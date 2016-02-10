نستعرض معكم أبرز المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ وفيها: هبوط مؤشر نيكّي لأدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، والإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يزوران الفلبين، ووزير الانتعاش الاقتصادي يعلن عن استقالته.

٣

فازت جامعة أؤياما غاكوين بالدورة الـ٩٢ لسباق مارثاون التتابع ”هاكوني إكيدين“ وهو الفوز الثاني لها على التوالي، منهية المراحل العشر للسباق الذي يبلغ طوله ٢٠٧.١ كيلومترا بـ١٠ ساعات و٥٣ دقيقة و٢٥ ثانية.

٤

حضر قادة الحزب الشيوعي الياباني مراسم افتتاح البرلمان لأول مرة، لينهوا بذلك فترة طويلة من مقاطعة المراسم بسبب موقف الحزب المتمثل في أنه من غير الدستوري جلوس الإمبراطور على مقعد مرتفع عند حضوره للمراسم، وهو أمر يشير إلى أن سيادته تتجاوز العملية الديمقراطية. وسيواصل الحزب سعيه لتغيير ما يراه انتهاكا لمبدأ السيادة الشعبية.

انخفضت أسعار الأسهم في أول يوم تعامل من العام الجديد في بورصة طوكيو جراء التراجع في المؤشرات الاقتصادية الصناعية للصين وخسائر نهاية العام التي منيت بها بورصة نيويورك. وقد تراجع مؤشر نيكي ٥٨٢.٧٣ نقطة عن آخر يوم تعامل في عام ٢٠١٥ لينهي تعاملات اليوم عند ١٨٤٥٠.٩٨ نقطة.

ناجون من القصف الذري وآخرون يحتجون ضدّ إعلان كوريا الشمالية عن اختبارها قنبلة هيدروجينية، وقد جلس المحتجون في حديقة نصب السلام التذكاري في هيروشيما في ٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦. (جيجي برس)

٦

أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة. وقد قوبل ادعاؤها باختبار قنبلة هيدروجينية بنجاح بشكوك من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأدان رئيس الوزراء شينزو آبي التصرف ووصفه بأنه ”انتهاك صارخ لقوانين مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة“، مضيفا أن ”اليابان ستتخذ إجراءات حاسمة“.

٨

أمرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية المؤسسة البحثية للعلاجات الكيميائية والمصلية (مقرها الريئسي في مدينة كوماموتو) بإيقاف عملياتها لمدة ١١٠ يوم بعد أن تم اكتشاف أنها تستخدم طرقا لتصنيع منتجات من الدم تنتهك قانون الأدوية والأجهزة الطبية. ويسري مفعول تعليق العمليات اعتبارا من ١٨ يناير/كانون الثاني وحتى ٦ مايو/أيار وهي أطول فترة تعليق على الإطلاق تفرض على شركة دوائية.

١٣

أوردت عدة صحف رياضية يومية إشاعات عن رغبة ٤ أعضاء من مجموعة SMAP ذات التاريخ الطويل والمكونة من ٥ أيدول ”محبوبو الجماهير“ في مغادرة وكالة جوني آند أسوشييتز للمواهب، بينما سيبقى خامس أفراد المجموعة كيمورا تاكويا. ولكن في الـ١٨ من يناير/كانون الثاني، ظهر أعضاء المجموعة الخمسة في برنامج منوعات على التلفزيون وأعلنوا من خلاله أن أفراد المجموعة سيبقون معا.

خصصت جميع الصحف الرياضية الصفحة الأولى من عددها الصادر في ١٩ يناير/كانون الثاني لتغطية خبر الظهور التلفزيوني لمجموعة SMAP التي اعتذرت من معجبيها ومديرين وكالتها جراء التسبب في مشاكل وتعهدت بالبقاء معا.

١٤

قدمت لجنة بحثية يترأسها ساساكي تاكيشي الرئيس السابق لجامعة طوكيو تقريرا لرئيس مجلس النواب أوشيما تاداموري يوصي بتخفيض العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب بـ١٠ مقاعد لتصبح ٤٦٥ مقعدا. وستعالج الخطة مشكلة التباين في قيمة الصوت الانتخابي من خلال إضافة ٧ مقاعد مشاركة بين طوكيو و٤ محافظات أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة وستفقد ١٣ محافظة مقعدا واحدا لكل منها. كما سيزداد عدد مقاعد التمثيل النسبي في طوكيو مقعدا واحدا بينما ستخسر ٥ مناطق أخرى مقعدا لكل منها.

١٥

لقي ١٥ شخصا مصرعهم في تحطم حافلة سياحية بعد أن اخترقت حاجز حماية على الطريق الوطني ١٨ بالقرب من كارويزاوا بمحافظة ناغانو، وذلك في أسوأ حادث لحافلة في اليابان منذ ٣٠ عاما. وضحايا الحادث هم سائقا الحافلة و١٣ طالب جامعة. وسلطت الحادثة الضوء مجددا على المخاطر الناجمة عن إنهاك السائقين في العمل وعدم تدريبهم بشكل كاف وذلك في أعقاب تخفيف حدة اللوائح لفتح السوق ما أدى إلى احتدام المنافسة بين شركات النقل الأمر الذي تسبب بتخفيض الأسعار في السنوات الأخيرة.

١٧

أقام معزون في كوبي ومناطق أخرى تضررت بزلزال هانشين-أواجي الكبير مراسم، بمناسبة مرور ٢١ عاما على الكارثة التي أسفرت عن مصرع ما يزيد عن ٦٠٠٠ شخص.

١٩

مُنحت جائزة أكوتاغاوا للآداب في الدورة الـ١٥٤ مناصفة لكل من تاكيغوتشي يوشو عن عمله ”شينديئيناي مونو (أولئك الذين ليسوا أمواتا)“ وموتويا يوكيكو عن عملها ”إيروي كونئينتان (قصة زواج من نوع مختلف)“. كما منح أوياما بونبيي جائزة ناؤكي للآداب في الدورة الـ١٥٤ عن عمله ”تسوما أو ميتورابا (إذا كان يجب عليك الارتباط بزوجة)“.

أعلنت وكالة السياحة اليابانية أن ١٩.٧ مليون مسافر أجنبي زاروا البلاد في عام ٢٠١٥. وهو رقم قياسي جديد في الارتفاع ويتجاوز عددهم في عام ٢٠١٤ بـ٤٧٪، وكان من بين هؤلاء الزوار ٥ ملايين سائح من الصين لوحدها.

٢٠

استمرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو في منحاها التراجعي منذ بداية العام، فقد هبط مؤشر نيكي ٦٣٢.١٨ نقطة ليصل إلى ١٦٤١٦.١٩ نقطة. وهو أدنى مستوى له منذ أن أعلن بنك اليابان المركزي عن مزيد من إجراءات التسهيل الكمية في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤.

٢٢

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي في خطاب السياسات لعام ٢٠١٦ أن الحكومة ستعمل لضمان معاملة متساوية بين الموظفين الغير دائمين والموظفين الدائمين. كما ركز الخطاب على قضايا متعلقة بالاقتصاد وإنعاش الاقتصادات المحلية، وتنشيط جميع المواطنين، والدبلوماسية.

٢٣

أعلنت وزارة العدل أن عدد الذين تقدموا بطلب للحصول على حق اللجوء في اليابان عام ٢٠١٥ بلغ ٧٥٨٦ شخصا وهو رقم قياسي. وكان معظم المتقدمين من آسيا، ومن بينهم ٤ سوريين. وتم منح حق اللجوء لـ٢٧ متقدما فقط.

٢٤

أعيد انتخاب ساكيما أتسوشي كعمدة لمدينة غينووان (محافظة أوكيناوا) وهي الموقع الحالي لقاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية. وقد فاز ساكيما المدعوم من الحزب الليبرالي الديمقراطي على شيمورا كيّئيتشيرو المدعوم من أوناغا تاكيشي محافظ أوكيناوا. يذكر أن خطة الحكومة المركزية في نقل القاعدة إلى منطقة هينوكو في مدينة ناغو قد اصطدمت بمعارضة شديدة من المحافظ أوناغا.

فاز كوتوشوغيكو ببطولة بداية العام للسومو ليصبح بذلك أول مصارع ياباني المولد يفوز ببطولة سومو منذ ٢٠٠٦. وكان كيوكوتينهو (المولود في منغوليا والحاصل على الجنسية اليابانية) آخر ياباني يفوز ببطولة ”باشو“ وذلك في عام ٢٠١٢.

كوتوشوغيكو (يسار) يستلم كأس رئيس الوزراء في صالة ريوغوكو للسومو في ٢٤ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦. (جيجي برس)

تساقطت ثلوج كثيفة وانخفضت درجات الحرارة غربي ووسط اليابان ما أسفر عن مقتل ٥ أشخاص. وشهدت جزيرة أمامي أوشيما بمحافظة كاغوشيما أول تساقط للثلوج منذ عام ١٩٠١، كما شهدت مدينة ناغو بمحافظة جزيرة أوكيناوا هطولا لأمطار ثلجية - مصنفة كثلوج - وذلك لأول مرة على الإطلاق.

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يضعان إكليل زهور على نصب تذكاري للبطل الوطني الفلبيني خوسيه ريزال في العاصمة مانيلا ٢٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦. (جيجي برس)

٢٦

تأهل فريق اليابان لكرة القدم لأولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري بفوزه على منتخب العراق بنتيجة ٢-١ في نصف نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم تحت ٢٣ عاما التي أقيمت في الدوحة بقطر. وفي ٣٠ يناير/كانون الثاني، تغلبت اليابان على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ في المباراة النهائية من البطولة.

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قام الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بزيارة رسمية إلى الفلبين. وقد زارا قبر الجندي المجهول ومقبرة لجنود يابانيين لقوا مصرعهم خلال الحرب العالمية الثانية. وقد ذكر الإمبراطور أكيهيتو خلال مأدبة أقامها الرئيس الفلبيني بنينو أكينو على شرفهما الإصابات والخسائر في الأرواح التي لحقت بالفلبينيين في معارك بين القوات اليابانية والأمريكية، حيث قال ”إنه أمر يجب على اليابانيين ألا ينسوه أبدا“.

٢٨

أعلن وزير الانتعاش الاقتصادي أماري أكيرا عن استقالته في أعقاب ادعاءات بتلقيه رشى من شركة إنشاءات. وقد أنكر خلال مؤتمر صحفي تلقيه رشى بصورة شخصية، ولكنه اعترف أن أحد مساعديه أنفق ٣ ملايين ين حصل عليها من الشركة.

٢٩

أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيطبق سعر فائدة أقصاه سالب ٠.١٪ على الأموال المودعة من قبل بنوك تجارية، وذلك بعد تصويت ٥ من أعضاء مجلس إدارة البنك لصالح القرار ومعارضة ٤ أعضاء. ويهدف تطبيق أسعار فائدة سلبية لأول مرة في اليابان إلى تشجيع البنوك على إقراض الفائض من أموالهم.

أعادت شركة كانساي للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل رقم ٣ في محطة تاكاهاما للطاقة النووية الواقعة في مدينة تاكاهاما بمحافظة فوكوي، وذلك بعد مرور نحو ٤ سنوات على إغلاق المحطة. وهذا هو ثالث مفاعل يستأنف تشغيله في ظل نظام السلامة الجديد الذي تم تبنيه بعد كارثة فوكوشيما دايئيتشي في مارس/آذار ٢٠١١، بعد مفاعلي محطة سينداي للطاقة النووية بمحافظة كاغوشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٣ فبراير/شباط ٢٠١٦.)