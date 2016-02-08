日經指數下跌、天皇、皇后兩陛下訪問菲律賓、經濟再生相甘利明宣布辭職……，請看2016年1月日本要聞回顧。

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在第92屆東京箱根往返大學生馬拉松接力賽「箱根驛傳」（神奈川蘆之湖～東京大手町，去程107.5km，回程109.6km）上，青山學院大學以10小時53分25秒跑完10個區間，連續2年第2次奪冠。整個賽程他們一直保持領先，贏得了「絕對冠軍」，這個戰績是繼日本體育大學在第53屆大賽創下之後39年來的第一次。

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第190屆通常國會（常會）開幕，會期至6月1日，共150天。日本共產黨的領袖首次參加了天皇陛下出席的開幕式。

2016年東京證券交易所的第一個交易日，受到年末美國股市下滑及中國製造業經濟指標走低等因素的影響而暴跌。日經平均指數收盤價為1,8450.98日圓，比前一個交易日（2015年12月30日）走跌582.73日圓。

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北韓進行了第4次核試驗。該國宣稱它的「首次氫彈試驗取得成功」，但美國、韓國等對此持懷疑態度。安倍晉三首相強烈譴責這一行動「有損於世界和平和安全」，並稱「日本將對此採取果斷的措施」。

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厚生勞動省依據《醫藥品醫療機器法》，對違法製造血液製劑的化學及血清療法研究所（本部位於熊本市），發出了暫停業務110天的命令。時間從1月18日至5月6日，這是迄今對製藥公司做出的最嚴重處分。

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一些體育報紙報道稱，著名偶像組合「SMAP」的5名成員中，除木村拓哉以外的其他4人都已決定脫離經紀公司並獨立。但5人於18日共同參加了電視綜藝節目的直播，就一系列混亂事態進行道歉，避免了組合面臨的解散局面。

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眾議院議長的諮詢機構「眾議院選舉制度調查會」（會長：原東京大學校長佐々木毅）向議長大島理森提交了一份報告，建議將眾議院席位減少10席，變為465席（現為小選舉區295、比例代表180）。其中小選舉區「7增13減」，削減6席，比例代表「1增5減」，減少4席。

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長野縣國道18號線碓冰鋪道的入山嶺附近，一輛載有41人（司機2人，乘客39人）的大型巴士撞出護欄翻倒在路邊的斜坡上，造成2名司機和13名乘客死亡，釀成30年來最為嚴重的一場巴士事故。遇難的13名乘客均為大學生。

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造成6,434人不幸喪生的阪神大地震發生21年。神戸市等各地舉行了追悼活動。

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第154屆芥川獎和直木獎評選會在東京築地召開。芥川獎由瀧口悠生（33歲）的《未死之人》和本谷有希子（36歲）的《異類婚姻譚》獲得，直木獎則由青山文平（67歲）的《娶妻》獲得。

國土交通省宣布，2015年的訪日外國遊客人數創歷史最高水準，達到1,973.7萬人，同比增加了47%。日圓持續貶值，以及針對中國人的簽證發放條件大幅放寬是外國遊客增加的主要原因，按國家和地區來看，中國遊客最多，為499.38萬人。

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年初以來東京股市的股價持續下滑，日經平均指數收盤價降至1,6416.19日圓，比前一天下跌632.18日圓（3.71％），創今年的最大跌幅。這是日本銀行自2014年10月31日決定進一步實施金融寬鬆政策以來，時隔1年零3個月的最低水準。

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安倍晉三首相在眾參兩院總會上發表施政方針演說，就「經濟」、「重振地方經濟」、「一億人口總活躍社會」、「外交」這四個重要課題，表明了挑戰的決心。除了表示將努力縮小對非正式僱員的薪資差別，實現與正式僱員「同工同酬」的目標外，還對修憲和選舉制度改革表達了強烈的意願。

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法務省宣布，2015年在日本提出難民申請的外國人為7,586人，連續5年創歷史新高。他們當中的8成來自尼泊爾、印尼、土耳其等亞洲國家，敘利亞國籍的申請人有4名。在這些申請人中，被認定為難民的有27人，不滿申請總人數的1％。

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美軍普天間機場所在地沖繩縣宜野灣市的市長選舉進行了投票與開票工作，政府和執政聯盟推薦的現任市長佐喜真淳（51歲）擊敗了翁長雄志知事支持的機場搬遷計劃反對派候選人志村惠一郎（63歲），成功實現連任。

在東京國技館舉行的大相撲一月大賽的最後一天、「大關」級力士琴獎菊（31歲，原名為菊次一弘）以14勝1敗的成績首次贏得冠軍。這是自2012年旭天鵬（蒙古出身，2004年取得日本國籍）奪冠以來，日本出身的相撲力士時隔10年第1次奪得冠軍。

以西日本及北陸為中心的地區遭遇歷史罕見的大雪和低溫天氣，鹿兒島縣的奄美大島創下115年來的降雪新紀錄。沖繩縣名護市則雨雪交加，這在氣象觀測史上還是第一次（觀測分類為雪）。受此次寒流影響，交通事故頻發，導致全國100多人受傷，5人死亡。（截至24日）

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在卡達首都杜哈（Doha）舉行的亞洲23歲以下男子足球錦標賽（亞洲U23足球錦標賽）的半決賽中，日本隊以2比1力克伊朗隊，獲得了里約熱內盧（Rio de Janeiro）奧運的參賽資格。這是日本隊連續6屆第10次入圍奧運。在30日舉行的決賽中，日本隊又以3比2戰胜韓國隊，登上了這個年齡組的亞洲頂點。

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天皇陛下皇后陛下對菲律賓進行了正式訪問。行程中安排了訪問「無名戰士之墓」、「菲律賓戰役陣亡者之碑」等祭奠活動，後者是追悼日本陣亡者而建的紀念碑。天皇陛下在出席阿基諾總統主持的晚餐會時致辭，涉及太平洋戰爭中菲律賓的深重災難，稱「這是我們日本人絕不會忘記的」。

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甘利明經濟再生相宣布辭職，原環境相石原伸晃接替其職位。是日甘利明就《週刊文春》雜誌報道其本人及秘書收受千葉縣某建築公司賄賂問題召開記者會，承認秘書私自挪用了其中的300萬日圓。

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日本銀行打出又一大金融寬鬆措施，宣布實行負利率，將金融機構存在日本銀行的往來帳戶存款利息最大下調至-0.1%，這是日本首次嘗試實施「負利率」。在同日召開的金融政策決定會議上，這一舉措受到5人贊成，4人反對，以1票之差通過。

關西電力公司時隔3年零11個月重新啟動高濱核電廠3號反應爐（福井縣高浜町。輸出功率87萬kW）。這是通過了原子能規制委員會新標準後重啟的第3座反應爐。另外兩座是位於鹿兒島縣的九州電力公司川內核電廠1、2號反應爐。