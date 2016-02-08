日经指数下跌、天皇和皇后访问菲律宾、经济再生相甘利明宣布辞职……，请看2016年1月日本要闻回顾。

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在第92届东京箱根往返大学生马拉松接力赛“箱根驿传”（神奈川芦湖～东京大手町，去程107.5公里，回程109.6公里）上，青山学院大学以10小时53分25秒跑完10个区间，连续2年第二次夺冠。整个赛程他们一直保持领先，赢得了“绝对冠军”，这个战绩是继日本体育大学在第53届大赛创下之后39年来的第一次。

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第190届通常国会（常会）开幕，会期至6月1日，共150天。日本共产党的领导人首次参加了天皇出席的开幕式。

2016年东京证券交易所的第一个交易日，受到年末美国股市下滑及中国制造业经济指标走低等因素的影响而暴跌。日经平均指数收盘价为１8450.98日元，比前一个交易日（2015年12月30日）走跌582.73日元。

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朝鲜进行了第四次核试验。该国宣称它的“首次氢弹试验取得成功”，但美国、韩国等对此持怀疑态度。安倍晋三首相强烈谴责这一行动“有损于世界和平和安全”，并称“日本将对此采取果断的措施”。

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厚生劳动省依据《医药品医疗机器法》，对违法制造血液制剂的化学及血清疗法研究所（本部位于熊本市），发出了暂停业务110天的命令。时间从1月18日至5月6日，这是迄今对制药公司做出的最严重处分。

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一些体育报纸（小报）报道称，著名偶像组合“SMAP”的5名成员中，除木村拓哉以外的其他4人都已决定脱离经纪公司并独立。但5人于18日共同参加了电视综艺节目的直播，就一系列混乱事态进行道歉，避免了组合面临的解散局面。

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众议院议长的咨询机构“众议院选举制度调查会”（会长：原东京大学校长佐々木毅）向议长大岛理森提交了一份报告，建议将众议院席位减少10席，变为465席（现为小选举区295、比例代表180）。其中小选举区“7增13减”，削减6席，比例代表“1增5减”，减少4席。

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长野县国道18号线碓冰铺道的入山峠附近,一辆载有41人（司机2人，乘客39人）的大型巴士撞出护栏翻倒在路边的斜坡上，造成2名司机和13名乘客死亡，酿成30年来最为严重的一场巴士事故。遇难的13名乘客均为大学生。

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造成6434人不幸丧生的阪神大地震发生21年。神戸市等各地举行了追悼活动。

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第154届芥川奖和直木奖评选会在东京筑地召开。芥川奖由泷口悠生(33岁)的《未死之人》和本谷有希子(36岁)的《异类婚姻谭》获得，直木奖则由青山文平(67岁)的《娶妻》获得。

国土交通省宣布，2015年的访日外国游客人数创历史最高水平，达到1973.7万人，同比增加了47%。日元持续贬值，以及针对中国人的签证发放条件大幅放宽是外国游客增加的主要原因，按国家和地区来看，中国游客最多，为499.38万人。

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年初以来东京股市的股价持续下滑，日经平均指数收盘价降至16416.19日元，比前一天下跌632.18日元（3.71％），创今年的最大跌幅。这是日本银行（央行）自2014年10月31日决定进一步实施金融宽松政策以来，时隔1年零3个月的最低水平。

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安倍晋三首相在众参两院总会上发表施政方针演说，就“经济”、“重振地方经济”、“一亿人口总活跃社会”、“外交”这四个重要课题，表明了挑战的决心。除了表示将努力缩小对非正式雇员的工资差别，实现与正式雇员“同工同酬”的目标外，还对修宪和选举制度改革表达了强烈的意愿。

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法务省宣布，2015年在日本提出难民申请的外国人为7586人，连续5年创历史新高。他们当中的八成来自尼泊尔、印度尼西亚、土耳其等亚洲国家，叙利亚国籍的申请人有4名。在这些申请人中，被认定为难民的有27人，不满申请总人数的1％。

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美军普天间机场所在地冲绳县宜野湾市的市长选举进行了投计票，政府和执政联盟推荐的现任市长佐喜真淳（51岁）击败了翁长雄志知事支持的机场搬迁计划反对派候选人志村惠一郎（63岁），成功实现连任。

在东京国技馆举行的大相撲一月大赛的最后一天、“大关”级力士琴奖菊（31岁，原名为菊次一弘）以14胜1败的成绩首次赢得冠军。这是自2012年旭天鹏（蒙古出身，2004年取得日本国籍）夺冠以来，日本出身的相扑力士时隔10年第一次夺得冠军。

以西日本及北陆为中心的地区遭遇历史罕见的大雪和低温天气，鹿儿岛县的奄美大岛创下115年来的降雪新纪录。冲绳县名护市则雨雪交加，这在气象观测史上还是第一次（观测分类为雪）。受此次寒流影响，交通事故频发，导致全国100多人受伤，5人死亡。（截至24日）

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在卡塔尔首都多哈举行的亚洲23岁以下男子足球锦标赛（亚洲U23足球锦标赛）的半决赛中，日本队以2比1力克伊朗队，获得了里约热内卢奥运会的参赛资格。这是日本队连续6届第10次入围奥运会。在30日举行的决赛中，日本队又以3比2战胜韩国队，登上了这个年龄组的亚洲顶点。

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天皇、皇后对菲律宾进行了正式访问。行程中安排了访问“无名战士之墓”、“菲律宾战役阵亡者之碑”等祭奠活动，后者是追悼日本阵亡者而建的纪念碑。天皇在出席阿基诺总统主持的晚餐会时致辞，涉及太平洋战争中菲律宾的深重灾难，称“这是我们日本人绝不会忘记的”。

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甘利明经济再生相宣布辞职，原环境相石原伸晃接替其职位。是日甘利明就《周刊文春》杂志报道其本人及秘书收受千叶县某建筑公司贿赂问题召开记者会，承认秘书私自挪用了其中的300万日元。

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日本央行打出又一大金融宽松措施，宣布实行负利率，将金融机构存在央行的往来帐户存款利息最大下调至-0.1%，这是日本首次尝试实施“负利率”。在是日召开的金融政策决定会议上，这一举措受到5人赞成，4人反对，以一票之差通过。

关西电力公司时隔3年零11个月重新启动高滨核电站三号反应堆（福井县高浜町。输出功率87万千瓦）。这是通过了原子能规制委员会新标准后重启的第三座反应堆。另外两座是位于鹿儿岛县的九州电力公司川内核电站1、2号反应堆。