, отличающимся от утверждённого государством. Запрет деятельности предприятия с 18 января по 6 мая стал самой суровой мерой наказания в отношении фармацевтической компании.

13

В ряде спортивных изданий появилось сообщение о том, что четверо из пяти участников популярной идол-группы SMAP за исключением Кимуры Такуя утвердились в решении покинуть агентство этого коллектива. 18 января все пятеро участников в эфире одного из телешоу принесли извинения за причинённые беспокойства, продемонстрировав, что группе пока удалось избежать распада.

14

Совет по исследованию системы выборов в Палату представителей (под председательством Сасаки Такэси, бывшего ректора Токийского университета), который является консультационным органом при председателе Палаты представителей (нижней палаты) Парламента Японии, представил председателю палаты Осиме Тадамори рекомендацию сократить общее число мандатов в Палате представителей (из которых 295 которых избираются по малым избирательным округам, а 180 – по системе пропорционального представительства) на 10 единиц до 465. В малых избирательных округах предлагается сократить число депутатских мандатов на 6 единиц (увеличив представительство в семи случаях и сократив в 13-ти), в то время как в системе пропорционального представительства число мандатов предлагается уменьшить на 4 единицы (увеличив в одном случае и сократив в пяти).

15

В префектуре Нагано на участке Усуи государственной автодороги №18 вблизи перевала Ирияма большой туристический автобус (в котором находился 41 человек – 2 водителя и 39 пассажиров) пробил дорожное ограждение, упал с дороги и опрокинулся. Погибли оба водителя и 13 пассажиров. Авария стала самым крупным дорожно-транспортным происшествием с автобусом за последние тридцать лет. Все 13 погибших пассажиров были студентами.

17

Прошёл 21 год со времени Великого землетрясения Хансин-Авадзи, унёсшего жизни 6 434 человек. В городе Кобэ и других местах состоялись мемориальные мероприятия в память о погибших.

19

В токийском районе Цукидзи состоялось заседание жюри 154-й премии имени Акутагавы Рюносукэ (присуждается дебютантам) и Сандзюго Наоки (присуждается авторам массовой литературы). Премии Акутагавы удостоены Такигути Юсё (33 года) за произведение «Те, кто не умерли» (Синдэ инай моно) и Мотоя Юкико (36 лет) за произведение «Брак с существом иного рода» (Ируй конъинтан), а премии Наоки – Аояма Бумпэй (67 лет) с книгой «Раз уж брать жену» (Цума о мэтораба ).

Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма объявило, что в 2015 году Японию посетило самое большое за всю историю число зарубежных гостей, 19 млн 737 тыс. человек. Это на 47% больше даже по сравнению с предшествовавшим годом. Основными факторами стали продолжение тенденции к ослаблению японской национальной валюты, а также существенное смягчение визовых требований для граждан Китая, который занял первое место по числу посетивших Японию туристов – 4 993 800 человек – среди всех стран и регионов.

20

На Токийской фондовой бирже, где с самого начала года продолжалось снижение котировок, индекс Nikkei 225 опустился на 632,18 пункта (3,71%) относительно предшествовавшего дня, достигнув отметки 16 416,19. Это стало самым крупным дневным падением индекса в текущем году и самым низким показателем за один год и три месяца со времени принятия Банком Японии 31 октября 2014 года решения о дополнительных мерах смягчения своей монетарной политики.

22

В ходе ежегодного выступления перед депутатами обеих палат Парламента Японии об основных задачах государственной политики премьер-министр Япони Абэ Синдзо выразил решимость вести работу по четырём главным направлениям: экономика, возрождение регионов, построение общества, в котором активную роль играют все 100 миллионов его членов, а также дипломатия. Определив в качестве цели создание равных условий труда постоянных и непостоянных работников («одинаковый труд – равный заработок»), премьер-министр также выразил намерение вплотную заняться внесением поправок в Конституцию Японии, а также реформированием избирательной системы.

23

Согласно опубликованным Министерством юстиции данным за 2015 год, число обратившихся за получением статуса беженца в Японии иностранцев составило 7586 человек, в пятый год подряд обновив рекордно большую величину за всю историю. Из общего числа обращений 80% приходится на выходцев из Непала, Индонезии, Турции и других стран Азии. Четверо подавших заявки имеют сирийское гражданство. Число лиц, получивших статус беженца, составило 27 человек, что не достигает и одного процента от общего количества соискателей этого статуса.

24

В городе Гинован префектуры Окинава, где располагается авиабаза корпуса морской пехоты США Футэмма, состоялось голосование на выборах мэра, в ходе которого был переизбран поддерживаемый правительством и правящими партиями кандидат, действующий мэр Сакима Ацуси (51 год). Поражение потерпел противник переноса этой авиабазы на побережье Хэноко города Наго Симура Кэйитиро (68 лет), которого поддерживал губернатор префектуры Онага Такэси. Симура баллотировался впервые.

На состоявшемся в токийском Зале национальных единоборств первом чемпионате года по борьбе сумо выступающий в ранге одзэки борец Котосёгику (31 год, настоящее имя Кикуцуги Кадзухиро) впервые завоевал победу, выиграв 14 схваток при одном поражении. Он стал первым победителем турнира–гражданином Японии с 2012 года вслед за Кёкутэнхо (выходец из Монголии, получивший гражданство Японии в 2004 году) и первым победителем-уроженцем Японии за последнее десятилетие.

Котосёгику (слева) получает Кубок премьер-министра, 24 января 2016 г., Токио, Зал национальных единоборств Рёгоку (фотография предоставлена Jiji Press)

Рекордные снегопады и похолодание пришли в Западную Японию и регион Хокурику. В префектуре Кагосима на острове Амами-Одзима выпадение снега зарегистрировано впервые за 115 лет. В префектуре Окинава в городе Наго, расположенном на её главном острове, впервые в истории метеорологических наблюдений отмечено выпадение дождя со снегом (относится к категории «снег» по правилам наблюдений). Эта волна холода стала причиной множества дорожно-транспортных происшествий и падений с велосипедов. По всей стране травмы получили более 100 человек, 5 человек погибли. (по состоянию на 24 января).

26

В столице Катара Дохе в полуфинальном матче молодёжного кубка Азии (в категории до 23 лет) команда Японии одержала победу над футболистами Ирака со счётом 2:1, обеспечив тем самым своё участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Японские футболисты будут участвовать в Олимпиаде в десятый раз в целом и в шестой раз подряд. 30 января в финальной игре они стали лучшими в Азии, выиграв у команды Южной Кореи со счётом 3:2.

26-30

Император Японии с супругой отдают дань памяти, возложив цветы к памятнику Хосе Рисалю, пополудни 27 января 2016 г., Филиппины, Манила (официальная съемка, фотография предоставлена Jiji Press)

Император Японии с супругой совершили официальный визит на Филиппины. В его программу входило посещение Могилы неизвестного солдата и Памятника павшим на Филиппинах, посвящённого погибшим на этих островах в годы Второй мировой войны японцам, а также другие мероприятия поминовения павших. В своей речи на банкете, который дал в честь гостей президент Филиппин Бенигно Акино, император упомянул об огромном уроне, который был нанесён Филиппинам войной на Тихом океане, отметив: «Мы, японцы, решительно никогда не должны об этом забывать».

28

Министр по оживлению экономики Амари Акира заявил о выходе в отставку. Его сменил на посту бывший министр по делам окружающей среды Исихара Нобутэру. В тот же день Амари провёл пресс-конференцию в связи с публикацией еженедельника «Сюкан Бунсюн», в которой утверждалось, что сам Амари либо его секретарь приняли наличные деньги в ответ на просьбу посредника, представлявшего интересы строительной компании. Амари признал, что секретарь использовал в личных целях 3 миллиона йен из наличных денег, полученных от этой компании.

29

Банк Японии принял решение о дополнительном смягчении своей монетарной политики, снизив максимум до -0,1% учетную ставку по текущим счетам финансовых институтов в центральном банке страны. Введение отрицательной учётной ставки является первой попыткой такого рода, предпринятой в Японии. Решение было принято политическим советом банка в тот же день пятью голосами «за» при четырёх голосах «против».

Электроэнергетическая компания «Кансай Дэнрёку» после перерыва продолжительностью 3 года и 11 месяцев возобновила эксплуатацию реактора №3 АЭС «Такахама» (г. Такахама, преф. Фукуи, мощность 870 тыс. кВт). Возобновление работы этого реактора как удовлетворяющего новым стандартам Комиссии по ядерной безопасности Японии стало третьим по счёту вслед за реакторами №1 и №2 АЭС «Сэндай» в префектуре Кагосима.

(Статья на японском языке опубликована 1 февраля 2016 г.)