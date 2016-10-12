丰洲新建市场土壤污染问题持续发酵，影响到筑地鱼市搬迁；民进党党代表选举，莲舫当选；冲绳发现世界最古老的鱼钩……，请看2016年9月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相与俄罗斯总统普京在海参崴举行会晤，协商了有关强化经济合作及包括解决北方领土争端在内的和平条约谈判问题，并一直同意于11月和12月分别在秘鲁和安倍的家乡山口县长门市举行会谈。

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索契会谈推动日俄关系发展——领土与经济的“捆绑销售”

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二十国集团（G20）领导人峰会在中国杭州举行，时隔1年4个月，安倍首相和中国的习近平国家主席再次举行了会晤。围绕在冲绳县尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）周围中国船只闯入领海问题，安倍首相要求中国表现出克制；双方在加速协商建立“海上联络机制”，防止偶发冲突问题上达成一致。

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东亚海洋权益之争与海上执法部门

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朝鲜进行了第五次核试验。为此安倍首相与美国总统奥巴马举行电话会谈，一致认为有必要对朝鲜实施追加制裁。

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东京都知事小池百合子公布，计划中的水产品批发市场筑地市场的搬迁地丰洲市场，其主要建筑的地基未实施土壤污染对策“填土”工程。东京都的有关专家小组将对安全性进行重新调查验证。

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民进党举行了党代表选举投计票，莲舫代理党代表当选。最大在野党领导人由女性出任，还是自已故的原社会党党魁土井Taka子（1986～1991年在任）之后第一次。

厚生劳动省发表了2014年的“基尼系数”调查结果，这是一个显示年收入分配公平程度的指标。税收及社会保障等二次分配之前的系数，与上一次即2011年的调查结果相比，上升了0.0168点，为0.5704，创历史新高。该系数以0～1之间的数值来表示，越接近1，说明收入分配越是趋向不平等。

国立社会保障及人口问题研究所的“出生动向基本调查”（2015年）显示，第一个孩子出生后仍继续工作的女性比例第一次过半，为53.1%。另外，在18～34岁的未婚人群中，与异性没有交往者，男性和女性分别达到69.8%和59.1%。

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冲绳县立博物馆美术馆等组成的研究小组，在《美国国家科学院院刊》发表报告，表示在冲绳县南城市的Sakitari洞遗址发现了距今23000年的世界上最古老的贝制鱼钩。这是日本国内首次发现旧石器时代的渔具。

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在《周刊少年Jump》（集英社）连载40年的人气漫画《乌龙派出所》，随该杂志最新一期及单行本第200卷的发行而告结束。它以“发行卷数最多的单一漫画系列”丛书而被列入吉尼斯世界纪录。

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总务省公布的65岁以上老年人口的推算数据显示，15日这天为3461万人，占总人口的27.3%，刷新了历史最高纪录。其中女性为1962万人，占女性全体人口的30.1%，首次超过了三成。

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日本——全球最大的老龄社会

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夏季残疾人奥林匹克运动会在里约举行了闭幕式。日本总共获得24枚奖牌（银牌10枚、铜牌14枚），比上一届伦敦残奥会增加了8枚，但一金未得而告终的残奥会，还是历史上第一次。

20 （当地时间19日）

为参加联合国大会到访纽约的安倍首相，与美国民主党总统候选人希拉里•克林顿举行了会谈，双方一致同意应进一步加强日美同盟。

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美国新一届政权将如何与日本、亚洲打交道

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日本银行在金融决策会议上决定将长期利率维持在0%的水平，并认为有必要全面验证现行的金融宽松政策，并对其框架作出修改，推出新的追加措施。

政府在首相官邸召开核能相关内阁成员会议，讨论“文殊”快中子增殖反应堆（福井县敦贺市）的存废问题，官房长官表示，包括报废在内将从根本上作出重新评估。但核燃料循环利用政策仍将坚持下去。

英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》发布了2016～2017年的世界大学排名。东京大学位列第39名（上一次为第43名），在亚洲排名第4，连续2年无缘第一。

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世界大学排名是如何确定的？

为“国际竞争力”幻想所惑的日本大学改革

全球化与日本的大学改革——加强国际竞争力所面临的课题

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2005年分裂为两个联盟的日本职业男子篮球在统和为“B联盟”后正式拉开联赛战幕，由B1～3三个级别共45支队伍参加。第一级B1的各个球队在直至明年5月的赛季中将进行60场比赛。全联盟第一年度设定的观众人数目标为170万人。

23 （当地时间22日）

安倍首相在古巴首都哈瓦那与古巴国务委员会主席（国家元首）劳尔·卡斯特罗举行了会谈。这是日本在职首相第一次访问该国。安倍首相转达了致力于强化两国关系的工作方针，其中包括在古巴开设日本国际协力机构（JICA）的办事处等。

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第192届临时国会召开。首相安倍在施政演说中表示了实施“工作方式”改革的决心，将解决长时间劳动问题，并实现同工同酬；同时，他还呼吁朝野各党开展修改宪法的讨论。

冲绳县Uruma市教育委员会宣布，在位于该市的世界遗产“胜连城遗址”中，出土了4世纪中期罗马帝国的硬币。这在日本尚属首次，被认为是因14～15世纪的海上贸易而留下的。

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主办“达沃斯论坛”的瑞士智库“世界经济论坛”公布了2016年全球竞争力排名。日本的综合名次在138个国家和地区中位列第八，比去年的第六后退了2位。“技术革新”项目则从去年的第5降至第8。东京都政府公布，经检测，丰洲市场地下水中苯和砷的含量超标（速报值）。这是第一次在实施土壤污染对策问题调查后，发现有害物质含量超出环保标准。