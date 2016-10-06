El primer ministro Abe se convierte en el primer líder japonés que visita Cuba, Renhō es elegida presidenta del Partido Democrático, y el problema de la contaminación en el terreno retrasa el traslado del principal mercado de pescado de Tokio. Estas fueron algunas de las noticias más importantes en Japón durante el mes de septiembre.

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El primer ministro Abe Shinzō habló con el presidente ruso Vladímir Putin en Vladivostok. Acordaron cooperar económicamente y realizar esfuerzos para negociar un tratado de paz que incluya una resolución sobre los territorios del norte en disputa. Hay planeadas nuevas reuniones en Perú en noviembre y en la prefectura natal del primer ministro Abe, Yamaguchi, en diciembre.

Iniciativas del primer ministro Abe para recuperar los territorios del norte

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El primer ministro Abe y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron sus primeras conversaciones después de un año. Abe pidió contención a los barcos chinos para que no entren en el territorio japonés alrededor de las islas Senkaku. El primer ministro alcanzó un acuerdo con Xi para trabajar en el establecimiento de un mecanismo de comunicación para prevenir colisiones aéreas o marítimas accidentales.

¿Qué busca China en las aguas territoriales de Japón?

El futuro de las relaciones Japón-China y sus asuntos marítimos

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Corea del Norte lleva a cabo su quinta prueba nuclear. El primer ministro Abe mantiene una conferencia telefónica con el presidente estadounidense Barack Obama y ambos líderes se ponen de acuerdo sobre la necesidad de aplicar nuevas sanciones.

Las pruebas nucleares de Corea del Norte y el embargo del petróleo como única solución

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko anuncia que los preparativos requeridos para el traslado del principal mercado de pescado de la ciudad de Tsukiji a Toyosu no han sido completados, advirtiendo que no se había puesto tierra descontaminada bajo tres instalaciones importantes. Koike pide a un equipo de especialistas que vuelva a examinar la seguridad del lugar.

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El Partido Democrático elige a Renhō como su nueva presidenta. La política se convierte en la primera mujer en liderar la mayor fuerza de la oposición desde que Doi Takako encabezase el Partido Socialista de Japón (hoy el Partido Socialdemócrata) entre 1986 y 1991.

Renhō es elegida como presidenta del Partido Democrático

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia los resultados de una encuesta de 2014 sobre la distribución de los ingresos, medida según el coeficiente de Gini. Esta cifra, calculada antes de la redistribución a través de los impuestos y la seguridad social, se alzó en 0,0168 puntos respecto a la anterior encuesta de 2011, alcanzando un récord de 0,5704. El coeficiente es un número entre el 0 y el 1. Cuanto mayor es, más grande es la disparidad en los ingresos.

La Encuesta Nacional sobre Fertilidad de 2015 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Investigación de la Población y la Seguridad Social revela que el 53,1 % de las mujeres regresaron a su trabajo después de tener su primer hijo. Es la primera vez que este porcentaje supera el 50 %. Las respuestas a la encuesta también reflejan que entre las personas solteras de entre 18 y 34 años, el 69,8 % de los hombres y el 59,1 % de las mujeres no estaban en ninguna relación.

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Un artículo en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés) anuncia el descubrimiento de los anzuelos más antiguos del mundo en la Cueva Sakitari en Nanjō, en la prefectura de Okinawa. Los anzuelos, hechos de concha, son las primeras herramientas de pesca del Paleolítico que se han encontrado en Japón. El artículo fue presentado por un equipo de investigación que incluye a miembros del Museo de la Prefectura de Okinawa.

(Desde la izquierda) un anzuelo completo, una herramienta a medio terminar y una pieza de concha sin procesar en el Museo de la Prefectura de Okinawa en Naha, Okinawa. (© Jiji)

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El popular manga Kochira Katsushika-ku Kameari-kōen mae hashutsujo (Este es el puesto de policía frente al parque Kameari del distrito de Katsushika, o Kochikame) llega a su fin después de 40 años, 200 volúmenes e incontables episodios en la revista Weekly Shōnen Jump. Obtiene así el Record Guinness al ser la única publicación de manga con más volúmenes.

Un niño sostiene el último volúmen de Kochikame y la edición de la revista Weekly Shōnen Jump que contiene su última aparición en la tienda de la cadena Tsutaya en Kameari, en el distrito de Katsushika en Tokio, el 17 de septiembre de 2016. (© Jiji)

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de personas mayores de 65 años ha aumentado hasta un récord de 34,6 millones (un 27,3 % del total de la población) a 15 de septiembre de 2016. Con 19,6 millones de mujeres por encima de los 65 años, la proporción de mujeres mayores entre toda la población femenina alcanza el 30,1 %, superando el 30 % por primera vez.

Japón, el país más envejecido del mundo

La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de 2016 se celebra en Río de Janeiro. Japón termina con ocho medallas más que en los juegos de 2012 en Londres, pero sin ninguna medalla de oro por primera vez desde que empezara a participar en 1964. Obtiene 10 platas y 14 bronces, y un total de 24 medallas.

La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos celebrada el 18 de septiembre de 2016 en Río de Janeiro incluyó representaciones ambientadas en la próxima ciudad anfitriona, Tokio. (© Jiji)

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El primer ministro Abe se reúne con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la candidata a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, durante su visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acuerdan fortalecer los lazos de la alianza nipoestadounidense.

Japón y Asia ante las presidenciales en Estados Unidos

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En su reunión política, el Banco de Japón revela un nuevo marco para mantener los tipos de interés a largo plazo en torno al 0 %, después de decidir que las políticas y el marco de flexibilización actuales necesitan una revisión más amplia.

Los miembros del gabinete del Gobierno encargados de los asuntos relacionados con la energía nuclear celebran una reunión para discutir el desmantelamiento del reactor reproductor rápido de Monju en Tsuruga, en la prefectura de Fukui. El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide afirma que “Haremos una revisión integral, incluyendo el análisis de las perspectivas para su desmantelamiento”. El Gobierno continuará con su política de reciclaje del combustible nuclear.

Times Higher Education anuncia su ránking de universidades del mundo para 2016-2017. La Universidad de Tokio sube cuatro puestos desde el 43 al 39, pero se mantiene la cuarta de Asia.

Así se elaboran los rankings mundiales de universidades

La universidad japonesa, tras la quimera de la competitividad internacional

Globalización y reforma del sistema universitario en Japón: en busca de la competitividad

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La B. League queda inaugurada uniendo dos antiguas ligas de baloncesto profesional de Japón que han estado compitiendo desde 2005. Los intentos fallidos de fusionar estas ligas fue uno de los factores por los que la Federación Internacional de Baloncesto suspendió en 2014 a la Asociación de Baloncesto de Japón, lo que hizo que los equipos nacionales no pudiesen participar en competiciones internacionales.

Jugadores del Alvark Tokyo y del Ryūkyū Golden Kings entran en una cancha iluminada con LEDs para la ceremonia previa al encuentro de apertura de la B. League en el Gimnasio Nacional de Yoyogi en Tokio, el 22 de septiembre de 2016. (© Jiji)

El primer ministro Abe se convierte en el primer líder japonés en el cargo que visita Cuba, reuniéndose con el presidente Raúl Castro en La Habana. Ambos líderes hablan sobre el fortalecimiento de los lazos, incluyendo el establecimiento de una oficina permanente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) en el país.

El primer ministro Abe habla con Fidel Castro (a la derecha), líder de la revolución cubana y hermano mayor de Raúl Castro, el actual presidente, en La Habana el 22 de septiembre de 2016. (© Estudios Revolucion/Jiji)

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En su discurso político al comienzo de la sesión extraordinaria de la Dieta de este año, el primer ministro Abe promete una reforma laboral para afrontar el problema de las largas jornadas de trabajo y conseguir que haya un pago igualitario por el mismo trabajo. También hace un llamamiento a otros partidos para debatir sobre la reforma de la Constitución.

El primer ministro Abe pone rumbo hacia la reforma constitucional

La reforma constitucional: el debate en torno al artículo 9

El comité de educación de Uruma, en la prefectura de Okinawa, anuncia el descubrimiento de monedas romanas de mediados del siglo IV en el castillo de Katsuren de la misma ciudad, un lugar reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la primera vez que se encuentran monedas romanas en Japón, y se cree que fueron traídas al país a través del comercio en los siglos XIV o XV.

Una de las monedas romanas descubiertas en el castillo de Katsuren, en Uruma, en la prefectura de Okinawa. (© Jiji)

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Japón es colocado en la octava posición entre 138 economías en el Informe Global de Competitividad 2016-2017 publicado por el Foro Económico Mundial, bajando dos posiciones respecto al año anterior. Cae de la quinta a la octava posición en la columna referente a la innovación.Una investigación del Gobierno Metropolitano de Tokio sobre las aguas subterráneas en Toyosu, el lugar elegido para el traslado del principal mercado de pescado de la ciudad, encuentra niveles inseguros de benceno y arsénico. Es la primera vez que se encuentran sustancias tóxicas que superan los estándares medioambientales desde que el Gobierno local asegurase a finales de 2014 que había concluido con las medidas de descontaminación del terreno.